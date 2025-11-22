user icon
Sainz verrast met knappe derde plaats: "Ik denk altijd dat ik het goed doe"

Sainz verrast met knappe derde plaats: "Ik denk altijd dat ik het goed doe"
  Gepubliceerd op 22 nov 2025 06:41
  Door: Jeroen Immink

Carlos Sainz leverde een topprestatie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. De Williams-coureur pakte in de regen een knappe derde plaats achter Lando Norris en Max Verstappen en mag dus van de tweede rij starten. Na afloop was Sainz dan ook tevreden. 

De omstandigheden in Las Vegas waren allesbehalve optimaal. Door de vele regen moest er zelfs in Q1 en Q2 gereden worden op de blauwe regenbanden. Sainz wist te overleven en pakte op de intermediate een knappe derde plaats. 

Sainz tevreden na afloop 

Na afloop van de regenachtige kwalificatie kon Sainz zijn glimlach niet onderdrukken. "Ik bedoel, ik ben altijd optimistisch. Ik droom altijd, weet je, dromen is gratis. En ik probeer altijd te denken dat ik het goed doe", zei hij nadat hij uit de auto was gestapt. 

"Op dit circuit was onze auto misschien geschikt voor droog weer. En in de regen tijdens VT3 zag het er niet erg veelbelovend uit. Maar we hebben een paar wijzigingen aan de auto aangebracht die volgens mij hielpen op nat wegdek, waardoor ik vanaf de eerste ronde van Q1 elke keer dat ik de ronde afmaakte de snelste was. Ik wist dat de anderen misschien een beetje zouden inhalen, maar ja, ik ben blij met P3", voegde de Spanjaard daaraan toe. 

Sainz populair in de Verenigde Staten 

Sainz kon vervolgens rekenen op een hoop gejuich van de Amerikaanse fans, tot groot genoegen van hemzelf. "Ik weet niet hoe ik ze moet bedanken, want elke keer als ik naar de VS kom, voel ik enorme steun van iedereen", zei hij trots. "Ik denk dat de Amerikaanse fans wel van een underdog houden. En ik denk dat ze mij bij Williams zien als een underdog, maar ook als een project in opkomst. We worden sterker met elke race." 

Stiekem hoopte Sainz nog heel even op pole, maar is met P3 tevreden. "Het is geweldig om te zien dat mensen achter ons staan en ons steunen. En ja, ik had ze vandaag graag de pole gegeven, want dat zou een enorm gejuich hebben opgeleverd. Maar we waren er net niet helemaal." 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar