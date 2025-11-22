Carlos Sainz leverde een topprestatie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. De Williams-coureur pakte in de regen een knappe derde plaats achter Lando Norris en Max Verstappen en mag dus van de tweede rij starten. Na afloop was Sainz dan ook tevreden.

De omstandigheden in Las Vegas waren allesbehalve optimaal. Door de vele regen moest er zelfs in Q1 en Q2 gereden worden op de blauwe regenbanden. Sainz wist te overleven en pakte op de intermediate een knappe derde plaats.

Sainz tevreden na afloop

Na afloop van de regenachtige kwalificatie kon Sainz zijn glimlach niet onderdrukken. "Ik bedoel, ik ben altijd optimistisch. Ik droom altijd, weet je, dromen is gratis. En ik probeer altijd te denken dat ik het goed doe", zei hij nadat hij uit de auto was gestapt.

"Op dit circuit was onze auto misschien geschikt voor droog weer. En in de regen tijdens VT3 zag het er niet erg veelbelovend uit. Maar we hebben een paar wijzigingen aan de auto aangebracht die volgens mij hielpen op nat wegdek, waardoor ik vanaf de eerste ronde van Q1 elke keer dat ik de ronde afmaakte de snelste was. Ik wist dat de anderen misschien een beetje zouden inhalen, maar ja, ik ben blij met P3", voegde de Spanjaard daaraan toe.

Sainz populair in de Verenigde Staten

Sainz kon vervolgens rekenen op een hoop gejuich van de Amerikaanse fans, tot groot genoegen van hemzelf. "Ik weet niet hoe ik ze moet bedanken, want elke keer als ik naar de VS kom, voel ik enorme steun van iedereen", zei hij trots. "Ik denk dat de Amerikaanse fans wel van een underdog houden. En ik denk dat ze mij bij Williams zien als een underdog, maar ook als een project in opkomst. We worden sterker met elke race."

Stiekem hoopte Sainz nog heel even op pole, maar is met P3 tevreden. "Het is geweldig om te zien dat mensen achter ons staan en ons steunen. En ja, ik had ze vandaag graag de pole gegeven, want dat zou een enorm gejuich hebben opgeleverd. Maar we waren er net niet helemaal."