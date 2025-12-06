user icon
FIA deelt megaboete uit aan Aston Martin na negeren fans

FIA deelt megaboete uit aan Aston Martin na negeren fans

Het team van Aston Martin heeft een opmerkelijke boete ontvangen van de FIA-stewards. Een vertegenwoordiger van het team moest zich op zaterdagochtend bij de stewards melden, omdat Fernando Alonso en Lance Stroll een fan-evenement hadden overgeslagen. Het levert Aston Martin een dikke boete op.

Aston Martin heeft de boete ontvangen voor een fout die ze op vrijdag hebben gemaakt. Alonso en Stroll stonden hier in de eerste vrije training hun auto's af aan rookies Jak Crawford en Cian Shields, en ze keerden zelf weer terug in de tweede sessie. Aangezien Alonso en Stroll niet in actie kwamen in de eerste training, waren ze volgens Aston Martin niet verplicht om aanwezig te zijn bij het moment voor de fans in de fanzone.

Respect voor de fans

Bij Aston Martin vonden ze het voldoende om reservecoureurs naar de fans te sturen, maar daar dachten de stewards anders over. Ze wezen erop dat er vijf uur zat tussen het moment met de fans en de start van de tweede vrije training. Voor Stroll en Alonso was er dus genoeg tijd om op het podium te verschijnen.

Volgens de stewards is het zo dat de fans het hart van de sport vormen, en dat ze met respect moeten worden behandeld. De stewards namen ook contact op met de Media Delegate van de FIA, en die verklaarde dat de fans urenlang in de hitte stonden te wachten. Voor de stewards was het dan ook een optelsom, en ze stelden dat Aston Martin dit had kunnen voorkomen.

Wat is het besluit van de stewards?

Aston Martin heeft van de stewards een boete van 25.000 euro ontvangen, waarvan 15.000 euro voorwaardelijk. Deze keuze is gemaakt nadat Aston Martin met een soort tegenbod kwam. De Britse renstal bood hun excuses aan, en ze hebben alle fans die Aston Martin-kleding dragen in de fanzone, een gesigneerde pet beloofd. Daarnaast worden er twee fans geselecteerd voor een tour door de garage, en een meet and great met de coureurs.

Need5Speed

Posts: 3.344

Oei. Dat wordt droog brood eten voor de familie Stroll.

  • 3
  • 6 dec 2025 - 14:04
    • Aquarius72

      Posts: 750

      Een crowdfund: "Help de Strolltjes de winter door"

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 15:07
  • DutchTifosi

    Posts: 2.783

    Ze waren veel te vermoeid met het niet aanwezig zijn voor het rijdersdiner.
    Dan mag je best een pauze nemen.

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 14:27
  • HarryLam

    Posts: 5.079

    F$cking FIA slaverij...

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 15:45

