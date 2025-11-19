user icon
Marko onthult het grote verschil tussen Verstappen en andere coureurs

Marko onthult het grote verschil tussen Verstappen en andere coureurs
  Gepubliceerd op 19 nov 2025 17:22
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is nog altijd de grote superster van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen sloopte in de afgelopen jaren zijn teamgenoten, en Helmut Marko vindt dat niet vreemd. De Oostenrijkse teamadviseur wijst naar het punt waarop Verstappen echt het verschil maakt.

De kans is groot dat Verstappen vanaf volgend jaar weer een nieuwe teamgenoot heeft bij Red Bull Racing. Dit jaar had Verstappen twee races lang Liam Lawson als teamgenoot, maar hij werd na tegenvallende resultaten vervangen door Yuki Tsunoda. Bij Red Bull hoopte men dat de Japanner in staat was om Verstappen bij te houden, maar dat is niet het geval. Tsunoda valt met enige regelmaat af in Q1 in de kwalificaties, en hij is meestal niet in staat om punten te pakken.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat Red Bull na dit seizoen afscheid neemt van Tsunoda, en hem vervangt door Isack Hadjar. Tsunoda is niet de eerste coureur die sneuvelt naast Verstappen, want ook Pierre Gasly en Alexander Albon hielden het niet vol. In de afgelopen vier seizoenen was Sergio Perez de teamgenoot van Verstappen, maar ook hij moest uiteindelijk het veld ruimen vanwege een reeks tegenvallende resultaten.

Waar maakt Verstappen het verschil?

Red Bull-adviseur Helmut Marko begrijpt wel dat het verschil tussen de twee coureurs zo groot is. De Oostenrijker was te gast in de podcast Beyond the Grid waarin hij tekst en uitleg gaf over deze situatie: "Het gevoel van Max en zijn car control zijn hetgeen wat het verschil maakt."

Het grote verschil met de teamgenoten

Marko wijst naar de situatie in de afgelopen paar seizoenen naast Perez. De ervaren Oostenrijker heeft er een duidelijk voorbeeld van: "We hadden een auto met een zeer losse achterkant. Checo lifte dan, en als je het aan Max vroeg, dan zei hij dat het misschien een beetje onstabiel was. Op dat moment had hij echter wel vol de voet op het gas."

Verstappen maakt dit seizoen nog altijd kans op de wereldtitel. De Nederlander staat derde in de strijd om het kampioenschap, en heeft een achterstand van 49 punten op WK-leider Lando Norris.

