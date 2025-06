Voormalig Ferrari-teambaas blijft bij kritiek op Lewis Hamilton

Lewis Hamilton maakte begin dit jaar de spectaculaire overstap naar Ferrari. Mattia Binotto stelde eerder dat hij Hamilton niet naar Ferrari zou hebben gehaald, en hij staat nog steeds volledig achter deze uitspraken. Hij denkt echter wel dat Ferrari dit jaar succesvol zal zijn in de Formule 1.

Hamilton kondigde begin vorig jaar aan dat hij de stap naar Ferrari ging zetten. Afgelopen winter was het zover, en trok hij de deur bij Mercedes achter zich dicht. Bij Ferrari hoopte hij een gooi te kunnen doen naar zijn achtste wereldtitel, maar vooralsnog blijven de successen uit. Op een sprintzege in China heeft Hamilton nog maar weinig voor elkaar gekregen.

Hamiltons overstap was vorig jaar wereldnieuws. Veel mensen gaven hun mening over de zaak, en dat gold ook voor Mattia Binotto. De Italiaan is vandaag de dag de grote man bij het team van Sauber, maar was eerder de teambaas van Ferrari. Hij stelde dan ook dat hij Hamilton nooit naar Ferrari zou hebben gehaald.

Kan Ferrari nog winnen?

In een interview met AutoMoto gaat Binotto nu verder in op het Ferrari-avontuur van Hamilton: "Het is duidelijk dat de performance op de baan en de resultaten nog niet op het punt zijn dat ze graag hadden willen zien. Maar ik denk iedereen daar heel erg goed, en ik weet dat ze getalenteerd, sterk en capabel zijn."

"Ze zullen in staat zijn om de auto te verbeteren en dat ze het goed gaan doen in de toekomst. Ik denk dan ook dat Ferrari dit jaar nog steeds wat succes kan boeken."

Ferrari is te laat

Volgens Binotto heeft Ferrari Hamilton op een te laat moment in zijn loopbaan vastgelegd: "Hamilton is een coureur van een bepaalde leeftijd. Ferrari heeft hem gecontracteerd op het moment dat hij al tegen het einde van zijn loopbaan aan zat. Idealiter hadden ze hem een paar jaar eerder moeten halen."