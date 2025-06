Sauber flirt met komst van Max Verstappen

Mattia Binotto droomt van grote successen met het team van Audi. De Duitsers nemen vanaf volgend jaar het team van Sauber over, en Binotto weet wel wie de ideale coureur zou zijn. Hij wijst naar Max Verstappen, maar weet ook dat dit een lastige opgave zal worden.

Voormalig Ferrari-teambaas Binotto is vandaag de dag de grote man bij het Formule 1-project van Audi. De Italiaan is verantwoordelijk voor de algehele ontwikkeling van de auto, en is vrijwel elk raceweekend aanwezig in de pitbox van Sauber. Met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto beschikken ze over twee coureurs die het project moeten helpen, maar vanzelfsprekend dromen ze van meer.

'Iedereen wil Max Verstappen hebben'

In een interview met AutoMoto krijgt Binotto de vraag wat de beste line-up is voor de middellange termijn. Lachend geeft hij antwoord: "In dat tijdsbestek weet ik het niet. Op de korte termijn is Max nog steeds de sterkste coureur die er is. Ik denk dat iedereen Verstappen zou willen hebben, maar ik ben blij met onze twee coureurs."

"Met Gabriel en Nico hebben we de juiste mix en het juiste potentieel voor de toekomst. Ik denk dat Gabriel de kwaliteiten heeft om in de toekomst wereldkampioen te worden."

Oude bekende van Verstappen

Bij Sauber werkt in ieder geval een oude bekende van Verstappen. Jonathan Wheatley was jarenlang de sportieve directeur van Red Bull, maar stapte begin dit seizoen over naar de renstal uit Hinwil. Hij is daar nu de teambaas.

Binotto is te spreken over Wheatley: "Hij is een persoon die ik al jaren ken. We spraken elkaar vaak in de paddock, ook al hadden we nog nooit samengewerkt. We kunnen het goed met elkaar vinden en ik twijfelde niet aan hem. We kennen de Formule 1 allebei al heel lang en we hebben er dezelfde kijk op, ook qua prioriteiten."

"Jonathan vertegenwoordigt een toegevoegd waarde voor ons team. Ervaring is heel erg belangrijk, zeker als die wordt opgedaan in een uitstekend team als Red Bull."