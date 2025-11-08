De sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo staat op het punt van beginnen. De sprint kwalificatie van vrijdag kende een aantal verliezers, en twee van hen zullen vanuit de pitlane starten. Het gaat hier om Yuki Tsunoda en Carlos Sainz.

De sprintrace op het circuit van Interlagos belooft een groot spektakelstuk te worden. Het heeft afgelopen nacht flink geregend in Sao Paulo, maar momenteel is het weer droog op de baan. Het asfalt is echter nog steeds nat, en dat kan voor de nodige chaos gaan zorgen. In de sprintrace zullen de teams en de coureurs hun best gaan doen om de auto's uit de muur te houden, ook met het oog op de kwalificatie.

Wat doet Red Bull?

Bij de teams van Red Bull en Williams hebben ze besloten om in te grijpen. Red Bull-coureur Yuki Tsunoda kende een tegenvallende sprint kwalificatie, en hij kwam niet verder dan de achttiende tijd. De Japanner baalde flink, en hij lijkt dan ook niet in aanmerking te komen voor een resultaat in de sprintrace. Red Bull heeft voor de start van de sprintrace de afstelling van de ophanging aangepast, en ze hebben een andere specificatie van de achtervleugel op de auto geplaatst. Dit is tegen de parc fermé-regels, en Tsunoda start de sprint dus vanuit de pitlane.

Williams grijpt in

Ook bij het team van Williams hebben ze ingegrepen. Carlos Sainz kende een zware kwalificatie op het circuit van Interlagos. De Spanjaard worstelde met zijn auto en klaagde over de uitvoering van het plan. Hij kwam niet verder dan de twintigste en laatste tijd. Bij Williams hebben ze de set-up van de auto van Sainz aangepast, en ook dit is tegen de regels van het parc fermé. Ook de Spanjaard zal de sprint vanuit de pitlane starten.

Wie zijn de favorieten?

McLaren-coureur Lando Norris zal de sprintrace van vandaag vanaf de pole position starten. Hij deelt de eerste startrij met Mercedes-jongeling Andrea Kimi Antonelli, en Oscar Piastri en George Russell staan op de tweede startrij. Max Verstappen moet een inhaalrace gaan rijden, en hij start de race op de zesde plaats.