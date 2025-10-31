user icon
Newey doet diepe buiging voor Verstappen: "Hij heeft geen makkelijke jeugd gehad"
  Gepubliceerd op 31 okt 2025 11:22
  Door: Jeroen Immink

Adrian Newey heeft opnieuw zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen. De legendarische ontwerper, jarenlang de architect achter Red Bulls succes, ziet in de Nederlander een uitzonderlijke combinatie van puur talent en mentale kracht. Hoewel Newey sinds dit seizoen niet langer direct met Verstappen samenwerkt, blijft hij diep onder de indruk van de wereldkampioen.

Newey en Verstappen kenden een uiterst succesvolle samenwerking bij Red Bull Racing. Van de periode van 2021 tot het vertrek van de Brit middenin het Formule 1-seizoen van 2024, wonnen zij bijnaalles wat er te winnen viel. Newey gaf aan genoten te hebben van Verstappen.

Newey lovend over Verstappen

Volgens de Brit is Verstappen het toonbeeld van volwassenheid en mentale weerbaarheid. De 65-jarige ontwerper zag van dichtbij hoe de Limburger zich ontwikkelde tot een meedogenloze, maar gecontroleerde coureur. “Hij heeft geen gemakkelijke jeugd gehad, dat is denk ik geen geheim,” aldus Newey in de James Allen on F1-podcast. “Maar juist daardoor is hij mentaal zo sterk geworden.”

Newey roemt vooral de manier waarop Verstappen omgaat met druk, iets wat hem volgens de ontwerper onderscheidt van de rest van het veld. “Wat ik het meest indrukwekkend vind, is hoe hij alles van zich af kan zetten,” zegt hij. “Wat er ook speelt in zijn leven – zodra hij zijn helm opzet en in de auto stapt, verdwijnt alles om hem heen. Hij is dan alleen bezig met het maximale eruit halen. Dat is wat de allergrootsten onderscheidt van de rest.”

Newey en Aston Martin willen vooruit

Newey mag dan niet langer actief zijn bij Red Bull, de Brit blijft niet stilzitten. Volgens Aston Martin-coureur Lance Stroll werkt de topontwerper “in een soort trance” aan de auto voor 2026, het seizoen waarin de nieuwe motorreglementen van kracht worden. Aston Martin wil dan uitgroeien tot een volwaardig fabrieksteam met Honda als motorpartner.

De ambities van het team zijn groot: een gloednieuwe fabriek, een moderne windtunnel en een technisch zwaargewicht als Newey moeten de basis vormen voor een nieuwe topperiode. Met maar liefst 26 wereldtitels op zijn naam – waaronder 14 bij de coureurs en 12 bij de constructeurs – weet de Brit precies wat nodig is om te winnen. En als het aan hem ligt, komt dat succes straks niet alleen meer uit Milton Keynes, maar ook uit Silverstone.

Freek-Willem

Posts: 6.354

Wie bepaald wat een gemakkelijke jeugd is. Vraag het even aan willekeurig welke topsporter die alles aan de kant zet voor succes.

  • 3
  • 31 okt 2025 - 11:53
Reacties (4)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.354

    Wie bepaald wat een gemakkelijke jeugd is. Vraag het even aan willekeurig welke topsporter die alles aan de kant zet voor succes.

    • + 3
    • 31 okt 2025 - 11:53
  • jd2000

    Posts: 7.382

    Razend knap hoe die jongen zich heeft ontwikkeld. Heeft zich ontwikkeld tot een evenwichtig mens met beide voeten op de grond. Ondanks alle miljoenen,glitter en glamour. Heb daar nog meer respect voor dan zijn prestaties op het circuit.

    • + 3
    • 31 okt 2025 - 11:53
    • Totalia

      Posts: 1.755

      Dat klopt hij loopt zeker niet naast zijn raceschoenen

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 12:20
  • tour71

    Posts: 1.566

    Gelukkig heeft hij het nu iets makkelijker.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 12:54

