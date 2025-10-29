Aston Martin heeft bevestigd dat Jak Crawford in 2026 de nieuwe derde coureur van het team wordt. Daarmee lijkt een eventuele overstap van Yuki Tsunoda naar het team uit Silverstone van de baan.

De 19-jarige Amerikaan, momenteel actief in de Formule 2, maakt volgend seizoen officieel deel uit van het Formule 1-team van Aston Martin. Crawford zal als reservecoureur aanwezig zijn bij alle 24 Grands Prix en een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de nieuwe bolide, die voor het eerst met Honda-motoren zal rijden.

Tsunoda wankelt in Formule 1

Dat nieuws komt op een opvallend moment. De naam van Tsunoda, die dit seizoen teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing, werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Aston Martin als reservecoureur. De Japanner heeft al jaren nauwe banden met Honda, de motorleverancier die vanaf 2026 een technische samenwerking aangaat met de Britse renstal.

Toch lijkt dat scenario nu van tafel. Tsunoda verkeert al maanden in zwaar weer bij Red Bull en zal naar verwachting na dit seizoen moeten vertrekken. Aston Martin leek even een logische reddingsboei, maar met de komst van Crawford lijkt die optie te zijn verdwenen.

Tsunoda was een optie voor Aston Martin

De kans op een plek bij Aston Martin leek eerder nog te groeien voor Tsunoda, nadat Felipe Drugovich – de huidige reservecoureur van het team – bekendmaakte dat hij vanaf eind dit jaar weer fulltime gaat racen in de Formule E voor Andretti. Volgens bronnen van PlanetF1.com zal de Braziliaan zijn samenwerking met Aston Martin zelfs beëindigen nog vóór de start van het nieuwe Formule E-seizoen in december.

Aston Martin bevestigde dinsdag dat Crawford de nieuwe derde coureur wordt. Daarmee maakt het team een duidelijke keuze voor de toekomst en krijgt de jonge Amerikaan de kans om zich te bewijzen aan de zijde van Fernando Alonso en Lance Stroll.

Met de aanstelling van Crawford lijkt Tsunoda’s toekomst in de Formule 1 meer dan ooit onzeker.