Het team van Aston Martin heeft een nieuwe reservecoureur aangekondigd voor 2026. De renstal uit Silverstone geeft hun rookiecoureur Jak Crawford promotie, en hij zal vanaf volgend jaar gaan fungeren als de officiële derde coureur. Hij zal aanwezig zijn bij alle Grands Prix.

Crawford is al een aantal jaren verbonden aan het team van Aston Martin. Hij rijdt sinds 2023 in de Formule 2, en rijdt dit seizoen voor het team van DAMS. Hij is bezig met een goed seizoen, en staat momenteel op de tweede plaats in het kampioenschap. Hij werkte ook meerdere TPC-tests af voor Aston Martin, en was in mei bijvoorbeeld een dag te vinden op het circuit van Zandvoort.

F1-debuut

Afgelopen weekend maakte Crawford zijn debuut in een officiële Formule 1-sessie. In de eerste vrije training nam hij op het Autodromo Hermanos Rodriguez plaats in de auto van Lance Stroll. Crawford wist uit de problemen te blijven, en werkte een goede sessie af.

Opvolger van Drugovich

Aston Martin heeft vandaag bekendgemaakt dat ze Crawford voor 2026 promotie geven. De Amerikaan wordt de derde coureur van de Britse renstal, en zal in deze rol aanwezig zijn bij alle raceweekenden. Hij neemt de rol over van Felipe Drugovich, die in de afgelopen jaren een belangrijke rol speelde bij het team. De Braziliaan maakte echter op geen enkel moment echt kans op een F1-stoeltje, en maakte recent het besluit om over te stappen naar de Formule E.

Crawford enorm trots

Crawford is heel erg blij met zijn nieuwe rol, zo laat hij weten in een persbericht: "Ik ben heel erg trots om te worden bevestigd als derde coureur voor 2026. Het is een enorm moment in mijn reis bij Aston Martin en het is een grote bron van motivatie om te blijven leren en bij te dragen."

"In de afgelopen twee seizoenen heb ik zoveel geleerd van de F1-omgeving, zowel op het AMR Technology Centre als op het circuit. Ik zal er alles aan doen om het team te steunen en ik ga me verder ontwikkelen als coureur."