Max Verstappen werd afgelopen weekend flink benadeeld in de slotfase van de Grand Prix van Mexico. Op het moment dat hij Charles Leclerc wilde aanvallen, koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car. De oorzaak hiervan zorgde voor controverse, en de FIA besloot met een statement te komen.

Verstappen maakte in de slotfase van de Mexicaanse Grand Prix veel tijd goed op Charles Leclerc. De Monegask reed op de tweede plaats, maar Verstappen leek deze positie van hem af te gaan snoepen. De verschillen werden steeds kleiner, maar toen spinde Carlos Sainz bij het ingaan van het Foro Sol-stadion. De Spanjaard wist zijn auto de escape road in te rijden, maar toch koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car.

Fans reageren woest

Het zorgde voor onrust op de sociale media, want op de onboardbeelden was te zien dat de wagen van Sainz zo goed als achter de vangrail stond. Verstappen maakte zich er na afloop niet zo druk over, en stelde dat hij in het verleden ook wel eens had geprofiteerd van de timing van een Safety Car. Toch bleef de onrust bestaan, en het was onduidelijk waarom de FIA deze keuze had gemaakt.

FIA deelt een statement

Laat op de avond kwamen ze dan ook met een statement naar buiten. Volgens de FIA was de Virtual Safety Car nodig na de spin van Sainz, ze hadden zich gebaseerd op de informatie die ze van de marshalls hadden ontvangen: "De auto van Sainz begon te roken en race control ontving meldingen van een brand. Dit betekende dat de marshalls moesten ingrijpen om de auto te bergen."

Wat was er te zien op de onboardbeelden?

Op de onboardbeelden van andere coureurs was ook te zien dat er een paar wolkjes rook uit de achterzijde van de Williams van Sainz kwamen. De wagen stond echter al half achter de muur, maar de FIA weigerde dus risico's te nemen met het oog op een mogelijke brand.