user icon
icon

FIA deelt statement: Dit was de oorzaak van controversiële ingreep in Mexico

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA deelt statement: Dit was de oorzaak van controversiële ingreep in Mexico
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 07:36
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werd afgelopen weekend flink benadeeld in de slotfase van de Grand Prix van Mexico. Op het moment dat hij Charles Leclerc wilde aanvallen, koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car. De oorzaak hiervan zorgde voor controverse, en de FIA besloot met een statement te komen.

Verstappen maakte in de slotfase van de Mexicaanse Grand Prix veel tijd goed op Charles Leclerc. De Monegask reed op de tweede plaats, maar Verstappen leek deze positie van hem af te gaan snoepen. De verschillen werden steeds kleiner, maar toen spinde Carlos Sainz bij het ingaan van het Foro Sol-stadion. De Spanjaard wist zijn auto de escape road in te rijden, maar toch koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car.

Meer over FIA Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Fans reageren woest

Het zorgde voor onrust op de sociale media, want op de onboardbeelden was te zien dat de wagen van Sainz zo goed als achter de vangrail stond. Verstappen maakte zich er na afloop niet zo druk over, en stelde dat hij in het verleden ook wel eens had geprofiteerd van de timing van een Safety Car. Toch bleef de onrust bestaan, en het was onduidelijk waarom de FIA deze keuze had gemaakt.

FIA deelt een statement

Laat op de avond kwamen ze dan ook met een statement naar buiten. Volgens de FIA was de Virtual Safety Car nodig na de spin van Sainz, ze hadden zich gebaseerd op de informatie die ze van de marshalls hadden ontvangen: "De auto van Sainz begon te roken en race control ontving meldingen van een brand. Dit betekende dat de marshalls moesten ingrijpen om de auto te bergen."

Wat was er te zien op de onboardbeelden?

Op de onboardbeelden van andere coureurs was ook te zien dat er een paar wolkjes rook uit de achterzijde van de Williams van Sainz kwamen. De wagen stond echter al half achter de muur, maar de FIA weigerde dus risico's te nemen met het oog op een mogelijke brand.

Larry Perkins

Posts: 61.006

[i] Off-topic: De filmpjes… [/i]

[b] F1 Post Race Press Conference | Mexico GP 2025! [/b]
(16,12 minuten)
https://youtu.be/v-3BTB4p8bU

[b] Drivers React To The Race | 2025 Mexico City Grand Prix [/b]
(10,03 minuten)
https://youtu.be/GbG_Y9bCitU

[b] Post Race Interview - Lando Norris, Ch... [Lees verder]

  • 4
  • 27 okt 2025 - 07:50
F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Red Bull Racing Williams GP Mexico 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.214

    Het was de laatste ronde, dus bullshit...als je nou nog meer ronden had te gaan dan snap ik het wel...

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 07:43
    • mario

      Posts: 14.474

      Het was nog niet de laatste ronde... Toen de VSC opgeheven werd was het de laatste ronde....

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 11:17
  • Larry Perkins

    Posts: 61.006

    Off-topic: De filmpjes…

    F1 Post Race Press Conference | Mexico GP 2025!
    (16,12 minuten)
    https://youtu.be/v-3BTB4p8bU

    Drivers React To The Race | 2025 Mexico City Grand Prix
    (10,03 minuten)
    https://youtu.be/GbG_Y9bCitU

    Post Race Interview - Lando Norris, Charles Leclerc and Max Verstappen | 2025 Mexico City GP
    (4,22 minuten)
    https://youtu.be/1EXpHIzXpsQ

    Max Verstappen congratulates Lando Norris on Mexico Win | Wholesome Podium scenes after race
    (8,08 minuten)
    https://youtu.be/At8GkyT4ZxE

    Max Verstappen & Charles Leclerc Laughing at Their Chaotic Race Replay | Mexico GP 2025
    (cooldown room, 1,36 minuten)
    https://youtu.be/B8r18byHAeg

    Max Verstappen & Lewis Hamilton Post-Race Reactions | Dramatic F1 Mexico GP 2025 Interview
    (2,07 minuten)
    https://youtu.be/klBW_2qZeNA

    Ollie Bearman in Tears After Fighting Max Verstappen and Finishing P4 at Mexico GP
    (2,10 minuten)
    https://youtu.be/YUHJdBhzefk

    All F1 Drivers make fun of Alonso’s wrestling mask in Drivers Parade in Mexico | Paddock BTS
    (8,18 minuten)
    https://youtu.be/ozlh1SjIcG4

    2025 F1 MEXICAN GP race analysis by Peter Windsor
    (28,38 minuten)
    https://youtu.be/U5MIuQwEHhI

    Dat snoep je toch maar mooi ff mee!

    • + 4
    • 27 okt 2025 - 07:50
    • snailer

      Posts: 30.513

      "Ollie Bearman in Tears After"

      Die Olly "Grylls" Bearman neemt nu al een tijdje de titel beste rookie over van Bortoleto.

      Ik vergeet even die paar races die hij voor dit jaar reed wat hem niet geheel een rookie maakt.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 08:22
  • Babs

    Posts: 75

    Oké, dan gaan we de FIA hier maar afbranden. ;-)

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 07:50
  • mario

    Posts: 14.474

    Nou, dan is dit ook weer opgehelderd en niemand is ergens van bestolen (zelfs Max zegt dat!)... En weer verder.... Op naar een 1-2'tje voor McLaren tussen de meren in Sao Paulo... 😎

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 11:19
  • SennaS

    Posts: 10.710

    Hoezo flink benadeeld, alsof hij 100% Charles had ingehaald. Hij had wel een kans.
    Voor hetzelfde geldt waren ze beiden eraf gegaan

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 11:37
    • SennaS

      Posts: 10.710

      En je kunt ook zeggen ze hebben er alles aan gedaan om Max alsnog een kans te geven om weer te kunnen racen, echter te kort voor een inhaal poging.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:39

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar