  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 07:48
  • comments 26
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog maar de vraag of Lando Norris zijn tweede plek in de Grand Prix van Las Vegas mag behouden. De Brit kampte in de slotfase van de race met een probleem, en het lijkt erop dat hij brandstof moest sparen. De FIA meldde zich na afloop van de race in de garage van McLaren.

Norris verloor in de slotfase veel tijd, en leek een probleem te hebben met zijn auto. Bij Sky Sports werd er tijdens de race gemeld dat er iets zou zijn met de brandstof, en dat ze vreesden voor een te kort in de tank. Er moet altijd nog een sample brandstof in de auto zitten, omdat deze anders niet goed kan worden gewogen.

FIA voert controles uit

Na de race maakte Norris al een neerslachtige indruk, en de Spaanse zender DAZN meldt dat Technical Delegate Jo Bauer van de FIA na de race in de pitbox van McLaren verscheen. Daar werd de pitbox afgedekt, en werden er controles uitgevoerd. Teambaas Andrea Stella zegde daarna direct een interview met DAZN af.

Op de beelden van de Spaanse zender is te zien hoe Stella bezorgd in de pitbox staat, terwijl er controles worden uitgevoerd bij de auto van Norris. Vooralsnog is er vanuit de FIA nog niets gecommuniceerd over een mogelijke ingreep, als ze niets vinden wordt dat normaal gesproken niet met de buitenwereld gecommuniceerd.

Norris moest inhaalrace rijden

Norris kwam als tweede over de streep in de Grand Prix van Las Vegas. Hij startte de race vanaf de pole position, maar verloor bij de start de leiding aan Max Verstappen. Hij moest vervolgens een inhaalrace rijden, omdat hij ook was ingehaald door George Russell. Toen hij in de slotfase Russell inhaalde, opende hij de jacht op Verstappen.

Hij werd aangespoord door McLaren om Verstappen bij te halen, maar staakte die strijd. Verstappen kreeg daarna van Red Bull te horen dat er iets aan de hand was met Norris, maar wat werd niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat het dus om een te kort aan brandstof.

beerkuh

Posts: 3.801

Voila , had het al gemeld

  • 19
  • 23 nov 2025 - 07:50
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (26)

Login om te reageren
  • beerkuh

    Posts: 3.801

    Voila , had het al gemeld

    • + 19
    • 23 nov 2025 - 07:50
    • DRS-zone

      Posts: 394

      Ongelooflijk als dit waar is, want dat betekent dat Max 24 en Piastri slechts 12 punten achter staat.

      Dit is 'fuel' voor Verstappen natuurlijk de komende races...

      • + 12
      • 23 nov 2025 - 08:00
    • F1jos

      Posts: 4.833

      Lando was een stuk minder opgetogen tijdens de persconferentie. Heeft hij al wat meer te horen gekregen vanuit McLaren, nadat hij leden van het team heeft gesproken na de race in Vegas?

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 08:13
  • John6

    Posts: 11.304

    Hij had te weinig brandstof daarom ging hij zo langzaam de laatste paar ronden, geen idee of dit problemen gaat geven voor Lando, dat horen we wel.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 07:53
  • F1jos

    Posts: 4.833

    Die Bolle Zak is gewogen en te licht bewonden

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 07:55
    • F1jos

      Posts: 4.833

      Bevonden *

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 07:56
    • Rode Stier 33

      Posts: 905

      Als hij de maatstaf is, zit je voor de resterende races gebakken...

      En waarschijnlijk ook de eerste 5 races van het nieuwe seizoen!

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 07:56
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.980

      Volgens mij was hij aardig dunner.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 07:59
    • Snelrondje

      Posts: 8.889

      De McLaren van Lando ook.

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 08:18
    • Sil

      Posts: 225

      Bravo de meeste intelligente opmerking van vandaag, trots op je! Ga door met de verloedering, je kan het het forum kapot maken!

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:24
    • dutchiceman

      Posts: 5.490

      De haat naar McLaren heeft ondertussen nieuwe vormen aangenomen dat we nu gaan fatshamen.

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 10:12
  • Starscreamer

    Posts: 1.360

    Het zou toch niet :O

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 07:56
    • John6

      Posts: 11.304

      Als een F1-auto te licht is bevonden, is de straf diskwalificatie voor die coureur uit de race. Dit is de zwaarste straf die de FIA kan opleggen en leidt ertoe dat de coureur uit de officiële uitslag wordt verwijderd. Soms kan dit gepaard gaan met andere sancties, zoals een boete of schorsing.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 08:00
    • F1jos

      Posts: 4.833

      Er wordt gespeculeerd dat Norris mogelijk te weinig brandstof aan boord had bij de finish of een ander technisch reglement zou hebben overtreden. Als dat het geval is, dan levert dat een diskwalificatie op. Hoe dan ook, het is zeer ongewoon dat Bauer en de technische afdeling van de FIA meteen bezoek brengen aan een team na de race en dat het team vervolgens de garagedeuren als het ware sluit. Het is afwachten wat er precies aan de hand is.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 08:19
  • HermanInDeZon

    Posts: 351

    Stel je voor ... kunnen we met z'n allen gaan roepen dat McLaren liever Piastri wereldkampioen ziet worden en hem nu op een onwaarschijnlijke manier terug in de titelrace gebracht hebben

    • + 12
    • 23 nov 2025 - 07:59
    • DRS-zone

      Posts: 394

      Piastri oogt ook echt heel gedemotiveerd voor de camera in zijn antwoorden, gelaten dat het een gelopen race is...

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 08:08
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.494

    Hier is op geen enkele andere f1 site melding van gemaakt is dit niet gewoon een vals gerucht.

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 08:01
    • DRS-zone

      Posts: 394

      Ik zie het al op meerdere sites voorbij komen. Inmiddels is Tombazis van de FIA ook gearriveerd. Viaplay en DaZN meldde het als eerste over de mogelijke diskwalificatie.

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 08:12
  • jd2000

    Posts: 7.426

    Kom niet meer bij als dit waar is.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 08:02
  • M@X

    Posts: 1.306

    "Ted Kravitz on Sky F1 has confirmed Norris under investigation, potential Norris DSQ"

    • + 5
    • 23 nov 2025 - 08:07
    • John6

      Posts: 11.304

      Dat klopt ook, die staat er dus het is ook echt waar, we moeten even afwachten wat de uitkomst is.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 08:39
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.027

    Het is een Brit, hij heeft wel het goede paspoort. Het zal wel met een sisser aflopen.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 08:31
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.494

    Beide McLarens zou vloer te veel zijn afgesleten. Dan is het voor beide een DNF.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 08:36
  • Hemex

    Posts: 1.361

    Norris nu: 408 - wordt 390
    Piast nu: 378 - wordt 366
    Max nu 366 - blijft 366

    Spannend toch?

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 10:39

