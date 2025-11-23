Het is nog maar de vraag of Lando Norris zijn tweede plek in de Grand Prix van Las Vegas mag behouden. De Brit kampte in de slotfase van de race met een probleem, en het lijkt erop dat hij brandstof moest sparen. De FIA meldde zich na afloop van de race in de garage van McLaren.

Norris verloor in de slotfase veel tijd, en leek een probleem te hebben met zijn auto. Bij Sky Sports werd er tijdens de race gemeld dat er iets zou zijn met de brandstof, en dat ze vreesden voor een te kort in de tank. Er moet altijd nog een sample brandstof in de auto zitten, omdat deze anders niet goed kan worden gewogen.

FIA voert controles uit

Na de race maakte Norris al een neerslachtige indruk, en de Spaanse zender DAZN meldt dat Technical Delegate Jo Bauer van de FIA na de race in de pitbox van McLaren verscheen. Daar werd de pitbox afgedekt, en werden er controles uitgevoerd. Teambaas Andrea Stella zegde daarna direct een interview met DAZN af.

Op de beelden van de Spaanse zender is te zien hoe Stella bezorgd in de pitbox staat, terwijl er controles worden uitgevoerd bij de auto van Norris. Vooralsnog is er vanuit de FIA nog niets gecommuniceerd over een mogelijke ingreep, als ze niets vinden wordt dat normaal gesproken niet met de buitenwereld gecommuniceerd.

Norris moest inhaalrace rijden

Norris kwam als tweede over de streep in de Grand Prix van Las Vegas. Hij startte de race vanaf de pole position, maar verloor bij de start de leiding aan Max Verstappen. Hij moest vervolgens een inhaalrace rijden, omdat hij ook was ingehaald door George Russell. Toen hij in de slotfase Russell inhaalde, opende hij de jacht op Verstappen.

Hij werd aangespoord door McLaren om Verstappen bij te halen, maar staakte die strijd. Verstappen kreeg daarna van Red Bull te horen dat er iets aan de hand was met Norris, maar wat werd niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat het dus om een te kort aan brandstof.