Red Bull bevestigt vervanger van Verstappen voor Mexico
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 12:09
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing heeft bevestigd dat Max Verstappen aankomend weekend niet in actie komt in de eerste vrije training in Mexico. De Oostenrijkse renstal laat weten dat Arvid Lindblad plaats zal nemen in de auto van Verstappen, iets wat afgelopen weekend al was uitgelekt.

Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om twee keer per auto een rookie in te zetten in een vrije training. Verstappen sloeg eerder dit jaar de eerste vrije training in Bahrein over, toen nam de Japanner Ayumu Iwasa plaats achter het stuur van zijn auto. Aankomend weekend maakt hij dus weer plaats, ditmaal voor Red Bulls aanstormende talent Lindblad.

Motorsport.com meldde afgelopen weekend in Austin al dat Lindblad plaats zou gaan nemen in de auto van Verstappen. Er bestond geen twijfel over dat dit zou gaan gebeuren, Helmut Marko had het immers laten weten, maar de officiële bevestiging van Red Bull ontbrak nog. De Oostenrijkse renstal kwam op maandag met een officieel bericht naar buiten: "We bevestigen dat Arvid Lindblad de auto van Max zal besturen in de eerste vrije training tijdens de Grand Prix van Mexico van aankomend weekend."

Geen verrassing

Het is dan ook geen verrassing dat Red Bull kiest voor de 18-jarige Lindblad. De Brit rijdt dit jaar in de Formule 2 en kreeg door inspanningen van Red Bull al op zijn zeventiende een superlicentie. Hij werkte dit jaar al meerdere TPC-tests af, en nam in Silverstone plaats in de auto van Yuki Tsunoda. In zijn eerste vrije training maakte hij direct veel indruk.

F1-debuut aanstaande

De kans is groot dat de Formule 1-wereld in de komende jaren nog veel van Lindblad gaat horen. De jonge Brit lijkt volgend jaar zijn F1-debuut te gaan maken bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls. De kans bestaat dat hij later dit jaar vrije trainingen gaat rijden voor hen.

Ik zat vaak te twijfelen, maar nu is het mij 100% dui... [Lees verder]

F1 Nieuws Max Verstappen Arvid Lindblad Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

