user icon
icon

Verstappen slaat eerst vrije training in Mexico over

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen slaat eerst vrije training in Mexico over
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 11:22
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen neemt aankomend weekend in Mexico niet deel aan de eerste vrije training. De Nederlandse regerend wereldkampioen zal in deze sessie zijn auto afstaan aan het 18-jarige talent Arvid Lindblad. Het wordt zijn tweede vrije training van het seizoen.

Alle teams moeten dit seizoen twee keer per auto een rookie inzetten tijdens een vrije training. Dat betekent dus dat alle coureurs twee keer een training moeten toekijken. Verstappen sloeg begin dit jaar al een vrije training over in Bahrein, toen Red Bull besloot de Japanner Ayumu Iwasa in de auto te zetten. In Mexico zal hij dus voor de tweede en laatste keer dit seizoen zijn auto gaan afstaan.

Meer over Max Verstappen Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

13 okt
 Verstappen moet zich melden van de FIA in Austin

Verstappen moet zich melden van de FIA in Austin

16 okt

Vervanger van Verstappen

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet volgens meerdere media in Austin weten dat Lindblad een nieuwe kans gaat krijgen in een vrije training. De 18-jarige coureur reed eerder dit jaar al de eerste vrije training namens Red Bull in Silverstone, toen stapte hij in de auto van Yuki Tsunoda. Volgens Motorsport.com zal Lindblad aankomende vrijdag in Mexico plaatsnemen in de auto van Verstappen. Hij is niet de enige rookie die dan zal rijden, eerder werden Luke Browning (Williams), Patricio O'Ward (McLaren) en Jak Crawford (Aston Martin) aangekondigd.

Ook een kans voor Iwasa

Volgens Motorsport.com zal Iwasa ook weer gaan rijden in Mexico. Het medium meldt dat de Japanse coureur plaats zal nemen in één van de auto's van Racing Bulls, waarschijnlijk die van Liam Lawson. Voor Lindblad wordt er een belangrijke sessie, want de kans is groot dat hij volgend jaar gaat debuteren in de Formule 1. Hij wordt gezien als een groot talent, en Red Bull lijkt hem één van de zitjes bij Racing Bulls te gaan geven. Ter voorbereiding op zijn debuut werkte hij dit jaar ook al meerdere TPC-tests af. Recent werd hij bijvoorbeeld gespot op Mugello.

F1 Nieuws Max Verstappen Arvid Lindblad Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.930

    Dat is heel dom op dit cruciale moment in het kampioenschap, laat toch Yuki zijn auto afgeven.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 11:44
    • Cicero

      Posts: 1.548

      Ze moeten, harry. Achteraf hadden ze het natuurlijk eerder dit seizoen moeten doen.
      Nu was het of Mexico of abu dabi. Bij de beslissende race wil je natuurlijk niet.
      De andere races hebben sprint races, dus maar 1 vrije training

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:50
    • MLTG

      Posts: 1.108

      De regels zijn daar duidelijk over. Staat trouwens gewoon in het artikel
      "alle teams moeten dit seizoen twee keer per auto een rookie inzetten tijdens een vrije training. "

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:51
    • snailer

      Posts: 30.311

      Schijnt dat de nieuwe regel is dat elke rijder 2 maal per seizoen de auto moet afstaan. Dus Verstappen 2 maal en Tsunoda 2 maal. Er zijn dus niet veel keuzes met nog een paar weekenden met sprints.

      Dit weekend geleerd dat hij op de data en feedback van Tsunoda kan vertrouwen. Ik denk dus een keuze uit nood.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:52
    • snailer

      Posts: 30.311

      Overigens is elke keuze niet ideaal. In het begin moet vooral veel goede data worden verzameld en feedback gegeven. Dat kan je niet zondermeer doen met een invaller. Vervolgens zijn er sprint weekenden. En tot slot vallen eigenlijk ook de weekenden af waar updates worden gebracht.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:54
  • MLTG

    Posts: 1.108

    Het verschil tussen Max en de rest van het grid.
    Max rijd niet : Verstappen slaat eerste vrije training over
    Lance rijd niet: Aston Martin zet Stroll aan de kant in Mexico

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 11:48
    • snailer

      Posts: 30.311

      Ik dacht dat je over uiterlijk ging beginnen. Maar dan had je vooral ook Russell moeten noemen. Die is niet zo lelijk als Stroll, maar wel een stuk enger dan Verstappen.

      Het schijnt dat Ouw-sjagrijn al dagen op de toilet te vinden is van vreegdeuitbarstingen omdat Russell niet meer de meest enge is. Hij moet hopen dat Stroll niet echt aan de kant wordt gezet.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:57

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar