Max Verstappen neemt aankomend weekend in Mexico niet deel aan de eerste vrije training. De Nederlandse regerend wereldkampioen zal in deze sessie zijn auto afstaan aan het 18-jarige talent Arvid Lindblad. Het wordt zijn tweede vrije training van het seizoen.
Alle teams moeten dit seizoen twee keer per auto een rookie inzetten tijdens een vrije training. Dat betekent dus dat alle coureurs twee keer een training moeten toekijken. Verstappen sloeg begin dit jaar al een vrije training over in Bahrein, toen Red Bull besloot de Japanner Ayumu Iwasa in de auto te zetten. In Mexico zal hij dus voor de tweede en laatste keer dit seizoen zijn auto gaan afstaan.
Vervanger van Verstappen
Red Bull-adviseur Helmut Marko liet volgens meerdere media in Austin weten dat Lindblad een nieuwe kans gaat krijgen in een vrije training. De 18-jarige coureur reed eerder dit jaar al de eerste vrije training namens Red Bull in Silverstone, toen stapte hij in de auto van Yuki Tsunoda. Volgens Motorsport.com zal Lindblad aankomende vrijdag in Mexico plaatsnemen in de auto van Verstappen. Hij is niet de enige rookie die dan zal rijden, eerder werden Luke Browning (Williams), Patricio O'Ward (McLaren) en Jak Crawford (Aston Martin) aangekondigd.
Ook een kans voor Iwasa
Volgens Motorsport.com zal Iwasa ook weer gaan rijden in Mexico. Het medium meldt dat de Japanse coureur plaats zal nemen in één van de auto's van Racing Bulls, waarschijnlijk die van Liam Lawson. Voor Lindblad wordt er een belangrijke sessie, want de kans is groot dat hij volgend jaar gaat debuteren in de Formule 1. Hij wordt gezien als een groot talent, en Red Bull lijkt hem één van de zitjes bij Racing Bulls te gaan geven. Ter voorbereiding op zijn debuut werkte hij dit jaar ook al meerdere TPC-tests af. Recent werd hij bijvoorbeeld gespot op Mugello.
HarryLam
Posts: 4.930
Dat is heel dom op dit cruciale moment in het kampioenschap, laat toch Yuki zijn auto afgeven.
Cicero
Posts: 1.548
Ze moeten, harry. Achteraf hadden ze het natuurlijk eerder dit seizoen moeten doen.
Nu was het of Mexico of abu dabi. Bij de beslissende race wil je natuurlijk niet.
De andere races hebben sprint races, dus maar 1 vrije training
MLTG
Posts: 1.108
De regels zijn daar duidelijk over. Staat trouwens gewoon in het artikel
"alle teams moeten dit seizoen twee keer per auto een rookie inzetten tijdens een vrije training. "
snailer
Posts: 30.311
Schijnt dat de nieuwe regel is dat elke rijder 2 maal per seizoen de auto moet afstaan. Dus Verstappen 2 maal en Tsunoda 2 maal. Er zijn dus niet veel keuzes met nog een paar weekenden met sprints.
Dit weekend geleerd dat hij op de data en feedback van Tsunoda kan vertrouwen. Ik denk dus een keuze uit nood.
snailer
Posts: 30.311
Overigens is elke keuze niet ideaal. In het begin moet vooral veel goede data worden verzameld en feedback gegeven. Dat kan je niet zondermeer doen met een invaller. Vervolgens zijn er sprint weekenden. En tot slot vallen eigenlijk ook de weekenden af waar updates worden gebracht.
MLTG
Posts: 1.108
Het verschil tussen Max en de rest van het grid.
Max rijd niet : Verstappen slaat eerste vrije training over
Lance rijd niet: Aston Martin zet Stroll aan de kant in Mexico
snailer
Posts: 30.311
Ik dacht dat je over uiterlijk ging beginnen. Maar dan had je vooral ook Russell moeten noemen. Die is niet zo lelijk als Stroll, maar wel een stuk enger dan Verstappen.
Het schijnt dat Ouw-sjagrijn al dagen op de toilet te vinden is van vreegdeuitbarstingen omdat Russell niet meer de meest enge is. Hij moet hopen dat Stroll niet echt aan de kant wordt gezet.