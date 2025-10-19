Max Verstappen neemt aankomend weekend in Mexico niet deel aan de eerste vrije training. De Nederlandse regerend wereldkampioen zal in deze sessie zijn auto afstaan aan het 18-jarige talent Arvid Lindblad. Het wordt zijn tweede vrije training van het seizoen.

Alle teams moeten dit seizoen twee keer per auto een rookie inzetten tijdens een vrije training. Dat betekent dus dat alle coureurs twee keer een training moeten toekijken. Verstappen sloeg begin dit jaar al een vrije training over in Bahrein, toen Red Bull besloot de Japanner Ayumu Iwasa in de auto te zetten. In Mexico zal hij dus voor de tweede en laatste keer dit seizoen zijn auto gaan afstaan.

Vervanger van Verstappen

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet volgens meerdere media in Austin weten dat Lindblad een nieuwe kans gaat krijgen in een vrije training. De 18-jarige coureur reed eerder dit jaar al de eerste vrije training namens Red Bull in Silverstone, toen stapte hij in de auto van Yuki Tsunoda. Volgens Motorsport.com zal Lindblad aankomende vrijdag in Mexico plaatsnemen in de auto van Verstappen. Hij is niet de enige rookie die dan zal rijden, eerder werden Luke Browning (Williams), Patricio O'Ward (McLaren) en Jak Crawford (Aston Martin) aangekondigd.

Ook een kans voor Iwasa

Volgens Motorsport.com zal Iwasa ook weer gaan rijden in Mexico. Het medium meldt dat de Japanse coureur plaats zal nemen in één van de auto's van Racing Bulls, waarschijnlijk die van Liam Lawson. Voor Lindblad wordt er een belangrijke sessie, want de kans is groot dat hij volgend jaar gaat debuteren in de Formule 1. Hij wordt gezien als een groot talent, en Red Bull lijkt hem één van de zitjes bij Racing Bulls te gaan geven. Ter voorbereiding op zijn debuut werkte hij dit jaar ook al meerdere TPC-tests af. Recent werd hij bijvoorbeeld gespot op Mugello.