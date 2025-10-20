user icon
Sainz zwaar bestraft na oliedomme crash met Antonelli

Sainz zwaar bestraft na oliedomme crash met Antonelli
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 10:09
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Voor Carlos Sainz was het raceweekend in Austin er eentje met twee gezichten. Op zaterdag kwam hij als derde over de streep in de sprintrace, terwijl hij op zondag uitviel na een crash in de Grand Prix. Hij reed daar tegen Andrea Kimi Antonelli op, en dat levert hem een enorme straf op.

In de beginfase van de Amerikaanse Grand Prix veroorzaakte Sainz een Virtual Safety Car na een incident met de Mercedes van Antonelli. De Spanjaard probeerde in bocht 15 de Mercedes te verschalken, maar dat ging helemaal mis. Hij knalde vol tegen de auto van Antonelli aan, en de Italiaan belandde in de grindbak. Hij kon zijn weg vervolgen, maar dat gold niet voor Sainz. Zijn voorwielophanging was beschadigd geraakt, en hij moest zijn auto naast de baan parkeren.

Hoe kijken de coureurs naar dit incident?

Na afloop van de Grand Prix moesten beide coureurs zich bij de stewards melden om het incident te bespreken. Sainz stelde bij de stewards dat hij had verwacht dat Antonelli hem ruimte zou geven bij de apex van de bocht. Dit gebeurde echter niet, en Antonelli stuurde vroeg in. Sainz schrok, en blokkeerde zijn remmen waarna de twee coureurs elkaar raakten. 

Volgens de stewards was het tijdens de actie van Sainz op geen enkel moment het geval dat zijn vooras voor de spiegel van Antonelli zat. Volgens de racerichtlijnen van de FIA had hij dus niet het recht op ruimte bij het ingaan van de apex. Antonelli had in dit geval dus niets verkeerd gedaan, en de schuld van het incident lag volgens de stewards volledig bij Sainz.

Welke straf krijgt Sainz?

De stewards hebben besloten Sainz een gridstraf te geven voor de Grand Prix van Mexico. Normaal gesproken staat er voor zo'n overtreding een tijdstraf van tien seconden, maar omdat Sainz was uitgevallen, kon hij deze straf niet uitvoeren. Daarom hebben de stewards besloten om de straf om te zetten naar een gridpenalty van vijf plaatsen voor de volgende race. Sainz krijgt daarnaast twee strafpunten bijgeschreven op zijn superlicentie.

da_bartman

Posts: 6.215

"Wat Tsudona flikte bij Bearman vond ik minstens even erg." haha, je hebt zeker naar Croft / Brundle zitten luisteren. Yuki deed niet anders dan op de Apex insturen terwijl Bearman er nog 100% achter zat. En achteraf het nog raar vinden dat de FIA het niet onderzocht of zelfs maar genoteerd heeft.

  • 4
  • 20 okt 2025 - 10:22
Reacties (7)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 269

    Oliedom is wat overdreven.

    Wat Tsudona flikte bij Bearman vond ik minstens even erg.
    En wat Stroll zaterdag deed minstens drie keer zo erg ;)

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 10:14
    • NicoS

      Posts: 19.489

      Nou voor een ervaren coureur vond ik het nogal dom…..

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 10:17
    • da_bartman

      Posts: 6.215

      "Wat Tsudona flikte bij Bearman vond ik minstens even erg." haha, je hebt zeker naar Croft / Brundle zitten luisteren. Yuki deed niet anders dan op de Apex insturen terwijl Bearman er nog 100% achter zat. En achteraf het nog raar vinden dat de FIA het niet onderzocht of zelfs maar genoteerd heeft.

      • + 3
      • 20 okt 2025 - 10:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 269

      @de_bartman het was echt wel te laat van lijn veranderen hoor ... En niet de eerste keer dat de FIA daar gewoon erg laks of niet naar kijkt

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 10:24
    • da_bartman

      Posts: 6.215

      insturen op de Apex is niet van lijn veranderen.

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 10:28
    • NicoS

      Posts: 19.489

      Het was een late move van Tsunoda, maar niet iets wat niet mag. Dit zie je wel vaker, op het randje maar niet erover….

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 10:44
  • Paulie

    Posts: 4.741

    een paar ronden eerder deed Sainz exact dezelfde actie (weet niet meer op wie) en die was succesvol, dacht het kunstje nóg een keer te flikken, beetje overmoedig...

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 10:23

