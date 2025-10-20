Sainz zwaar bestraft na oliedomme crash met Antonelli

Voor Carlos Sainz was het raceweekend in Austin er eentje met twee gezichten. Op zaterdag kwam hij als derde over de streep in de sprintrace, terwijl hij op zondag uitviel na een crash in de Grand Prix. Hij reed daar tegen Andrea Kimi Antonelli op, en dat levert hem een enorme straf op.

In de beginfase van de Amerikaanse Grand Prix veroorzaakte Sainz een Virtual Safety Car na een incident met de Mercedes van Antonelli. De Spanjaard probeerde in bocht 15 de Mercedes te verschalken, maar dat ging helemaal mis. Hij knalde vol tegen de auto van Antonelli aan, en de Italiaan belandde in de grindbak. Hij kon zijn weg vervolgen, maar dat gold niet voor Sainz. Zijn voorwielophanging was beschadigd geraakt, en hij moest zijn auto naast de baan parkeren.

Hoe kijken de coureurs naar dit incident?

Na afloop van de Grand Prix moesten beide coureurs zich bij de stewards melden om het incident te bespreken. Sainz stelde bij de stewards dat hij had verwacht dat Antonelli hem ruimte zou geven bij de apex van de bocht. Dit gebeurde echter niet, en Antonelli stuurde vroeg in. Sainz schrok, en blokkeerde zijn remmen waarna de twee coureurs elkaar raakten.

Volgens de stewards was het tijdens de actie van Sainz op geen enkel moment het geval dat zijn vooras voor de spiegel van Antonelli zat. Volgens de racerichtlijnen van de FIA had hij dus niet het recht op ruimte bij het ingaan van de apex. Antonelli had in dit geval dus niets verkeerd gedaan, en de schuld van het incident lag volgens de stewards volledig bij Sainz.

Welke straf krijgt Sainz?

De stewards hebben besloten Sainz een gridstraf te geven voor de Grand Prix van Mexico. Normaal gesproken staat er voor zo'n overtreding een tijdstraf van tien seconden, maar omdat Sainz was uitgevallen, kon hij deze straf niet uitvoeren. Daarom hebben de stewards besloten om de straf om te zetten naar een gridpenalty van vijf plaatsen voor de volgende race. Sainz krijgt daarnaast twee strafpunten bijgeschreven op zijn superlicentie.