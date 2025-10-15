De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier: Mercedes heeft hun coureurs voor 2026 gepresenteerd. Het is geen verrassing dat ze vasthouden aan George Russell en Andrea Kimi Antonelli, al werd er niets gezegd over de contractduur. Dit is opvallend, want Russell kan in de komende jaren een grote rol gaan spelen op de rijdersmarkt in de Formule 1.

Dat Mercedes de contracten van Russell en Antonelli zou gaan verlengen, was voor niemand een verrassing. Mercedes-teambaas Toto Wolff draaide er niet omheen, en hij liet regelmatig weten dat een deal aanstaande was. Die deal bleef echter uit, en vrijwel de hele zomer gonsde het van de geruchten. Er werd gesteld dat de gesprekken waren vastgelopen, en er werd zelfs gesuggereerd dat Russell klaar was met Wolff.

Einde aan de geruchten

Al die verhalen zijn nu dus verleden tijd. Mercedes bracht een paar minuten na 15:00 een uitgebreid persbericht naar buiten waarin ze opvallend positief waren over de nieuwe deal. Het bericht volgt anderhalve week na het succes van Russell in Singapore, waar hij als winnaar over de streep wist te komen. Met de Amerikaanse Grand Prix voor de deur, kan men Austin als een podium gebruiken voor hun nieuws. Dat Antonelli ook mag blijven, is geen verrassing. Er gingen even kort geruchten rond over een soort swap met Carlos Sainz, maar dat bleek al snel onzin te zijn.

Meerjarige deal?

Het opvallendste aan het persbericht van Mercedes was dat er alleen werd gesproken over de coureurs voor 2026. Het team maakte geen woord vuil aan een zinnetje over lengtes van de nieuwe contracten. Houden ze hiermee de deur open voor de eventuele komst van iemand zoals Max Verstappen? Het was iets waar afgelopen zomer druk over werd gespeculeerd.

Het was geen geheim dat Russell graag een meerjarig contract wilde, en zijn wens lijkt te zijn uitgekomen. Meerdere media, waaronder The Race en De Telegraaf, melden dat het gaat om een meerjarige deal gaat. Dat zou dus betekenen dat Russell ook in 2027 voor Mercedes rijdt. Het gaat om een serieuze deal, en volgens The Independent gaat Russell een jaarsalaris van rond de 30 miljoen pond verdienen. Na Max Verstappen en Lewis Hamilton zou hij dan de best verdienende coureur op de F1-grid worden.

De droomdeal van Russell

Voor Russell lijkt het een goede deal te zijn. Hij voelt zich duidelijk op zijn plek bij Mercedes, en hij is bezig met het beste seizoen uit zijn carrière tot nu toe. In zijn thuisland Groot-Brittannië hebben ze veel vertrouwen in hem, er wordt zelfs gesuggereerd dat hij net zo goed kan worden als Verstappen.

Russell droomt nog altijd van de wereldtitel, en aangezien er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, is die droom springlevend. Niemand weet nog welk team het beste zal presteren in 2026, maar volgens de geruchten zal Mercedes in 2026 over een goede krachtbron beschikken. Voor Russell is dit positief, want als hij zijn goede vorm weet vast te houden, kan hij dé titelfavoriet worden.

Hoe zit het met Verstappen?

Russell zal hoe dan ook een hoofdrol gaan spelen in de Formule 1. De geruchten over Verstappen zullen blijven bestaan, ook omdat slechte resultaten van Red Bull er in 2026 toe kunnen leiden dat hij rond gaat kijken. Als Mercedes écht de beste auto heeft, dan zal Verstappens naam daar weer vallen. Nu het er op lijkt dat Russell een meerjarig contract heeft getekend, kan het een interessante kwestie worden. Russell en Verstappen zijn immers geen goede vrienden, en wat als Antonelli ook gaat presteren?

Wat er ook gebeurt, Mercedes heeft deze slag gewonnen. Ze maken in één klap een einde aan een reeks geruchten, en ze weten dat Russell nu gemotiveerder dan ooit aan de toekomst kan bouwen.