Russell scoort met nieuwe Mercedes-deal: Wat betekent dit voor de toekomst?

Russell scoort met nieuwe Mercedes-deal: Wat betekent dit voor de toekomst?
  • Gepubliceerd op 15 okt 2025 16:09
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier: Mercedes heeft hun coureurs voor 2026 gepresenteerd. Het is geen verrassing dat ze vasthouden aan George Russell en Andrea Kimi Antonelli, al werd er niets gezegd over de contractduur. Dit is opvallend, want Russell kan in de komende jaren een grote rol gaan spelen op de rijdersmarkt in de Formule 1.

Dat Mercedes de contracten van Russell en Antonelli zou gaan verlengen, was voor niemand een verrassing. Mercedes-teambaas Toto Wolff draaide er niet omheen, en hij liet regelmatig weten dat een deal aanstaande was. Die deal bleef echter uit, en vrijwel de hele zomer gonsde het van de geruchten. Er werd gesteld dat de gesprekken waren vastgelopen, en er werd zelfs gesuggereerd dat Russell klaar was met Wolff.

Einde aan de geruchten

Al die verhalen zijn nu dus verleden tijd. Mercedes bracht een paar minuten na 15:00 een uitgebreid persbericht naar buiten waarin ze opvallend positief waren over de nieuwe deal. Het bericht volgt anderhalve week na het succes van Russell in Singapore, waar hij als winnaar over de streep wist te komen. Met de Amerikaanse Grand Prix voor de deur, kan men Austin als een podium gebruiken voor hun nieuws. Dat Antonelli ook mag blijven, is geen verrassing. Er gingen even kort geruchten rond over een soort swap met Carlos Sainz, maar dat bleek al snel onzin te zijn.

Meerjarige deal?

Het opvallendste aan het persbericht van Mercedes was dat er alleen werd gesproken over de coureurs voor 2026. Het team maakte geen woord vuil aan een zinnetje over lengtes van de nieuwe contracten. Houden ze hiermee de deur open voor de eventuele komst van iemand zoals Max Verstappen? Het was iets waar afgelopen zomer druk over werd gespeculeerd.

Het was geen geheim dat Russell graag een meerjarig contract wilde, en zijn wens lijkt te zijn uitgekomen. Meerdere media, waaronder The Race en De Telegraaf, melden dat het gaat om een meerjarige deal gaat. Dat zou dus betekenen dat Russell ook in 2027 voor Mercedes rijdt. Het gaat om een serieuze deal, en volgens The Independent gaat Russell een jaarsalaris van rond de 30 miljoen pond verdienen. Na Max Verstappen en Lewis Hamilton zou hij dan de best verdienende coureur op de F1-grid worden.

De droomdeal van Russell

Voor Russell lijkt het een goede deal te zijn. Hij voelt zich duidelijk op zijn plek bij Mercedes, en hij is bezig met het beste seizoen uit zijn carrière tot nu toe. In zijn thuisland Groot-Brittannië hebben ze veel vertrouwen in hem, er wordt zelfs gesuggereerd dat hij net zo goed kan worden als Verstappen.

Russell droomt nog altijd van de wereldtitel, en aangezien er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, is die droom springlevend. Niemand weet nog welk team het beste zal presteren in 2026, maar volgens de geruchten zal Mercedes in 2026 over een goede krachtbron beschikken. Voor Russell is dit positief, want als hij zijn goede vorm weet vast te houden, kan hij dé titelfavoriet worden.

Hoe zit het met Verstappen?

Russell zal hoe dan ook een hoofdrol gaan spelen in de Formule 1. De geruchten over Verstappen zullen blijven bestaan, ook omdat slechte resultaten van Red Bull er in 2026 toe kunnen leiden dat hij rond gaat kijken. Als Mercedes écht de beste auto heeft, dan zal Verstappens naam daar weer vallen. Nu het er op lijkt dat Russell een meerjarig contract heeft getekend, kan het een interessante kwestie worden. Russell en Verstappen zijn immers geen goede vrienden, en wat als Antonelli ook gaat presteren?

Wat er ook gebeurt, Mercedes heeft deze slag gewonnen. Ze maken in één klap een einde aan een reeks geruchten, en ze weten dat Russell nu gemotiveerder dan ooit aan de toekomst kan bouwen.

Paulie

Posts: 4.700

Peter R.?

  • 4
  • 15 okt 2025 - 16:42
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.545

    30.000.000 munten.
    Das meer dan 20.000.000 munten toch?

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 16:13
    • mario

      Posts: 14.342

      Hangt er vanaf welke valuta je koppelt aan die verschillende munten... Als je de 30.000.000 koppelt Colombiaanse Peso en de 20.000.000 aan de Surinaamse Dollar.... Dan zou ik toch voor de 20.000.000 munten gaan 🤪😉😎

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 16:42
    • jd2000

      Posts: 7.344

      Trouwens Ouwe je hebt het altijd over die lelijke Verstappen. Heb je gekeken naar die kop van Russell boven dit artikel? Halloween komt er aan, hij hoeft zich niet te schminken in ieder geval.....

      • + 2
      • 15 okt 2025 - 17:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.545

      Kom kom, of ik weleens zeg dat Max lelijk is.
      Dat valt nogal mee toch?

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 17:36
  • dumdumdum

    Posts: 2.693

    Ik snap niet waarom Verstappen overwogen zou worden voor 2027 als Mercedes de beste auto heeft. Als Mercedes net zo'n motor bouwt als in 2014, dan kunnen ze zelfs Latifi uit z'n pensioen halen en daar De Vries naast zetten en dan winnen ze nog beide kampioenschappen. Waarom zou je dan 50 miljoen betalen voor een Verstappen als die 2 coureurs samen voor 1 miljoen willen rijden?

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 16:31
    • Paulie

      Posts: 4.700

      Peter R.?

      • + 4
      • 15 okt 2025 - 16:42
    • mario

      Posts: 14.342

      Ooooohhhhh.... Paulie toch! 😏

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 16:43
    • patrob

      Posts: 1.593

      Omdat Verstappen een veelvoud van die 50 miljoen terug verdiend voor Mercedes.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 16:48
    • Avb1

      Posts: 194

      Omdat Verstappen letterlijk elke race zal winnen in de snelste auto?
      LEWIS HAMILTON dat niet eens in de meest dominante F1 Auto Allertijden.
      Dat is het verschil

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 17:26
  • Larry Perkins

    Posts: 60.638

    Op een serieuzere, meer betrouwbare seit kijkt men er anders tegenaan…

    Exacte duur van Russells nieuwe contract niet openbaar

    Nu alle puntjes op de i zijn gezet, is de exacte duur van Russells nieuwe contract niet openbaar, maar het zou geen verrassing zijn als er nog steeds genoeg flexibiliteit is ingebouwd. Mercedes zal naar verwachting volgend jaar met een swingende start komen in het tijdperk van de nieuwe regels in de Formule 1. Dat zou het team nog steeds aantrekkelijk kunnen maken voor coureurs als Verstappen, mocht Red Bull de plank misslaan.

    Russell zei eerder deze zomer tegen MS Global dat flexibiliteit "twee kanten op zou moeten werken". Hij wil niet dat zijn handen volledig gebonden zijn als het tegenovergestelde scenario zich voordoet en er zich in de toekomst concurrerende opties voordoen. Daarom verlangde hij ook niet per se naar stabiliteit op de lange termijn.
    "De hoogste prioriteit is een auto die wereldkampioenschappen wint, en die wil ik bij Mercedes hebben", zei Russell. "Ik denk dat coureurs die op zoek zijn naar langetermijncontracten, die zekerheid nodig hebben.

    Ik heb nooit een contract voor de lange termijn gehad, en ik heb er ook geen nodig, want het moet altijd om prestaties gaan. En als ik niet presteer, zou het team niet aan mij gebonden moeten zijn. Zo simpel is het."
    (MS Global, automatische vertaling uit het Engels)

    Graag gedaan!

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 16:51
    • Pietje Bell

      Posts: 31.478

      Zie mijn vraag hieronder @Larry. Jij werkt ook op een laptop toch?

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 17:01
  • Pietje Bell

    Posts: 31.478

    Even een vraag van huishoudelijke aard:

    Sinds vanmorgen kan ik een notificatie niet meer verwijderen, want het prullenbakje
    achter het bericht is verdwenen. Wie heeft daar ook last van?

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 17:00
    • Larry Perkins

      Posts: 60.638

      Op mijn mobiel heb ik hetzelfde probleem.
      Op mijn laptop lukte het eerst nog wel, maar ben daarna offline geweest en vervolgens weer online en toen waren ook bij mij de prullenbakjes verdwenen.
      Kortom, ze hebben op de seit aan een verkeerde knop gedraaid...

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 17:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.545

      Tjoep, alles weg bij mij.
      Het vuilnisbakje staat er gewoon hoor.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 17:39
    • Larry Perkins

      Posts: 60.638

      Krijg nou tieten!

      Op mijn laptop zijn de prullenbakjes terug.
      Op mijn mobiel het ene moment wel en het volgende moment (als ik naar een ander bericht ga) weer niet, etc.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 17:44
    • Larry Perkins

      Posts: 60.638

      @Ouw, we hebben het over de prullenbakjes achter de berichten, NIET over de prullenbak waarmee je in één keer alle notificaties kunt weggooien.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 17:46
    • Pietje Bell

      Posts: 31.478

      Bedankt@Larry, op mijn laptop zie ik nog steeds geen prullenbakje achter een bericht. :-((

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 18:31
    • Larry Perkins

      Posts: 60.638

      Even offline gaan en dan weer online?

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 18:32

