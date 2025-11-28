user icon
Russell verrast zichzelf met fenomenale ronde

Russell verrast zichzelf met fenomenale ronde

George Russell start de sprintrace op het circuit van Losail in Qatar morgen vanaf de tweede plaats. De Britse Mercedes-coureur wist zich tussen de McLarens in te wringen in de sprint kwalificatie, en hij was heel erg blij met zijn snelle tijd.

Russell en zijn team Mercedes leken rekening te moeten houden met een tegenvallend resultaat. In de vrije training vielen ze tegen, en ook aan het begin van de sprint kwalificatie leken ze weinig snelheid te hebben. Toen ze in SQ3 de zachte banden onder de auto's mochten schroeven, zag het er echter veel beter uit. Ze konden weer meevechten om de snelle tijden, en Russell wist zich te mengen in de strijd met Lando Norris en Oscar Piastri.

Russell kwam in de sprint kwalificatie uiteindelijk 0,032 seconden te kort om de pole te pakken. Hij start de sprintrace morgen naast Piastri op de eerste startrij, en dat betekent dat men een spannende run naar de eerste bocht kan verwachten.

Enorme verrassing

Russell was heel erg trots op zijn resultaat, en glunderde van trots toen hij zich na afloop uitsprak bij Sky Sports: "Ik noteerde de veertiende tijd in de vrije training, dus ik wist niet dat ik deze pace had. Mijn kwalificaties waren recent niet altijd goed, dus ik was wel blij met deze sessie. Het is geweldig om op dit circuit te rijden, het is zó snel!"

Russell pleit voor ingrijpende verandering

Russell is en blijft kritisch, ditmaal richt hij zijn pijlen op de wedstrijdleiding. Als het aan hem ligt, mogen de coureurs namelijk veel meer gebruikmaken van de DRS op het circuit van Losail: "We hebben het erover gehad waarom de DRS-zone niet is uitgebreid, en ik hoop dat we misschien na de sprintrace het kunnen gaan aanpassen voor de race."

Russell was in de sprint kwalificatie ook veel sneller dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan kwam niet verder dan de zevende tijd en moest bijna een halve seconde toegeven op de tijd van Russell.

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Qatar 2025

