  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 06:39
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes heeft mogelijk een groot probleem in Las Vegas. Een vertegenwoordiger van het team moet zich bij de stewards melden, omdat ze iets belangrijks zijn vergeten in te leveren. Het gaat hier om zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli.

Volgens de stewards is Mercedes er niet in geslaagd om een formulier met de set-ups van de auto's in te leveren bij de FIA. Dit is wel nodig, zodat de technical delegate kan zien met welke afstellingen het team rondrijdt. Het is een overtreding die niet vaak voorkomt, en dat kan dus mogelijk voor een probleem gaan zorgen. Welke straf hier opstaat, is niet duidelijk, maar het kan zomaar verkeerd uitpakken voor de Duitse renstal.

Het team van Mercedes kende een kwalificatie met wisselde prestaties, want Antonelli viel al uit in het eerste gedeelte van de sessie. Zijn teamgenoot Russell kende een veel betere middag, en hij wist de vierde tijd te noteren. Hij droomde van meer, want ook nummer drie Carlos Sainz moet zich melden bij de stewards.

Wat zeggen de regels?

De overtreding van Mercedes draait om artikel 40.1 van het sportieve regelement van de FIA. In dat artikel staat dat elke deelnemer aan de sessie een formulier moet overhandigen aan de Technical Delegate. Op dit formulier moet de informatie over de afstelling van de ophanging van de auto's staan. Deze moet worden overhandigd aan de FIA voordat de auto's voor het eerst de pitlane verlaten voorafgaand aan een sprint kwalificatie of een gewone kwalificatie.

Hoe kijkt Russell hiernaar?

Mercedes heeft dit dus niet gedaan, en eigenlijk weten ze bij de FIA dus niet met welke afstelling ze hebben gereden. Welke straf hierop staat, is niet helemaal duidelijk. Russell maakte zich er niet zoveel zorgen over, en liet na afloop weten dat hij eigenlijk een boete verwacht. Of dit echt het geval zal zijn, moet nog blijken. De stewards krijgen het druk, want ze onderzoeken ook Sainz en Alpine-coureur Franco Colapinto.

ScuderiaSjonno

Posts: 2.083

Dit zou op zijn minst een start vanuit de pitstraat moeten worden. Anders kan iedereen wel wat vergeten....

Voor Kimi maakt dat nog niet eens zo heel veel uit in dit geval:(

  • 1
  • 22 nov 2025 - 06:59
Reacties (3)

  • John6

    Posts: 11.298

    Is wel een grote fout als je het mij vraagt, ik weet niet of ze er met een boete zomaar vanaf gaan komen.
    Dat zou betekenen dat ze van alles kunnen veranderen.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 06:58
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.083

      Dit zou op zijn minst een start vanuit de pitstraat moeten worden. Anders kan iedereen wel wat vergeten....

      Voor Kimi maakt dat nog niet eens zo heel veel uit in dit geval:(

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 06:59
  • Pleen

    Posts: 741

    Diskwalificatie dan maar he. Beide auto's achteraan starten.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 07:07

