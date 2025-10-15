user icon
Kravitz over ruzie Verstappen en Russell: "George wilde Max van repliek dienen"

Kravitz over ruzie Verstappen en Russell: "George wilde Max van repliek dienen"
  Gepubliceerd op 15 okt 2025 07:36
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen en George Russell vlogen elkaar aan het eind van het F1-seizoen van 2024 in de haren. Zowel op als naast de baan kregen de coureurs van Red Bull Racing en Mercedes het op verhitte wijze met elkaar aan de stok. Formule 1-journalist Ted Kravitz heeft in zijn nieuwe boek daar een aantal opvallende details over onthuld.

Na de Grand Prix van Qatar in 2024 sloeg de vlam in de pan tussen Verstappen en Russell. De Nederlander greep poleposition in de kwalificatie, maar moest die naderhand inleveren bij de Engelsman. De stewards besloten om de eerste en tweede plek om te wisselen, omdat Verstappen gevaarlijk zou hebben gereden. Na afloop van de race uitte Verstappen zijn ongenoegen over de houding van Russell bij de stewards.

“Hij doet altijd heel netjes hier voor de camera, maar als je bij de stewards met hem zit, is het een heel ander persoon en daar kan ik heel slecht tegen. Hij kan beter oprotten, want ik wil niks met hem te maken hebben”, zei Verstappen nadat hij de race in Qatar had gewonnen.

Kravitz onthult details over oorlog tussen Verstappen en Russell

Een week later, voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi, ging het over niets anders dan de ruzie tussen Verstappen en Russell. In het zogeheten vierkantje waar de pers zich verzamelt, liep de Mercedes-coureur helemaal leeg over Verstappen.
“Iemand moet een keer opstaan tegen zo’n pestkop. Ze hebben hem er altijd mee weg laten komen”, zei hij onder meer.

Inmiddels heeft Kravitz in zijn boek een aantal nieuwe details onthuld over de vete tussen Verstappen en Russell. Volgens de verslaggever van Sky Sports was Russell er duidelijk op gebrand om het verbaal op te nemen tegen de viervoudig wereldkampioen.
“Toen Russell een week na Qatar aankwam in Abu Dhabi, was hij niet van plan de situatie met Verstappen te laten rusten. Ik bracht die dag door met het interviewen van de coureurs voor tv, maar had nog niets schokkends gehoord. Een minuut voordat zijn interview begon, stapte George op me af. Hij zei: ‘Zorg ervoor dat je een vervolgvraag stelt’,” schreef Kravitz in zijn boek F1 Insider: Notes from the Pit Lane.

Russell en Verstappen zullen niet snel vrienden worden

Kravitz reageerde vervolgens vol verbazing. “Ik vroeg hem: ‘Wat bedoel je?’ Hij antwoordde: ‘Ik ga Max van repliek dienen. Ik ben het beu dat hij me in de pers bekritiseert. Ik ga hem aanspreken op zijn pestgedrag. Ik weet dat je me normaal maar één vraag mag stellen, maar ik wil er gerust meer beantwoorden.’”

Verstappen en Russell kwamen al vaker met elkaar in aanraking in de Formule 1. Tijdens de sprintrace in Bakoe in 2023 raakten de twee elkaar al eens, wat toen ook leidde tot een verhitte woordenwisseling. Dit seizoen kruisten ze opnieuw de degens: in Barcelona boorde Verstappen zijn Red Bull in de Mercedes van Russell, waarna de Engelsman zich kritisch uitliet. “Ik zal de volgende race wat tissues voor hem meenemen”, reageerde Verstappen destijds met een knipoog.

snailer

Posts: 30.195

De ruzie was er alleen in het hoofd van Russell.

Mijn perceptie van wat er gebeurde.
Russell smeerde met hulp van de biased stewards Verstappen een straf aan. Russell hield een tirade over de slechterig Verstappen.
Tijdens de rijderparade probeerde Russell zoete broodjes te bakken en stak zijn h... [Lees verder]

  • 3
  • 15 okt 2025 - 08:56
Reacties (8)

  • snailer

    Posts: 30.195

    De ruzie was er alleen in het hoofd van Russell.

    Mijn perceptie van wat er gebeurde.
    Russell smeerde met hulp van de biased stewards Verstappen een straf aan. Russell hield een tirade over de slechterig Verstappen.
    Tijdens de rijderparade probeerde Russell zoete broodjes te bakken en stak zijn hand uit naar Verstappen. Verstappen zei 1 zin tegen Russell: "Ik rij je er af in bocht 1"

    Russell scheet zo in zijn race overall dat hij volledig de start verziekte en aan Verstappen een fly-by cadeau gaf.

    Grotere rijders dan Russell scheten al in de broek voor Verstappen.

    https://www(.)youtube(.)com/shorts/yh9Ri4NNq_Q?feature=share
    Rosberg's biggest nightmare in 2016

    Dit is de zoveelste propaganda poging van Sky om Russell op een voetstuk te krijgen.

    Russell gaat niet door woorden op een voetstuk worden geplaatst. Dat zal hij zelf moeten doen op de baan. Hij heeft het in zich om even groot te worden als de zeer gewaardeerde F1 rijder Rosberg.

    Alleen was Rosberg wel zo eerlijk om zijn gevoelens kenbaar te maken.

    • + 3
    • 15 okt 2025 - 08:56
    • 919

      Posts: 3.738

      ’Dit is de zoveelste propaganda poging van Sky om Russell op een voetstuk te krijgen.’

      Mwoah, als het artikel en de quotes kloppen, dan gooit Tedje Russell toch aardig voor de bus en bevestigd hiermee zoals Russell gezien wordt door een aardig deel van de buitenwereld.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 09:35
    • Rimmer

      Posts: 12.872

      Idd 919. Ik denk niet dat Sjors blij is met deze uitlatingen van Ted. Hij staat er niet beter op nu. Overigens was het toch al oud nieuws. Beide mannen praten weer met elkaar maar niemand eist dat ze vrienden worden en dat hoeft ook niet.
      Sjors schiet er in ieder geval helemaal niks mee op als dit allemaal weer wordt opgerakeld terwijl het voor Max allemaal geen ene mallemoer uitmaakt. Ted bedankt. ;)

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 10:18
  • John6

    Posts: 11.129

    Dit gaat helemaal nergens over, er is er maar 1 die ergens mee zit, dat is deze keer Russell, Max boeit het helemaal niets.

    Die racet doet zijn verplichte interviews en de groeten aan iedereen, Max die lacht zich toch dood om deze onzin, ik weet zeker dat hij denkt wat zijn dat toch allemaal voor een watjes.

    • + 3
    • 15 okt 2025 - 09:20
  • Polleke2

    Posts: 1.763

    Die bewuste kwalificatie was ook werkelijk een lachertje en bovendien kreeg Max nog een strafpunt op zijn licentie ook.
    Was 100% een oor aannaaien van die rat.met medewerking van de stewards.

    • + 2
    • 15 okt 2025 - 09:41
  • Snork

    Posts: 21.905

    Het is sowieso Russell’s schuld.

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 09:53
    • schwantz34

      Posts: 41.028

      Vervang Russell voor matennaaier en je hebt 100% gelijk!

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 10:00
  • nr 76

    Posts: 7.018

    Ik krijg de indruk dat George hier niet echt lekker in de groep ligt.
    Jammer, want het is zo'n aardige jongen.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 10:15

