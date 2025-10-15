Max Verstappen en George Russell vlogen elkaar aan het eind van het F1-seizoen van 2024 in de haren. Zowel op als naast de baan kregen de coureurs van Red Bull Racing en Mercedes het op verhitte wijze met elkaar aan de stok. Formule 1-journalist Ted Kravitz heeft in zijn nieuwe boek daar een aantal opvallende details over onthuld.

Na de Grand Prix van Qatar in 2024 sloeg de vlam in de pan tussen Verstappen en Russell. De Nederlander greep poleposition in de kwalificatie, maar moest die naderhand inleveren bij de Engelsman. De stewards besloten om de eerste en tweede plek om te wisselen, omdat Verstappen gevaarlijk zou hebben gereden. Na afloop van de race uitte Verstappen zijn ongenoegen over de houding van Russell bij de stewards.



Kravitz onthult details over oorlog tussen Verstappen en Russell

“Hij doet altijd heel netjes hier voor de camera, maar als je bij de stewards met hem zit, is het een heel ander persoon en daar kan ik heel slecht tegen. Hij kan beter oprotten, want ik wil niks met hem te maken hebben”, zei Verstappen nadat hij de race in Qatar had gewonnen.

Een week later, voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi, ging het over niets anders dan de ruzie tussen Verstappen en Russell. In het zogeheten vierkantje waar de pers zich verzamelt, liep de Mercedes-coureur helemaal leeg over Verstappen.

“Iemand moet een keer opstaan tegen zo’n pestkop. Ze hebben hem er altijd mee weg laten komen”, zei hij onder meer.

Inmiddels heeft Kravitz in zijn boek een aantal nieuwe details onthuld over de vete tussen Verstappen en Russell. Volgens de verslaggever van Sky Sports was Russell er duidelijk op gebrand om het verbaal op te nemen tegen de viervoudig wereldkampioen.

“Toen Russell een week na Qatar aankwam in Abu Dhabi, was hij niet van plan de situatie met Verstappen te laten rusten. Ik bracht die dag door met het interviewen van de coureurs voor tv, maar had nog niets schokkends gehoord. Een minuut voordat zijn interview begon, stapte George op me af. Hij zei: ‘Zorg ervoor dat je een vervolgvraag stelt’,” schreef Kravitz in zijn boek F1 Insider: Notes from the Pit Lane.

Russell en Verstappen zullen niet snel vrienden worden

Kravitz reageerde vervolgens vol verbazing. “Ik vroeg hem: ‘Wat bedoel je?’ Hij antwoordde: ‘Ik ga Max van repliek dienen. Ik ben het beu dat hij me in de pers bekritiseert. Ik ga hem aanspreken op zijn pestgedrag. Ik weet dat je me normaal maar één vraag mag stellen, maar ik wil er gerust meer beantwoorden.’”

Verstappen en Russell kwamen al vaker met elkaar in aanraking in de Formule 1. Tijdens de sprintrace in Bakoe in 2023 raakten de twee elkaar al eens, wat toen ook leidde tot een verhitte woordenwisseling. Dit seizoen kruisten ze opnieuw de degens: in Barcelona boorde Verstappen zijn Red Bull in de Mercedes van Russell, waarna de Engelsman zich kritisch uitliet. “Ik zal de volgende race wat tissues voor hem meenemen”, reageerde Verstappen destijds met een knipoog.