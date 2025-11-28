Het is het gesprek van de dag in de paddock: de inconsistentie van de wedstrijdleiding. Wat in Austin wordt bestraft, mag in Mexico ineens wel, en in Brazilië geldt weer een andere interpretatie. Coureurs en fans weten niet meer waar ze aan toe zijn. George Russell, directeur van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), trekt nu aan de noodrem.

Volgens de Brit is het huidige systeem, waarbij stewards per race roteren, niet meer van deze tijd. Hij pleit voor een vaste groep professionals die élke race de beslissingen nemen.

'Onacceptabel voor deze sport'

In gesprek met de media legt Russell de vinger op de zere plek. "We bedrijven hier topsport in een industrie waar miljarden in omgaan," stelt de Mercedes-coureur fel. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er in zo'n professionele omgeving nog steeds wordt gewerkt met een wisselend panel van stewards, die de regels allemaal net iets anders interpreteren.

"Het is eigenlijk bizar," vervolgt Russell. "In het voetbal heb je toch ook professionele scheidsrechters die fulltime met hun vak bezig zijn? In de Formule 1 zouden we dat ook moeten hebben. Vaste stewards die betaald worden en elke week dezelfde lijn trekken."

Einde aan de willekeur

De roep om permanente stewards klinkt al langer, maar wordt door de recente incidenten tussen Max Verstappen en Lando Norris steeds luider. Doordat er elke week andere mensen in de toren zitten, verschuift de grens van wat 'hard racen' is continu.

Russell benadrukt dat het de coureurs niet gaat om wie er wint of verliest, maar om duidelijkheid. "Als we het hele jaar door dezelfde mensen hebben, weten wij als coureurs precies wat wel en niet mag. Nu is het elke keer een gok."

FIA aan zet

Met zijn uitspraken voert Russell de druk op de FIA verder op. De autosportbond houdt tot nu toe vast aan het roulatiesysteem om 'partijdigheid' te voorkomen, maar dat argument houdt volgens de coureurs geen stand meer. In een miljardenbusiness mag de uitslag van een race niet afhangen van wie er die zondag toevallig dienst heeft.

Of de FIA luistert is de vraag, maar de boodschap van de coureurs is helder: het amateurisme moet eruit.