user icon
icon

Russell slaat met vuist op tafel en eist revolutie bij FIA: ‘Dit is een miljardenbedrijf, geen hobby’

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell slaat met vuist op tafel en eist revolutie bij FIA: ‘Dit is een miljardenbedrijf, geen hobby’

Het is het gesprek van de dag in de paddock: de inconsistentie van de wedstrijdleiding. Wat in Austin wordt bestraft, mag in Mexico ineens wel, en in Brazilië geldt weer een andere interpretatie. Coureurs en fans weten niet meer waar ze aan toe zijn. George Russell, directeur van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), trekt nu aan de noodrem. 

Volgens de Brit is het huidige systeem, waarbij stewards per race roteren, niet meer van deze tijd. Hij pleit voor een vaste groep professionals die élke race de beslissingen nemen. 

Meer over FIA Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

27 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

'Onacceptabel voor deze sport' 

In gesprek met de media legt Russell de vinger op de zere plek. "We bedrijven hier topsport in een industrie waar miljarden in omgaan," stelt de Mercedes-coureur fel. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er in zo'n professionele omgeving nog steeds wordt gewerkt met een wisselend panel van stewards, die de regels allemaal net iets anders interpreteren. 

"Het is eigenlijk bizar," vervolgt Russell. "In het voetbal heb je toch ook professionele scheidsrechters die fulltime met hun vak bezig zijn? In de Formule 1 zouden we dat ook moeten hebben. Vaste stewards die betaald worden en elke week dezelfde lijn trekken." 

Einde aan de willekeur 

De roep om permanente stewards klinkt al langer, maar wordt door de recente incidenten tussen Max Verstappen en Lando Norris steeds luider. Doordat er elke week andere mensen in de toren zitten, verschuift de grens van wat 'hard racen' is continu. 

Russell benadrukt dat het de coureurs niet gaat om wie er wint of verliest, maar om duidelijkheid. "Als we het hele jaar door dezelfde mensen hebben, weten wij als coureurs precies wat wel en niet mag. Nu is het elke keer een gok." 

FIA aan zet 

Met zijn uitspraken voert Russell de druk op de FIA verder op. De autosportbond houdt tot nu toe vast aan het roulatiesysteem om 'partijdigheid' te voorkomen, maar dat argument houdt volgens de coureurs geen stand meer. In een miljardenbusiness mag de uitslag van een race niet afhangen van wie er die zondag toevallig dienst heeft. 

Of de FIA luistert is de vraag, maar de boodschap van de coureurs is helder: het amateurisme moet eruit.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.887

Maar daar hebben ze wel de VAR.
Vriend heeft gelijk, bij 'n miljarden bedrijf horen professionele stuwartsen en geen koekebakkers die de ene keer alles door de vingers zien en de andere keer de rem erop trekken.

  • 7
  • 28 nov 2025 - 12:03
F1 Nieuws George Russell Mercedes

Reacties (24)

Login om te reageren
  • patrob

    Posts: 1.623

    Beetje domme vergelijking van Russell. Bij voetbal heb je ook bij verschillende wedstrijden verschillende scheidsrechters, die de regels ook allemaal anders interpreteren en toepassen, waar ook elk weekend discussie over is.

    Echt de slechts mogelijke vergelijking om te trekken.

    • + 6
    • 28 nov 2025 - 11:57
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.887

      Maar daar hebben ze wel de VAR.
      Vriend heeft gelijk, bij 'n miljarden bedrijf horen professionele stuwartsen en geen koekebakkers die de ene keer alles door de vingers zien en de andere keer de rem erop trekken.

      • + 7
      • 28 nov 2025 - 12:03
    • nr 76

      Posts: 7.220

      Dat viel.me ook mereen op, er is natuurlijk geen club die week in week uit dezelfde scheidsrechter heeft.

      Waar hij wel gelijk in heeft, is dat de rol van steward natuurlijk gewoon een betaalde job zou moeten zijn, in plaats van een gratis erebaantje tegen een gratis vliegticket en een flesje chocomel.

      • + 5
      • 28 nov 2025 - 12:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.887

      ....en 'n flippo!

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 12:20
    • koppie toe

      Posts: 4.903

      Totdat er wat stuwartsen die je niet goed gezind zijn.
      Dan vraag je weer om andere.
      Bv, Conneli of Herbert v.s Max.

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 12:49
    • BoerTeun

      Posts: 1.484

      Hij zegt ook helemaal niet dat hij het systeem van voetbal wilt.
      Zoals bij voetbal "Professionele scheidsrechters die fulltime met hun vak bezig zijn"
      Het gaat niet over het spelletje voetbal maar over mensen die via een lange weg het hoogst haalbare bereiken en daar professioneel mee bezig zijn.
      De regels worden niet door verschillende scheidsrechters allemaal anders geïnterpreteerd. Natuurlijk ziet de ene soms wel iets en de andere niet, dat wordt inmiddels redelijk opgevangen door de VAR. Over het algemeen is er bij voetbal een aardig stabiel systeem.

      • + 3
      • 28 nov 2025 - 12:51
    • Joeppp

      Posts: 8.115

      Bij voetbal heb je ook veel meer wedstrijden tegelijkertijd dus is het een beetje lastig om daar 1 scheidsrechter voor aan te stellen. De F1 is veel simpeler. Er is namelijk maar 1 F1 wedstrijd op de hele wereld in een bepaald weekend en dat een stuk of 24X per jaar.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 13:09
    • snailer

      Posts: 30.821

      Bij F1 hebben ze de beschikking over tik camera's en telepathie.

      Veel gedetailleerder dan VAR.


      De issue is dat er stewards biased zijn.

      Hoewel het een klein stukje beter is

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 14:15
    • Joeppp

      Posts: 8.115

      Telepathie? Goh, daar zat ik ook net aan te denken Snailer. Toevallig!

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 14:48
  • HermanInDeZon

    Posts: 376

    Groot gelijk natuurlijk.
    Alleen .. hij is niet de eerste die het aankaart.
    Al jarenlang roept iedereen om consistentie, professionele stewards, telkens dezelfde

    Dit is iets wat iedereen wil .. behalve de FIA om god weet welke reden

    Hoop dat er deze keer wel eindelijk geluisterd wordt, maar vrees er een beetje voor

    • + 3
    • 28 nov 2025 - 12:04
    • HarryLam

      Posts: 5.062

      Om vriendjespolitiek te kunnen bedrijven.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 14:49
  • gridiron

    Posts: 2.983

    Ik kan mij vergissen maar was dit niet zo ingevoerd om meer afwisseling te hebben en te vermijden dat rijders/teams bevoordeeld worden

    • + 2
    • 28 nov 2025 - 12:23
    • gijzje

      Posts: 538

      precies dat

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 12:36
  • misstappen

    Posts: 3.419

    die gast slaat hooguit met zijn handtasje op tafel.

    • + 3
    • 28 nov 2025 - 12:44
    • schwantz34

      Posts: 41.447

      Een handtasje gemaakt van krokodillentranen!

      • + 4
      • 28 nov 2025 - 12:59
    • F1jos

      Posts: 4.870

      Russell sloeg met zijn crocodile handtasje : “Wij willen vaste professionals Engelse stewards.

      • + 4
      • 28 nov 2025 - 13:07
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.876

    Grootste nadeel van vaste stewards is dat ze op den duur corrupt of subjectief kunnen worden. Stel een coureur tijdens een emotioneel momentje verkeerde dingen zegt - kan het zomaar persoonlijk worden volgende keer. En als iemand uit UK komt, hoe groot is de kans dat iemand met geen UK paspoort rechtvaardig bekeken wordt? Er zijn ook voordelen maar het lijkt meer er op dat de nadelen cruciaal kunnen worden voor de titels.

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 12:49
  • Snork

    Posts: 22.125

    Het duurt niet lang meer, en dan kan de functie van arbiter vervangen worden door AI. De beelden versus de regels, AI is al ver genoeg om 90% van de voorvallen correct en consistent te beoordelen.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 12:57
  • BoerTeun

    Posts: 1.484

    Ik denk dat George hier de spijker op zijn kop slaat.
    Bij de FIA is het nu een soort onbetaald erebaantje wat ongetwijfeld toch op een of andere manier rijkelijk vergoed wordt. Het heeft meer met een hobby dan met een baan te maken in elk geval.
    Leidt 10 a 15 mensen op tot F1 wedstrijdleider/steward met duidelijke uitgangspunten en regels, met 4 man per race kun je dat goed roteren zodat partijdigheid ook geen issue is.
    De teams gaan dat extra betalen aan de FIA, klaar is Kees.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 13:02
  • MustFeed

    Posts: 10.409

    Permanente stewards zijn geen oplossing. Hij wil zeker dat zijn vriendjes iedere keer als stewards optreden.
    Sterker nog, je hebt een groep nodig want stewards moeten ook vervangen kunnen worden op moment dat aantoonbaar is dat ze aan competitievervalsing doen, zoals bijvoorbeeld een Johnny Herbert.

    Wat veel belangrijker is, is dat je ook een groep hebt die de stewards verantwoordelijk kunnen houden en bij teveel controversiele beslissingen allemaal in het voordeel van bepaalde Britse rijders de betreffende stewards ter verantwoording kunnen roepen. Te vaak hebben we gezien dat de stewards met een belachelijk oordeel komen, die ze niet eens proberen te verdedigen. Je weet vaak ook aan de hand van wie de stewards zijn en welke coureurs er betrokken zijn bij een incident hoe de stewards gaan oordelen.

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 13:04
  • Aajd Flupke

    Posts: 37

    George is niet het scherpste mesje in de lade, dat laat hij hier weer duidelijk zien. Scheidsrechters in het voetbal zijn ook niet elke wedstrijd dezelfden en ze zijn geen full profs.

    Maar als we George blij kunnen maken met vaste stewards, dan nomineer ik Tim en Tom Coronel bij deze

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 13:20
  • mordor

    Posts: 2.091

    Vervang de. Stewards door AI, en dan vervalt het menselijke aspect, maar kan niemand meer protesteren

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 13:24
  • trucker0werner

    Posts: 490

    Ze moeten nasr 2 teams. Een vaste groep en een review groep. Dis dus elke race anders is.
    Beide kijjen naar dezelfde beelden en die deelt het met de vaste groep. Die op basis van eigen mening en die reactie tot conclusie komt.

    Uiteindelijk kan vriendjespolitiek een ding zijn als ze altijd dezelfde persoon voortrekken.

    Zelfde als bijvoetbal, daar heb je scheids die de wedstrijd fluit. Maar kan door feedback van grensrechters en 4de officiel als wel de var beinvloed worden om een situatie anders te fluiten.
    Kan dus ook zeggen negeer het en ga verder met de wedstrijd. Ivm in hun voordeel werkte.

    Buiten de witte lijn en secotrtijd is 10sec kangzamer. Dan weet je straf niet nodig ivm je het al hebt gehad.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 13:43

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.007
  • Podiums 24
  • Grand Prix 150
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar