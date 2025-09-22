Sainz maakt einde aan felle Mercedes-geruchten

Carlos Sainz beleefde een droomweekend in Azerbeidzjan. Hij kwalificeerde zich als tweede en kwam als derde over de streep. In de dagen voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix werd hij in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar die verhalen verwijst hij naar het rijk der fabelen.

Sainz hield in de straten van Bakoe het hoofd koel in een chaotisch weekend. Nadat het begon te druppelen in het slotstuk van de lange kwalificatie, leek Sainz als snelste coureur boven te komen drijven. Alleen Max Verstappen wist een snellere rondetijd neer te zetten, waardoor Sainz vanaf de eerste startrij aan de race mocht beginnen. Hij reed een sterke race, en werd alleen gepasseerd door George Russell.

Voorafgaand het raceweekend in Bakoe werd Sainz gezien als de mogelijke nieuwe teamgenoot van Russell. Er gingen veel wilde geruchten rond over het team van Mercedes, dat hun coureurs voor 2025 nog niet heeft bevestigd. Andrea Kimi Antonelli werd in verband gebracht met een ander zitje, en Sainz zou dan in beeld zijn als zijn vervanger.

Hoe denkt Sainz over de geruchten?

Sainz reageerde in Bakoe verbaasd op deze verhalen voor de camera van Sky Italia: "Zijn er verhalen over dat ik naar Mercedes ga als vervanger van Antonelli? Ik weet dat ik een contract heb bij Williams en Toto (Wolff, red.) heeft nog niet gebeld met James (Vowles, red.). Het zijn gewoon geruchten, ik luister daar niet naar. Ik focus me op dit project. Om eerlijk te zijn, ik denk dat ik me op het juiste moment op de juiste plek bevind."

Einde van een lastige periode

Zijn podiumplaats in Bakoe was een welkome verrassing, want in de races daarvoor had Sainz veel pech: "Dit jaar is zwaar voor me, want ik ben heel erg snel op de baan, ik heb veel goede kwalificaties, maar in de race gaat er altijd wel iets mis. Het laat zien dat de snelheid er altijd wel is, en dat we alleen nog moeten presteren."