Sainz maakt einde aan felle Mercedes-geruchten

Sainz maakt einde aan felle Mercedes-geruchten
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 13:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Carlos Sainz beleefde een droomweekend in Azerbeidzjan. Hij kwalificeerde zich als tweede en kwam als derde over de streep. In de dagen voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix werd hij in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar die verhalen verwijst hij naar het rijk der fabelen.

Sainz hield in de straten van Bakoe het hoofd koel in een chaotisch weekend. Nadat het begon te druppelen in het slotstuk van de lange kwalificatie, leek Sainz als snelste coureur boven te komen drijven. Alleen Max Verstappen wist een snellere rondetijd neer te zetten, waardoor Sainz vanaf de eerste startrij aan de race mocht beginnen. Hij reed een sterke race, en werd alleen gepasseerd door George Russell.

Voorafgaand het raceweekend in Bakoe werd Sainz gezien als de mogelijke nieuwe teamgenoot van Russell. Er gingen veel wilde geruchten rond over het team van Mercedes, dat hun coureurs voor 2025 nog niet heeft bevestigd. Andrea Kimi Antonelli werd in verband gebracht met een ander zitje, en Sainz zou dan in beeld zijn als zijn vervanger.

Hoe denkt Sainz over de geruchten?

Sainz reageerde in Bakoe verbaasd op deze verhalen voor de camera van Sky Italia: "Zijn er verhalen over dat ik naar Mercedes ga als vervanger van Antonelli? Ik weet dat ik een contract heb bij Williams en Toto (Wolff, red.) heeft nog niet gebeld met James (Vowles, red.). Het zijn gewoon geruchten, ik luister daar niet naar. Ik focus me op dit project. Om eerlijk te zijn, ik denk dat ik me op het juiste moment op de juiste plek bevind."

Einde van een lastige periode

Zijn podiumplaats in Bakoe was een welkome verrassing, want in de races daarvoor had Sainz veel pech: "Dit jaar is zwaar voor me, want ik ben heel erg snel op de baan, ik heb veel goede kwalificaties, maar in de race gaat er altijd wel iets mis. Het laat zien dat de snelheid er altijd wel is, en dat we alleen nog moeten presteren."

Damon Hill

Posts: 19.330

Wat is hem dit succes enorm gegund. Wat je ook van Sainz vindt, je kan (in mijn ogen dan) onmogelijk een hekel hebben aan die man. Sympathieke sportieve coureur die zich goed als teamplayer op kan stellen en ook een goed stel hersens heeft, en soms zelf de strategie kan bepalen.
Zijn start dit j... [Lees verder]

  • 5
  • 22 sep 2025 - 13:36
  • Damon Hill

    Posts: 19.330

    Wat is hem dit succes enorm gegund. Wat je ook van Sainz vindt, je kan (in mijn ogen dan) onmogelijk een hekel hebben aan die man. Sympathieke sportieve coureur die zich goed als teamplayer op kan stellen en ook een goed stel hersens heeft, en soms zelf de strategie kan bepalen.
    Zijn start dit jaar was ronduit belabberd. Niet constant genoeg en ook nog veel te veel onnodige fouten. Dat hij zich in Baku dan zo knap herpakt is gewoon leuk om te zien. Hopelijk zet hij die lijn door, want dan heeft Williams stiekem een dijk van een line-up.

    • + 4
    • 22 sep 2025 - 13:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

