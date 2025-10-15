Witte rook uit Brackley en omstreken. Wat al een lange tijd in de lucht hing is nu dan ook bekendgemaakt. Mercedes heeft bevestigd dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli ook in 2026 voor het Duitse Formule 1-team zullen rijden.

Russell en Antonelli beschikten allebei over een aflopend contract bij Mercedes. Beide F1-coureurs van de Zilverpijlen moesten even billenknijpen met het oog op 2026. Voor de zomerstop werd Max Verstappen nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het Duitse merk. De Nederlander zelf gaf echter bij de Grand Prix van Hongarije aan dat hij in ieder geval volgend jaar bij Red Bull Racing zal blijven.

BREAKING: George Russell and Kimi Antonelli confirmed to race for Mercedes in 2026 🚨#F1 pic.twitter.com/TGKM0goe3r — Formula 1 (@F1) October 15, 2025

Wolff reageert enthousiast op aanblijven Russell en Antonelli

Teambaas Toto Wolff heeft met genoegen gereageerd op het nieuws dat Russell en Antonelli zullen blijven. “Het bevestigen van ons rijdersduo was altijd een kwestie van wanneer, niet of”, zo laat Wolff weten op de officiële kanalen van Mercedes. “We wilden de tijd nemen, de onderhandelingen goed afhandelen en ervoor zorgen dat iedereen, aan alle kanten, tevreden was. Ik ben blij dat we dat hebben gedaan. George en Kimi blijken een sterk duo te zijn en we kijken ernaar uit om onze reis samen voort te zetten. Onze focus ligt nu op de laatste zes races van het jaar, waarin we strijden om de tweede plaats bij de constructeurs, en op 2026, het nieuwe tijdperk in de Formule 1”, voegde hij daaraan toe.

Russell en Antonelli dolblij met contractverlenging bij Mercedes

Ook Russell kijkt ernaar uit om volgend seizoen opnieuw voor Mercedes uit te komen in de F1. “Ik ben er echt trots op dat we onze reis samen kunnen voortzetten. Volgend jaar is het alweer mijn tiende verjaardag sinds ik in 2017 bij Mercedes tekende. Tot nu toe is de samenwerking met het team lang en succesvol geweest en ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst brengt, vooral omdat we volgend jaar een van de grootste reglementswijzigingen in de geschiedenis van de sport doorvoeren. We zijn er allemaal enorm op gefocust om dit tot een succes te maken en, voor mij persoonlijk, voort te bouwen op wat tot nu toe mijn sterkste seizoen in de Formule 1 is geweest.”

Antonelli schaarde zich achter Russell in zijn uitlatingen. De Italiaanse rookie hoopt ook volgend seizoen mooie dingen te laten zien. “Ik ben superenthousiast om door te gaan met het team”, zei de 19-jarige. “Ik heb zoveel geleerd in mijn eerste seizoen in de Formule 1, zowel van de goede als de meer uitdagende momenten. Die hebben me allemaal sterker gemaakt, niet alleen als coureur, maar ook als teamgenoot. Ik wil Toto en iedereen bij Brackley en Brixworth bedanken voor hun voortdurende steun en vertrouwen in mij”, besloot Antonelli.