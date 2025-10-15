user icon
Witte rook uit Brackley en omstreken. Wat al een lange tijd in de lucht hing is nu dan ook bekendgemaakt. Mercedes heeft bevestigd dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli ook in 2026 voor het Duitse Formule 1-team zullen rijden.

Russell en Antonelli beschikten allebei over een aflopend contract bij Mercedes. Beide F1-coureurs van de Zilverpijlen moesten even billenknijpen met het oog op 2026. Voor de zomerstop werd Max Verstappen nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het Duitse merk. De Nederlander zelf gaf echter bij de Grand Prix van Hongarije aan dat hij in ieder geval volgend jaar bij Red Bull Racing zal blijven.

Wolff reageert enthousiast op aanblijven Russell en Antonelli

Teambaas Toto Wolff heeft met genoegen gereageerd op het nieuws dat Russell en Antonelli zullen blijven. “Het bevestigen van ons rijdersduo was altijd een kwestie van wanneer, niet of”, zo laat Wolff weten op de officiële kanalen van Mercedes. “We wilden de tijd nemen, de onderhandelingen goed afhandelen en ervoor zorgen dat iedereen, aan alle kanten, tevreden was. Ik ben blij dat we dat hebben gedaan. George en Kimi blijken een sterk duo te zijn en we kijken ernaar uit om onze reis samen voort te zetten. Onze focus ligt nu op de laatste zes races van het jaar, waarin we strijden om de tweede plaats bij de constructeurs, en op 2026, het nieuwe tijdperk in de Formule 1”, voegde hij daaraan toe.

Russell en Antonelli dolblij met contractverlenging bij Mercedes

Ook Russell kijkt ernaar uit om volgend seizoen opnieuw voor Mercedes uit te komen in de F1. “Ik ben er echt trots op dat we onze reis samen kunnen voortzetten. Volgend jaar is het alweer mijn tiende verjaardag sinds ik in 2017 bij Mercedes tekende. Tot nu toe is de samenwerking met het team lang en succesvol geweest en ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst brengt, vooral omdat we volgend jaar een van de grootste reglementswijzigingen in de geschiedenis van de sport doorvoeren. We zijn er allemaal enorm op gefocust om dit tot een succes te maken en, voor mij persoonlijk, voort te bouwen op wat tot nu toe mijn sterkste seizoen in de Formule 1 is geweest.”

Antonelli schaarde zich achter Russell in zijn uitlatingen. De Italiaanse rookie hoopt ook volgend seizoen mooie dingen te laten zien. “Ik ben superenthousiast om door te gaan met het team”, zei de 19-jarige. “Ik heb zoveel geleerd in mijn eerste seizoen in de Formule 1, zowel van de goede als de meer uitdagende momenten. Die hebben me allemaal sterker gemaakt, niet alleen als coureur, maar ook als teamgenoot. Ik wil Toto en iedereen bij Brackley en Brixworth bedanken voor hun voortdurende steun en vertrouwen in mij”, besloot Antonelli.

hupholland

Posts: 9.295

t is gewoon de huidige rijdersbezetting hoor ;)

  • 4
  • 15 okt 2025 - 15:32
Reacties (15)

  • monzaron

    Posts: 613

    Er wordt gezegd en geschreven dat de onderhandelingen tussen Russell en Mercedes het aantal marketingafspraken en de looptijd van het contract waren. Als gevolg hiervan duurden de gesprekken tussen de partijen veel langer dan velen hadden verwacht.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 15:09
  • Avb1

    Posts: 192

    Dus een eenjarige contract?? Welkom Verstappen 2027

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 15:17
    • hupholland

      Posts: 9.295

      Verstappen heeft toch nog 3 jaar bij Red Bull? Ik moet overigens nog zien of ze Russell wel sturen als die volgend jaar WK wordt.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 15:31
    • hupholland

      Posts: 9.295

      wegsturen

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 15:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.541

      Er staat nergens dat ze 'n eenjarig contract hebben.
      Maar ja, begrijpend lezen is zelfs voor jou 'n hele grote opgave.

      Maar daar sta ik niet van te kijken.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 16:07
    • Regenrace

      Posts: 2.021

      Het zal wel weer een jaar zijn, met optie voor twee, die door beide partijen valt op te zeggen voor een bepaalde datum.
      Anyway, het is duidelik dat zelfs George Aston Martin niet ziet zitten.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 16:23
  • Michael Schumacher

    Posts: 1.908

    Mooi!

    Uitstekende keuze tussen ervaring en bloedsnel in combinatie met een potentiele bloedsnelle coureur.

    Ik zie de toekomst van Mercedes rooskleurig tegemoet.

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 15:31
    • hupholland

      Posts: 9.295

      t is gewoon de huidige rijdersbezetting hoor ;)

      • + 4
      • 15 okt 2025 - 15:32
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.908

      En dus zie ik de toekomst rooskleurig tegemoet ;). Stabiliteit.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 15:37
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 360

      Nou, van stabiliteit bij Mercedes lijkt me al een tijd geen sprake, Schumi. Publiek geheim dat Russell en Mercedesbaas/belangenbehartiger het totaal anders zagen.
      Geen van beiden had écht opties, dus dan in ieder geval maar dit, moet de gedachte zijn geweest.

      Vind overigens dat Russell een meer dan goed seizoen draait. En mocht Mercedes het volgend jaar inderdaad als beste voor elkaar hebben, dan zit-ie daar ook meer dan goed...

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 15:45
    • hupholland

      Posts: 9.295

      nou, eerlijk gezegd vind ik Antonelli niet geschikt voor een topteam, die had gewoon bij Williams moeten beginnen en dan had ie mogelijk na een jaartje of 3 een overstap naar Mercedes kunnen maken, als een nieuwe Bottas ofzo, meer lijkt er voorlopig helemaal niet in te zitten. Maar wel goed dat ze m iig niet na 1 jaar helemaal afserveren, maar ik denk dat voor niemand echt duidelijk is wat ze er in de toekomst mee willen. Russell was natuurlijk een no brainer om bij te tekenen zo lang Verstappen geen optie is.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 16:01
    • Paulie

      Posts: 4.699

      bij RBR had Kimi al op de schroothoop gelegen na zo'n seizoen

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 16:03
  • Paulie

    Posts: 4.699

    “Het bevestigen van ons rijdersduo was altijd een kwestie van wanneer, niet of”, zo laat Wolff weten nadat een deal met Verstappen afketste

    • + 2
    • 15 okt 2025 - 15:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.541

    Ik hoop dat vriend het vel over de oren van Toto heeft getrokken...zo ver dat z'n bakkes op z'n borstkast hangt.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 16:10
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.477

    Uiteraard. Russel doet het meer dan uitstekend en Antonelli kan ervan leren. Max? Bla bla bla, niet relevant in de huidige situatie en volgend jaar. Gewoon genieten van de situatie zoals die nu is.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 16:12

