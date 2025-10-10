Het is nog altijd niet duidelijk hoe de toekomst van George Russell bij Mercedes er uitziet. Beide partijen lijken met elkaar door te willen gaan, maar er zijn nog details waar ze het maar over eens worden. Volgens Ralf Schumacher is het een onrustige situatie, en speelt Max Verstapen ook een rol.

Het team van Mercedes heeft als enige renstal nog geen enkele coureur vastgelegd voor 2026. De kans is klein dat er iets vreemds gaat gebeuren, want Andrea Kimi Antonelli en George Russell lijken aan te blijven. De bevestiging van een deal laat al geruime tijd op zich wachten, en dat zorgt voor geruchten. Vooral bij Russell lijken de onderhandelingen lastig te verlopen, want de Brit heeft hogere verwachtingen van het contract dan Mercedes.

Gevoel van onrust

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher volgt de onderhandelingen op de voet. In de podcast Backstage Boxengasse spreekt hij zich uit: "Er heerst een gevoel van onrust. Toto Wolff had kort na de kwalificatie een interview met ons afgezegd. Ik vermoed dat de onderhandelingen met Russell daar de reden voor waren, want op zondag gaf hij toe dat beide coureurs opnieuw voor Mercedes zullen rijden."

"Op de één of andere manier was Russell in ieder geval niet in een goede bui. Ik denk dat er die zaterdag veel is besproken en dat er een akkoord is bereikt. Dat was wel mijn gevoel, want anders had Toto niet voor de camera gestaan. Het gerucht gaat bovendien dat Russell Toto niet langer als adviseur wil, in welke vorm dan ook."

Welke rol speelt Verstappen?

Volgens Schumacher speelt ook het eerdere geflirt van Wolff met Verstappen ook een rol. Hij stelt dat dit voor extra spanning zorgde: "Natuurlijk moet je toegeven dat Max Verstappen beter is. Hij is de beste ter wereld. Maar als je eigen teambaas zegt: 'Even wachten, misschien komt er iemand die beter is dan jij', dan is dat moeilijk te accepteren. En natuurlijk, in de juiste auto kan Russell ook mee vechten voor de titel. Verstappen kan het alleen net iets beter."