user icon
icon

Onrust binnen Mercedes: "Russell wil Wolff niet langer als adviseur"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Onrust binnen Mercedes: "Russell wil Wolff niet langer als adviseur"
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 16:46
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet duidelijk hoe de toekomst van George Russell bij Mercedes er uitziet. Beide partijen lijken met elkaar door te willen gaan, maar er zijn nog details waar ze het maar over eens worden. Volgens Ralf Schumacher is het een onrustige situatie, en speelt Max Verstapen ook een rol.

Het team van Mercedes heeft als enige renstal nog geen enkele coureur vastgelegd voor 2026. De kans is klein dat er iets vreemds gaat gebeuren, want Andrea Kimi Antonelli en George Russell lijken aan te blijven. De bevestiging van een deal laat al geruime tijd op zich wachten, en dat zorgt voor geruchten. Vooral bij Russell lijken de onderhandelingen lastig te verlopen, want de Brit heeft hogere verwachtingen van het contract dan Mercedes.

Meer over Mercedes 'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

29 sep
 Mercedes veroorzaakt grote rel in Singapore: Sponsor komt met officieel statement

Mercedes veroorzaakt grote rel in Singapore: Sponsor komt met officieel statement

8 okt

Gevoel van onrust

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher volgt de onderhandelingen op de voet. In de podcast Backstage Boxengasse spreekt hij zich uit: "Er heerst een gevoel van onrust. Toto Wolff had kort na de kwalificatie een interview met ons afgezegd. Ik vermoed dat de onderhandelingen met Russell daar de reden voor waren, want op zondag gaf hij toe dat beide coureurs opnieuw voor Mercedes zullen rijden."

"Op de één of andere manier was Russell in ieder geval niet in een goede bui. Ik denk dat er die zaterdag veel is besproken en dat er een akkoord is bereikt. Dat was wel mijn gevoel, want anders had Toto niet voor de camera gestaan. Het gerucht gaat bovendien dat Russell Toto niet langer als adviseur wil, in welke vorm dan ook."

Welke rol speelt Verstappen?

Volgens Schumacher speelt ook het eerdere geflirt van Wolff met Verstappen ook een rol. Hij stelt dat dit voor extra spanning zorgde: "Natuurlijk moet je toegeven dat Max Verstappen beter is. Hij is de beste ter wereld. Maar als je eigen teambaas zegt: 'Even wachten, misschien komt er iemand die beter is dan jij', dan is dat moeilijk te accepteren. En natuurlijk, in de juiste auto kan Russell ook mee vechten voor de titel. Verstappen kan het alleen net iets beter."

F1 Nieuws George Russell Ralf Schumacher Toto Wolff Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.106

    In zekere zin heeft Russell wel een punt. Als Mercedes de beste auto bouwt (inclusief de power train uiteraard) dan wordt Russell gewoon kampioen. Hij verdient wel meer respect.
    Alleen heeft Russell nog amper wat bewezen met zijn 5 tot 8 GP overwinningen. Hij gedraagt zich als een groot kampioen, hij zal het vast een keer worden, maar nu is hij dat nog niet. Het lijkt er op dat Wolff toch liever Verstappen heeft.

    Maar dacht dat Rimmer het schreef. De twee zijn op het moment van elkaar afhankelijk. Het zou in ieder geval een blunder zijn om nu zichzelf van Mercedes te vervreemden. Het is de auto met de grootste kans op succes voor volgend jaar. Dat is dan gebaseerd op wat er over de motor wordt geroepen door insiders.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 17:28
  • 919

    Posts: 3.730

    Toto kan lekker achterover leunen, die roept gewoon tegen Russell aan het einde van het seizoen, wil je rijden? Dan heb ik een 1 jarig contract voor je liggen, take it, or leave it.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 17:29

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 950
  • Podiums 23
  • Grand Prix 146
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar