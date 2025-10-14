user icon
Bizarre comeback in de maak: 'Horner en Ferrari voeren gesprekken'

Bizarre comeback in de maak: 'Horner en Ferrari voeren gesprekken'
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 12:06
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Christian Horner kan een spraakmakende comeback maken in de Formule 1. Althans, dat melden Britse media. De Engelsman – die eerder werd gelinkt aan Alpine, Haas en Aston Martinzou gesprekken hebben gevoerd met Ferrari om daar als mogelijke opvolger van Frédéric Vasseur aan de slag te gaan.

Horner werd dit seizoen ontslagen door Red Bull Racing. De beschuldigingen van ongewenst gedrag, een ontevreden Max Verstappen en een tweede coureur die ondermaats presteerde, waren te veel voor de leiding van de Oostenrijkse renstal. Daarna bereikten beide partijen snel een akkoord over een forse afkoopsom.

'Ferrari in gesprek met Horner'

De druk in Maranello neemt ondertussen toe. Ferrari won dit seizoen nog geen enkele race, Charles Leclerc oogt gefrustreerd en Lewis Hamilton is een schim van de man die zeven wereldtitels verzamelde. Naar verluidt zou president John Elkann zijn geduld verliezen. Ondanks de recente contractverlenging van Vasseur zou hij overwegen om een nieuwe teambaas aan te stellen.

“Volgens verschillende bronnen staat Horner in de belangstelling van Ferrari en voert hij gesprekken met andere teams,” schrijft The Daily Mail. “Ferrari-president John Elkann zou het vertrouwen in Frédéric Vasseur hebben verloren, die met Leclerc en Hamilton slechts een middelmatig seizoen draait. Zij staan momenteel vijfde en zesde in het klassement.”

Horner gelinkt aan meerdere teams

Na zijn vertrek bij Red Bull, waar Laurent Mekies hem opvolgde, dook de naam van Horner al snel op bij meerdere teams. Zo werd hij genoemd bij Alpine om samen met Flavio Briatore een nieuw front te vormen, en bij Aston Martin om met Adrian Newey een soort ‘Red Bull 2.0’ op te bouwen. Daarnaast doen er geruchten de ronde dat hij zich zou willen inkopen bij het Amerikaanse Haas.

Horner stond twintig seizoenen aan het roer bij Red Bull. Sinds de oprichting van de Oostenrijkse renstal leidde hij het team naar talloze successen en won hij met Sebastian Vettel en Max Verstappen meerdere wereldtitels.

Reacties (3)

  • shakedown

    Posts: 1.451

    Dat zal een enorme cultuur clash worden. Ze de popcorn maar vast klaar...

    Ik hoop dat dit doorgaat. Ferrari zit al zolang in de hoek waar niets te vinden is. Iemand als Horner kan dit, hoop ik, rechttrekken en zorgen dat ze kans maken op kampioenschappen. Zoals het nu al jaren gaat, zal er niets gebeuren. En dat is zonde. Dar hoort niet voor een merk als Ferrari.

    • + 2
    • 14 okt 2025 - 12:26
  • Knalpijp

    Posts: 2.126

    Dat zou jammer zijn want dan zien we Max niet bij Ferrari.

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 12:46
  • John6

    Posts: 11.126

    Stel dat Horner naar Ferrari zou gaan, dan is dat midden 2026, dus 2026 zal er ook dan weinig veranderen, dan zal de focus op 2027 liggen.

    Dan is Lewis neem ik aan al weg, Charles zie ik nog wel blijven, met nog een andere rijder.

    • + 2
    • 14 okt 2025 - 12:47

