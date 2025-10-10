user icon
'Ferrari is het zat: Horner in beeld als vervanger van Vasseur'

  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 09:26
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt werk te maken van een comeback in de Formule 1. Hij is nu met gardening leave, maar kan aankomende zomer terugkeren in de F1-paddock. Mogelijk draagt hij dan het scharlakenrood van Ferrari, want zijn naam wordt nu weer genoemd bij de Italiaanse renstal.

Horner werd afgelopen zomer na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door Red Bull. De Brit was betrokken bij allerlei relletjes, maar al die zaken zijn nu verleden tijd. Hij bereikte een akkoord met Red Bull voor een afkoopsom, en er werd ook een schikking gesloten in de zaak met de vrouw die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Hierdoor is het voor Horner makkelijker geworden om een comeback te maken in de Formule 1.

Elkann hengelt naar Horner

Volgens het Duitse medium F1-Insider, is Horner mogelijk in beeld bij Ferrari. Het medium stelt dat Ferrari-kopstuk John Elkann er serieus over nadenkt om de huidige teambaas Frédéric Vasseur te vervangen door Horner. Vasseur verlengde recent zijn contract bij de Scuderia, maar volgens F1-Insider kunnen ze bij Ferrari snel van mening veranderen.

F1-Insider stelt dat Elkann wordt gezien als een emotionele man die niet geïnteresseerd is in wat hij een dag eerder dacht. Hij heeft het contract van Vasseur net verlengd, maar zou daar nu dus alweer aan twijfelen. Horner zou op zijn lijstje staan, maar volgens F1-Insider kan dit in de toekomst weer andere gevolgen hebben.

Verstappen naar Ferrari?

Het Duitse medium brengt namelijk ook Max Verstappen in verband met Ferrari. De Nederlander won vorige maand een NLS-race op de Nürburgring Nordschleife in een Ferrari 296 GT3, en hij werd na zijn zege in Monza hartstochtelijk toegejuicht door de Tifosi. Volgens F1-Insider zou de mogelijke komst van Horner naar Ferrari ervoor zorgen dat de deur naar Verstappen dichtgaat. Het medium stelt dat Horner een slechte verhouding had met het kamp Verstappen in zijn laatste maanden bij het team.

Andere mogelijkheden

Horner werd in de afgelopen weken met meer teams in verband gebracht. In Singapore gaf Haas toe dat ze met Horner hebben gesproken, terwijl zijn naam ook viel bij Aston Martin en Alpine. Het nieuwe team Cadillac gooide eerder al de deur dicht.

Snorremans

Posts: 49

Ferrari leert ook niet van hun eigen fouten. De zoveelste wisseling in de top zorgt alleen maar voor meer instabiliteit. Bouw nou eens gewoon door op het huidige bestand. Dat geeft alleen maar vertrouwen voor de toekomst. Nu kan je als team weer van voor af aan beginnen.

Vasseur is echt niet de... [Lees verder]

  • 9
  • 10 okt 2025 - 09:35
Reacties (15)

  • Polleken

    Posts: 963

    Laat maar komen ! Eens zien of Horner het lukt met Ferrari.

    • + 3
    • 10 okt 2025 - 09:29
    • nr 76

      Posts: 7.003

      En als het hem ook niet lukt? Maar weer een nieuwe teambaas aanstellen?

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 12:41
  • Snorremans

    Posts: 49

    Ferrari leert ook niet van hun eigen fouten. De zoveelste wisseling in de top zorgt alleen maar voor meer instabiliteit. Bouw nou eens gewoon door op het huidige bestand. Dat geeft alleen maar vertrouwen voor de toekomst. Nu kan je als team weer van voor af aan beginnen.

    Vasseur is echt niet de eerste de beste maar heeft echt wel verstand van zaken.

    • + 9
    • 10 okt 2025 - 09:35
    • Paulie

      Posts: 4.660

      Soms komen personele wisselingen gewoon op het pad hé, daar ontkom je als team niet aan. Het is nou eenmaal niet toegestaan werknemers fysiek vast te ketenen. Dus als de vorige TD ging lopen omdat hij een lucratief aanbod kreeg van AM, de nieuwe TD 'erft' zijn werk voor '25 waarbij de conceptkeuzes al vastliggen en daar op moet voortborduren dan bestaat de kans dat er een net-niet wagen uit rolt, zoals nu het geval is. Vasseur is als principal de eindverantwoordelijke zonder dat hij aan deze gebeurtenissen veel kan doen. Er ontstaat een flut seizoen en dan gaat het weer rommelen. Ferrari is trouwens geen uitzondering, zoals we gezien hebben kan het bij RBR ook flink rommelen zodra het sportief in een neerwaartse spiraal gaat

      • + 3
      • 10 okt 2025 - 10:02
  • Vallie

    Posts: 473

    Waarom geen race dit weekeend. Hebben ze weer 2 weken vrij.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 09:42
    • Remco_F1

      Posts: 3.175

      De FIA had besloten om iedereen 2 weken vrij te geven om Horner de ruimte te geven om fatsoenlijk een baan te vinden.

      • + 7
      • 10 okt 2025 - 10:12
    • Vallie

      Posts: 473

      Haha.. Stelletje klaplopers zijn het. :p

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 10:23
  • Dale U

    Posts: 1.763

    Fake nieuws............. Steiner overweegt comeback richting Ferrari........ Horner en Max ook beide fake nieuws, het is wat vermoeiend allemaal. Horner mogelijk adviseur bij Cadillac........ bla bla bla

    • + 5
    • 10 okt 2025 - 09:42
  • Regenrace

    Posts: 2.004

    Horner: "Ik verdien meer met afkoopsommen dan met gewoon werk en maak er mijn bedrijfsmodel van. Dus kom maar op met dat contract."

    • + 4
    • 10 okt 2025 - 09:43
  • Damon Hill

    Posts: 19.382

    Tja, alsof een nieuwe teambaas veel verandering gaat brengen, natuurlijk niet. Het probleem bij Ferrari zit veel dieper geworteld.

    • + 4
    • 10 okt 2025 - 09:55
  • Beri

    Posts: 6.707

    Onzin verhaal. Elkan en Vigna hebben een duidelijk doel voor ogen; de jaren 90 emuleren met een stabiel managementlaag. Juist omdat de Scuderia met de vele wijzigingen op dat niveau de laatste jaren geen stabiliteit en rechtlijnigheid heeft geboden. Vasseur doet dit goed. De resultaten zijn er niet. Maar dit is een plan voor meerdere jaren en er wordt daaraan vastgehouden.

    • + 1
    • 10 okt 2025 - 10:11
  • monzaron

    Posts: 608

    Uit de italialiaanse gazzetta:


    Leclerc-manager waarschuwt Ferrari: 'We hebben een winnende auto nodig. In 2026 wordt het warm op de markt..."

    Nicolas Todt is heel duidelijk: "Charles is een van de beste talenten van zijn generatie, maar hij is geen jongetje meer. Ik hoop dat de Rossa komend seizoen een competitieve auto heeft."

    Een titel winnen met Ferrari is de uitgesproken droom van Charles Leclerc. De Monegask heeft dit sinds 2019, het eerste jaar in Maranello, meerdere keren herhaald, hoewel de kansen om op het grote doel te mikken tot nu toe niet veel zijn geweest. Volgend seizoen komt er zeker nog een poging, wanneer de nieuwe regels wellicht andere hiërarchieën in het WK F1 gaan vaststellen. Mocht Ferrari echter niet concurrerend zijn, dan kan de positie van Leclerc in 2027 veranderen. Dat liet de manager van Charles zelf, Nicolas Todt, doorschemeren.

    Tijdens de GP van Singapore, afgelopen weekend, sprak de Fransman over de situatie van Leclerc. In een interview met de krant Straits Times gaf hij toe: “Charles is een van de beste talenten van zijn generatie, samen met Max Verstappen en andere coureurs. Maar hij is geen kleine jongen meer: hij rijdt al vele seizoenen met Ferrari. We hebben een winnende machine nodig.” Leclerc, die op 16 oktober bijna 28 jaar wordt, is dus niet bereid om nog langer te wachten. Een concept dat wordt herhaald door een andere overweging van Todt: “Vandaag heeft Ferrari een goede auto, maar niet genoeg om het WK te winnen. Laten we hopen dat dit snel kan gebeuren. We hopen dat Ferrari volgend jaar al met de nieuwe regels kan beschikken over een competitieve auto.”

    De woorden van de Franse manager komen na de recente uitbarstingen van Leclerc, die nogal nerveus verscheen. Ze vormen ook een goed kader voor de coureursmarkt, die vanaf volgend seizoen in vuur en vlam staat. 2026 zal voor iedereen een rebus zijn, maar als de maatregelen met de nieuwe F1 eenmaal zijn genomen, zijn er omwentelingen te verwachten. Todt vult aan: "Veel coureurs zullen willen zien hoe competitief de verschillende teams zullen zijn voordat ze beslissen of ze blijven of van team veranderen. Ik verwacht een hele warme markt.” Alle teams zijn dus gewaarschuwd: een weinig spannend seizoen kan gevolgen hebben voor de keuzes van de coureurs voor 2027.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 10:40
  • hupholland

    Posts: 9.281

    ah, vandaar dat de crash op de beurs gisteren, 15% eraf en in Oktober nu al meer dan 20%.

    • + 2
    • 10 okt 2025 - 11:18
  • Ferrari412T1

    Posts: 411

    Italianen willen graag Verstappen in die Ferrari. Met Horner daar aan het roer zal dat in ieder geval niet gaan lukken.

    • + 6
    • 10 okt 2025 - 11:37

