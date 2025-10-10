Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt werk te maken van een comeback in de Formule 1. Hij is nu met gardening leave, maar kan aankomende zomer terugkeren in de F1-paddock. Mogelijk draagt hij dan het scharlakenrood van Ferrari, want zijn naam wordt nu weer genoemd bij de Italiaanse renstal.

Horner werd afgelopen zomer na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door Red Bull. De Brit was betrokken bij allerlei relletjes, maar al die zaken zijn nu verleden tijd. Hij bereikte een akkoord met Red Bull voor een afkoopsom, en er werd ook een schikking gesloten in de zaak met de vrouw die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Hierdoor is het voor Horner makkelijker geworden om een comeback te maken in de Formule 1.

Elkann hengelt naar Horner

Volgens het Duitse medium F1-Insider, is Horner mogelijk in beeld bij Ferrari. Het medium stelt dat Ferrari-kopstuk John Elkann er serieus over nadenkt om de huidige teambaas Frédéric Vasseur te vervangen door Horner. Vasseur verlengde recent zijn contract bij de Scuderia, maar volgens F1-Insider kunnen ze bij Ferrari snel van mening veranderen.

F1-Insider stelt dat Elkann wordt gezien als een emotionele man die niet geïnteresseerd is in wat hij een dag eerder dacht. Hij heeft het contract van Vasseur net verlengd, maar zou daar nu dus alweer aan twijfelen. Horner zou op zijn lijstje staan, maar volgens F1-Insider kan dit in de toekomst weer andere gevolgen hebben.

Verstappen naar Ferrari?

Het Duitse medium brengt namelijk ook Max Verstappen in verband met Ferrari. De Nederlander won vorige maand een NLS-race op de Nürburgring Nordschleife in een Ferrari 296 GT3, en hij werd na zijn zege in Monza hartstochtelijk toegejuicht door de Tifosi. Volgens F1-Insider zou de mogelijke komst van Horner naar Ferrari ervoor zorgen dat de deur naar Verstappen dichtgaat. Het medium stelt dat Horner een slechte verhouding had met het kamp Verstappen in zijn laatste maanden bij het team.

Andere mogelijkheden

Horner werd in de afgelopen weken met meer teams in verband gebracht. In Singapore gaf Haas toe dat ze met Horner hebben gesproken, terwijl zijn naam ook viel bij Aston Martin en Alpine. Het nieuwe team Cadillac gooide eerder al de deur dicht.