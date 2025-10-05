user icon
Verstappen lacht om uitspraken Norris: "Zou ik ook zeggen!"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 07:36
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen had in de kwalificatie in Singapore last van Lando Norris. Volgens de Nederlander werd hij in de weg gereden door zijn McLaren-concullega, maar Norris was zich van geen kwaad bewust. Hij stelde dat Red Bull altijd klaagt, en dat lokt dan weer een reactie van Verstappen uit.

Verstappen deed er in zijn laatste rondje in de kwalificatie alles aan om de pole position af te snoepen van Mercedes-coureur George Russell. Zijn sectortijden zagen er niet slecht uit, maar Verstappen kon het rondje uiteindelijk niet afmaken. Hij had het gevoel dat Norris hem in de laatste bocht in de weg reed, en reageerde na afloop nogal geïrriteerd.

Reactie op reactie

Die irritatie werd gedeeld door Red Bull-adviseur Helmut Marko, en dat zorgde dan weer voor een reactie van Norris zelf. De Brit stelde dat ze bij Red Bull altijd klagen. Verstappen werd daarmee geconfronteerd in gesprek met de internationale media: "Dat zou ik ook zeggen! Maar het maakt allemaal niet uit. Het is gebeurd."

Kwam Verstappen in de buurt van de pole position?

 De vraag die vooral blijft hangen is hoe dicht Verstappen echt bij de pole position kwam: "Het zat er dicht tegenaan. Die eerste ronde van George was heel erg sterk, maar de potentie zat er zeker in. Dat zag ik natuurlijk wel op mijn stuurtje tijdens die tweede ronde. Maar vooral in Q3: je kan het je niet veroorloven dat er een auto heel dicht voor je rijdt, al is het twee of drie seconden. Iedereen laat overal minimaal acht seconden vallen. En op een stratencircuit, met zoveel downforce, wil je ook niemand voor je hebben."

"Ik weet niet precies wat er gebeurde, want het zag er een beetje onnodig uit om zo langzaam naar binnen te rijden." Coureurs krijgen dit normaal gesproken van hun race-engineer te horen: "Dat wordt je wel vertelt, ja. En meestal ga je wel aan de kant."

Rimmer

Posts: 12.826

Max weet altijd exact wat er aan de hand is.
Gedurende een race volgt hij alles op de schermen en weet na het afdoen van de helm al alle high lights op te noemen.
Als Lando bv bij de start in Monza de rem los laat dan weet Max al meteen na de eerste bocht op de radio te benoemen dat hij dat exp... [Lees verder]

  • 27
  • 5 okt 2025 - 08:33
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren GP Singapore 2025

Reacties (17)

  • DenniSNL1980

    Posts: 328

    Wat is dit nou, er was ons geweld beloofd. Er zouden wraakacties gepland zijn en nu wordt er alweer om gelachen.
    Teleurstellend

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 08:32
    • mario

      Posts: 14.235

      Max had het genoteerd en hou zou het niet vergeten.... Zou Max dan toch inzien dat z'n eerste conclusie niet klopte???

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 10:39
    • NicoS

      Posts: 19.448

      Max weet exact wat Lando deed, en die conclusie zal hij nog steeds hebben.

      • + 8
      • 5 okt 2025 - 11:15
    • F1jos

      Posts: 4.706

      Lando kan beter een Haas coureur worden, want hij wist nergens van.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 12:00
    • OfficialPradero

      Posts: 1.437

      Of minister president worden van Nederland.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 12:06
    • Avb1

      Posts: 135

      Mario de lage IQ formule 1 volger begrijpt het niet he?? Bent uw Perez vergeten?? 1,5 later kreeg hij KARMA in Brazilië

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 12:12
  • Rimmer

    Posts: 12.826

    Max weet altijd exact wat er aan de hand is.
    Gedurende een race volgt hij alles op de schermen en weet na het afdoen van de helm al alle high lights op te noemen.
    Als Lando bv bij de start in Monza de rem los laat dan weet Max al meteen na de eerste bocht op de radio te benoemen dat hij dat expres deed, wat dan later ook blijkt te kloppen.
    Zo ook hier in de kwali. Je houdt hem niet voor de gek, hij had ruim voldoende afstand gehouden voor hij zijn hotlap begon en de enige reden dat Lando uiteindelijk nog hinderde kwam doordat Lando te langzaam reed.
    Als Lando het per ongeluk had gedaan was zijn eerste reactie meteen geweest “I’m sorry for Max, didn’t mean to be in his way” maar in plaats daarvan was het gelijk ontkennen en semi-stoer doen zoals Lando altijd probeert maar nooit echt is.
    Kortom, Max had weer eens 100% gelijk en had het allemaal direct op de baan alweer door.
    Helaas voor Lando vergeet Max dit soort streken niet en aangezien Lando voor de titel strijd met Oscar kan het wel eens een beslissend moment blijken te worden als Max besluit zijn rekening te vereffenen. Want ook dat moment zal Max als geen ander weten uit te kiezen.
    Vandaar ook dat Oscar en Max rustig stonden te keuvelen na de kwali. Oscar begrijpt heel goed dat hij dit soort dingen niet moet doen en Max respecteert hem daarom. Sowieso heb ik het idee dat Max meer waardering en respect voor Oscar heeft en vice versa.

    • + 27
    • 5 okt 2025 - 08:33
    • Remco_F1

      Posts: 3.167

      Aan het einde v.h. verhaal zal Norris de lachende 3e zijn in het hele verhaal als het om het kampioenschap gaat, door onder andere een rekening van Max en zijn eigen karakter, waarna Lando kan gaan uithuilen op de golfbaan.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 10:20
    • monzaron

      Posts: 594

      Nu in het kort: Lando deed een vriendendienst voor Oscar, en prijst zichzelf uit de wk strijd . Voor Red Bull een domme fout, om achter de McLaren te starten in q3.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 10:53
    • Rick Nitros

      Posts: 486

      Lando deed zeker geen vriendendienst. Die battle is nog volop gaande.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 10:58
    • NicoS

      Posts: 19.448

      @monzaron,
      Norris ging als één van de eerste naar buiten, en Piastri zat vlak voor Max.
      Max had geen last van Piastri maar van Lando die al lang en breed klaar was met z’n ronde.
      Je verwacht niet dat iemand jou in de weg rijdt in Q3 met nog maar tien auto’s op de baan.
      En dat is ook helemaal niet nodig als iedereen elkaar respecteert…..
      Je wilt altijd zo laat mogelijk naar buiten, want de laatste heeft vaak profijt van de baancondities die dan het beste zijn.
      Lando ging vroeg, en dat werkte ook niet, want hij wist z’n tijd niet te verbeteren.
      Max was met een verbetering van zijn tijd bezig totdat……

      • + 6
      • 5 okt 2025 - 11:23
  • 919

    Posts: 3.699

    Wat een soap, geef de media een aanleiding en het wordt tot het bot uitgemolken.

    En wij het gepeupel blijken dit te willen, als vliegen op stroop kunnen we lekker het debat aan met de mening van Jan en alleman in de hand, het houdt ons als een stelletje keuvelende oude wijven bezig.

    • + 6
    • 5 okt 2025 - 08:39
    • k.w

      Posts: 1.147

      De Media kan natuurlijk ook over het weer blijven schrijven , maar dat gaan de meeste keuvelende wijven niet lezen denk ; )

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 10:42
  • Pietje Bell

    Posts: 31.359

    Het Wilhelmus heeft zojuist in Singapore geklonken. Maya Weug heeft de race gewonnen.

    x.com/f1academy/status/1974747962019303434

    F1 Academy @f1academy

    MAYA WEUG WINS IN SINGAPORE! 🇸🇬

    Maya retook the lead from Doriane in a brave last-lap move on a rain-soaked track. 😮‍💨

    The title fight continues... we'll see you in VEGAS! 🎰

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 10:50
    • Joeppp

      Posts: 8.071

      A, dt is leuk voor haar! Ze was er al vaak zo dichtbij geweest dat ze Maya de Bijna werd genoemd, blij dat ze daar nu vanaf is.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 12:24
  • Pietje Bell

    Posts: 31.359

    Max landde woensdag op Changi Airport in Singapore en een tijd later vloog de piloot
    naar Seletar Airport on de jet te parkeren. Iemand heeft dat op beeld vast gelegd.

    www.instagram.com/p/DPWjqi3D2CK/

    the.plane.enthusiast
    Watch Max Verstappen’s Jet landing at Seletar Airport and Changi Airport! 🛬🛬🛬
    ———
    Max Verstappen 🇳🇱
    Dassault Falcon 8X
    PH-UTL
    Seletar Airport XSP / Changi Airport SIN
    XRO1096 SIN-XSP / XRO1096 NCE-SIN

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 10:55
  • Pietje Bell

    Posts: 31.359

    Team Redline, het simraceteam van Max Verstappen, heeft zondagnacht
    twee overwinningen behaald in de virtuele Petit Le Mans.
    Florian Lebigre en Josh Thompson boekten een zege in de GT3-klasse.
    Chris Lalham en Diogo Pinto wonnen in de LMDH-klasse.
    In totaal deed Team Redline met vijf wagens mee aan de virtuele wedstrijd. 🎉

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 11:48

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
