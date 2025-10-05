Verstappen lacht om uitspraken Norris: "Zou ik ook zeggen!"

Max Verstappen had in de kwalificatie in Singapore last van Lando Norris. Volgens de Nederlander werd hij in de weg gereden door zijn McLaren-concullega, maar Norris was zich van geen kwaad bewust. Hij stelde dat Red Bull altijd klaagt, en dat lokt dan weer een reactie van Verstappen uit.

Verstappen deed er in zijn laatste rondje in de kwalificatie alles aan om de pole position af te snoepen van Mercedes-coureur George Russell. Zijn sectortijden zagen er niet slecht uit, maar Verstappen kon het rondje uiteindelijk niet afmaken. Hij had het gevoel dat Norris hem in de laatste bocht in de weg reed, en reageerde na afloop nogal geïrriteerd.

Reactie op reactie

Die irritatie werd gedeeld door Red Bull-adviseur Helmut Marko, en dat zorgde dan weer voor een reactie van Norris zelf. De Brit stelde dat ze bij Red Bull altijd klagen. Verstappen werd daarmee geconfronteerd in gesprek met de internationale media: "Dat zou ik ook zeggen! Maar het maakt allemaal niet uit. Het is gebeurd."

Kwam Verstappen in de buurt van de pole position?

De vraag die vooral blijft hangen is hoe dicht Verstappen echt bij de pole position kwam: "Het zat er dicht tegenaan. Die eerste ronde van George was heel erg sterk, maar de potentie zat er zeker in. Dat zag ik natuurlijk wel op mijn stuurtje tijdens die tweede ronde. Maar vooral in Q3: je kan het je niet veroorloven dat er een auto heel dicht voor je rijdt, al is het twee of drie seconden. Iedereen laat overal minimaal acht seconden vallen. En op een stratencircuit, met zoveel downforce, wil je ook niemand voor je hebben."

"Ik weet niet precies wat er gebeurde, want het zag er een beetje onnodig uit om zo langzaam naar binnen te rijden." Coureurs krijgen dit normaal gesproken van hun race-engineer te horen: "Dat wordt je wel vertelt, ja. En meestal ga je wel aan de kant."