Norris slaat terug naar Verstappen: "Red Bull klaagt altijd!"

Lando Norris stond na afloop van de kwalificatie in Singapore in het middelpunt van de aandacht. Max Verstappen was niet blij met hem, en stelde dat hij werd geblokkeerd door de Brit. Norris kon daar niets mee, en stelde even later dat ze bij Red Bull altijd klagen.

Verstappen leek zich te kunnen mengen in de strijd om de pole position op het circuit van Marina Bay in Singapore. In zijn laatste ronde kwam hij echter Lando Norris tegen, die op zijn gemakje terugreed naar de pitlane. Volgens Verstappen werd hij hier gehinderd, maar Norris was zich van geen kwaad bewust. Na afloop stelde hij dat hij Verstappen niet had gezien, en dat er weinig aan de hand was.

'Zo is Red Bull'

Norris sprak zich later iets feller uit over zijn vermeende blokkeeractie. De Brit kon zich niet vinden in de harde woorden van Verstappen en Helmut Marko, en reageerde fel bij Motorsport.com: "Ze klagen altijd. Ze klagen over alles. Dat is Red Bull. Ik weet het niet. Ik zat er drie seconden voor, ik kan het gewoon niet begrijpen."

Hoe kijkt Norris naar de opmars van Red Bull?

Norris vindt het verder niet vreemd dat Red Bull en Verstappen ineens weer snel zijn: "Ze zijn dit seizoen op veel vlakken beter geworden. Ze hebben in Monza verbetering laten zien met een aantal van die updates. Ze zijn dit jaar niet slecht geweest. Mensen blijven maar negatief praten over Red Bull. Ze zijn het grootste deel van het jaar heel erg sterk geweest."

"Er zijn een paar moeilijke races voor hen geweest, maar het blijft ook gewoon Red Bull. Zodra ze zich op het ene gebied verbeteren, zijn ze gewoon snel. Dus het is helemaal geen verrassing. Het is geen schok meer voor iemand. En het is al helemaal geen schok meer voor ons."