user icon
icon

Norris slaat terug naar Verstappen: "Red Bull klaagt altijd!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris slaat terug naar Verstappen: "Red Bull klaagt altijd!"
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 20:04
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris stond na afloop van de kwalificatie in Singapore in het middelpunt van de aandacht. Max Verstappen was niet blij met hem, en stelde dat hij werd geblokkeerd door de Brit. Norris kon daar niets mee, en stelde even later dat ze bij Red Bull altijd klagen.

Verstappen leek zich te kunnen mengen in de strijd om de pole position op het circuit van Marina Bay in Singapore. In zijn laatste ronde kwam hij echter Lando Norris tegen, die op zijn gemakje terugreed naar de pitlane. Volgens Verstappen werd hij hier gehinderd, maar Norris was zich van geen kwaad bewust. Na afloop stelde hij dat hij Verstappen niet had gezien, en dat er weinig aan de hand was.

Meer over Red Bull Racing Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

'Zo is Red Bull'

Norris sprak zich later iets feller uit over zijn vermeende blokkeeractie. De Brit kon zich niet vinden in de harde woorden van Verstappen en Helmut Marko, en reageerde fel bij Motorsport.com: "Ze klagen altijd. Ze klagen over alles. Dat is Red Bull. Ik weet het niet. Ik zat er drie seconden voor, ik kan het gewoon niet begrijpen."

Hoe kijkt Norris naar de opmars van Red Bull?

Norris vindt het verder niet vreemd dat Red Bull en Verstappen ineens weer snel zijn: "Ze zijn dit seizoen op veel vlakken beter geworden. Ze hebben in Monza verbetering laten zien met een aantal van die updates. Ze zijn dit jaar niet slecht geweest. Mensen blijven maar negatief praten over Red Bull. Ze zijn het grootste deel van het jaar heel erg sterk geweest."

"Er zijn een paar moeilijke races voor hen geweest, maar het blijft ook gewoon Red Bull. Zodra ze zich op het ene gebied verbeteren, zijn ze gewoon snel. Dus het is helemaal geen verrassing. Het is geen schok meer voor iemand. En het is al helemaal geen schok meer voor ons."

zoefroef

Posts: 1.555

Is dat wel zo Lando? Ik heb jouw het meest horen blaten dit jaar.
En vorig jaar was je nog veel erger, maar je moet wat he als je wk wil worden.

  • 14
  • 4 okt 2025 - 20:09
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (16)

Login om te reageren
  • zoefroef

    Posts: 1.555

    Is dat wel zo Lando? Ik heb jouw het meest horen blaten dit jaar.
    En vorig jaar was je nog veel erger, maar je moet wat he als je wk wil worden.

    • + 14
    • 4 okt 2025 - 20:09
    • Rode Stier 33

      Posts: 873

      En nooit zal worden....

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 20:17
    • zoefroef

      Posts: 1.555

      Kloot, hij is te lief en te doorzichtig.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 20:20
    • zoefroef

      Posts: 1.555

      Klopt ipv kloot

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 20:21
    • skibeest

      Posts: 1.897

      Ik vind m allang niet meer lief. Gewoon een arrogante Brit

      • + 10
      • 4 okt 2025 - 21:25
  • NyckVrieskast

    Posts: 946

    En jij jankt Norris. Het halve seizoen de snelste auto gehad en nog lopen janken. Schaam je

    • + 5
    • 4 okt 2025 - 20:19
    • Robin

      Posts: 2.844

      Waar jankt hij nu over eigenlijk,
      Hij beantwoordt vragen

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 22:37
    • Bakalukukuk

      Posts: 308

      @Robin

      Hamilton word niet genoemd, het gaat over Norris

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 23:14
  • nutstree

    Posts: 607

    De vriendschap lijkt verledentijd

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 20:20
  • da_bartman

    Posts: 6.151

    Nou B.o.b.. dat van dat blokkeren heb je zelf verzonnen. Max heeft het helemaal niet over blokkeren gehad. Wel over te kort voor iemand rijden in een bochtig gedeelte. Maar misschien begrijp je het verschil niet

    • + 8
    • 4 okt 2025 - 20:28
    • Beemerdude

      Posts: 8.349

      @DaBartman; Lando speelt stommetje, natuurlijk weet ie dat ie met 3 seconden ervoor wel degelijk Max z’n tijd verneukt heeft. Gewoon opzet. Laat m maar mooi economy class vliegen ipv bij Max instappen morgenavond 😬

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 20:36
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 314

      @bartman

      Verstappen heeft in het vierkantje letterlijk gezegd: "...hij blokkeert gewoon. voor"...

      Dus misschien moet je dat arrogante toontje voor je houden!

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 21:21
    • Wingleader

      Posts: 3.335

      Max had het over de remmen. Norris speelt de vermoorde onschuld maar ik vermoed dat hij precies wist wat hij deed.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 21:59
    • Robin

      Posts: 2.844

      Bartman weet het altijd beter @glasvezel en dat laat hij altijd heel bescheiden en genuanceerd merken.
      Maar dat kleinerende toontje hanteren wel meer mensen hier.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 22:39
  • Spannenburg

    Posts: 117

    Stumper zeiden we vroeger..

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 22:16
  • mario

    Posts: 14.228

    Lando moet misschien iets minder met z'n gevoel gaan praten, want het lijkt behoorlijk tegen hem te werken ook door hemzelf.... Dat doet 'm niet echt goed de laatste tijd....
    Maar hij heeft wel gelijk dat RBR de laatste tijd, eigenlijk al sinds vorig jaar, alleen maar klaagt over anderen... En ook Max is een zeur geworden sinds vorig jaar toen McLaren en hun coureurs beter werden dan RBR en Max..... Het werd één grote klaagbaak vanuit RBR en Max omdat ze niet meer alles wonnen.... En begin van dit seizoen werd het alleen maar erger.... Max zat alleen maar te piepen omdat het niet meer zo vanzelfsprekend ging als de jaren ervoor.... Nu heeft ie een paar goede updates en Max is weer in z'n nopjes...
    Max is een fantastische coureur, dus begrijp mij niet verkeerd... Ik beschouw hem ook wel als een topcoureur die wel bij de beste hoort... Maar die arrogantie en dat ego van Max.... Tsja, dan haak ik af... En zeker dankzij die successupporters, dan haak ik sowieso helemaal af.... Ik hou van mensen en coureurs die echt en zuiver zijn en dat zie ik niet bij de Max-fans en ook niet bij Max zelf....

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 23:14

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar