FIA-stewards grijpen in: Dubbele diskwalificatie voor Williams

FIA-stewards grijpen in: Dubbele diskwalificatie voor Williams
  Gepubliceerd op 04 okt 2025 19:00
  • comments 8
  Door: Bob Plaizier

De stewards hebben een onvermijdelijke besluit genomen na afloop van de kwalificatie in de straten van Singapore. De Williams-bolides van Carlos Sainz en Alexander Albon zijn gediskwalificeerd, hun achtervleugels voldeden niet aan de reglementen. Ze mogen morgen wel deelnemen aan de Grand Prix.

Albon en Sainz hadden zich in de kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay in Singapore als twaalfde en dertiende gekwalificeerd. Al snel werd duidelijk dat er iets niet aan de haak was, en het team moest zich melden bij de stewards. De achtervleugels bleken illegaal te zijn, en de stewards konden dan ook niets anders doen dan beide coureurs diskwalificeren.

Stewards nemen logisch besluit

De stewards concluderen dat de DRS op beide auto's niet voldeed aan de juiste afmetingen, en dat is tegen de regels. Daardoor heeft men besloten om beide auto's uit de uitslag van de kwalificatie te schrappen. Bij de meeting met de stewards gaven de vertegenwoordigers van Williams eerlijk toe dat hun achtervleugels niet aan de regels voldoen. Ze hebben de verantwoordelijkheid genomen voor de fout en hebben de dubbele diskwalificatie geaccepteerd.

Williams zoekt naar antwoorden

De Britse renstal kwam na het besluit van de stewards met een statement naar buiten. Daarin kondigt het team een onderzoek aan naar de oorzaak van deze problemen: "Tijdens de scrutineering van de FIA na de kwalificatie, kwamen de achtervleugels van beide auto's niet door de checks van de gaten bij de DRS. Dit resulteerde in een diskwalificatie van zowel Alex als Carlos."

"Dit is een bittere teleurstelling voor het team en we gaan snel onderzoeken hoe dit kan gebeuren. Op geen enkele momenteel hebben we hier een voordeel uit willen halen, en tijdens onze eigen checks werd er niets gevonden. Er is echter maar één meting die telt, en we accepteren het besluit van de FIA. We hebben een auto die in staat is om punten te scoren, en we gaan er alles aan doen om morgen vanaf de achterkant van de grid naar voren te vechten. We gaan ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt."

show sidebar