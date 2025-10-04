De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Singapore zit erop. De snelste tijd in deze sessie werd genoteerd door Max Verstappen, achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri. De top drie werd in deze training compleet gemaakt door George Russell.

Normaal gesproken is het begin van de derde vrije training niet heel speciaal. De teams en coureurs wachten regelmatig tien minuutjes voordat ze de baan opgaan, maar nu was dat niet het geval. Aangezien de coureurs in de tweede vrije training geen longruns konden rijden, was het belangrijk om genoeg data te verzamelen.

Toen het licht op groen schoot, kwamen Haas-coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman direct de baan op. Ze waren niet de enigen, want al snel volgden veel andere coureurs. Ook de McLarens betraden het asfalt, terwijl men bij Williams direct voor een run op de zachte banden koos. Carlos Sainz werd tijdens die rondjes gehinderd door Lando Norris, terwijl Alpine-coureur Franco Colapinto een uitstapje had gemaakt in de uitloopzone.

Lawson crasht weer

Colapinto kon zijn weg vervolgen, maar dat gold niet voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander raakte in bocht 7 de kerbstone, verloor de macht over het stuur en knalde frontaal in de betonnen muur. De schade was groot, en de teleurgestelde Lawson werd opgepikt door de medical car. Voor Lawson was het een pijnlijk moment, want op vrijdag crashte hij ook in de tweede vrije training.

Verkeerde timing voor Verstappen

Voor Max Verstappen kwam de crash van Lawson op een verkeerd moment. De Nederlandse regerend wereldkampioen was namelijk net de baan opgekomen toen zijn voormalig teamgenoot de muur in reed. Toen het licht weer op groen schoot, was Verstappen dan ook één van de coureurs die direct de baan op kwam. Hij was niet helemaal tevreden, en stelde dat hij de achterkant van zijn auto niet helemaal onder controle kon houden.

Kleine probleempjes

Hij was niet de enige coureur die ontevreden was, want meerdere van zijn collega's klaagden tijdens de training. Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda had een probleem met het drinksysteem, waardoor hij naar eigen zeggen bijna verdronk. Esteban Ocon had het ook niet naar zijn zin, en stelde dat zijn auto een 'ramp' was.

Voor Lewis Hamilton werden de problemen mogelijk groter, want hij had mogelijk een overtreding gemaakt onder de rode vlag. Verstappen had er op zijn beurt moeite mee om een snelle ronde te rijden, want her en der schoten er auto's de uitloopzones in toen hij bezig was met zijn snelle rondjes.

Snelle rondjes

In het laatste kwartiertje schroefden de teams de zachte banden onder de auto's, en werd het tijd voor een aantal snelle rondjes. De McLarens deelden de eerste tikjes uit, maar Max Verstappen leek geen problemen meer te hebben. Zijn eerste run op de zachte band was zeer goed, en hij was direct de snelste coureur.

Wie zijn de uitdagers van Verstappen?

Opvallend genoeg kwamen ook de Mercedessen in de buurt van Verstappen, George Russell en Andrea Kimi Antonelli oogden snel. Net als een dag eerder maakte ook het team van Williams weer een aardige indruk. Eén foutje kan dus fataal gaan worden in de kwalificatie van later vandaag.

De McLarens leken naar huis te worden gereden door de Mercedessen, maar in de absolute slotfase van de training trapten Piastri nog even het gas in. Franco Colapinto lette op zijn beurt totaal niet op, en duwde bijna Verstappen in de muur.