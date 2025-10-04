user icon
icon

Uitslag VT3 Singapore: Verstappen deelt tik uit met snelste tijd, Lawson crasht weer

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag VT3 Singapore: </b> Verstappen deelt tik uit met snelste tijd, Lawson crasht weer
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 12:30
  • comments 29
  • Door: Bob Plaizier

De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Singapore zit erop. De snelste tijd in deze sessie werd genoteerd door Max Verstappen, achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri. De top drie werd in deze training compleet gemaakt door George Russell

Normaal gesproken is het begin van de derde vrije training niet heel speciaal. De teams en coureurs wachten regelmatig tien minuutjes voordat ze de baan opgaan, maar nu was dat niet het geval. Aangezien de coureurs in de tweede vrije training geen longruns konden rijden, was het belangrijk om genoeg data te verzamelen.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Toen het licht op groen schoot, kwamen Haas-coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman direct de baan op. Ze waren niet de enigen, want al snel volgden veel andere coureurs. Ook de McLarens betraden het asfalt, terwijl men bij Williams direct voor een run op de zachte banden koos. Carlos Sainz werd tijdens die rondjes gehinderd door Lando Norris, terwijl Alpine-coureur Franco Colapinto een uitstapje had gemaakt in de uitloopzone.

Lawson crasht weer

Colapinto kon zijn weg vervolgen, maar dat gold niet voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander raakte in bocht 7 de kerbstone, verloor de macht over het stuur en knalde frontaal in de betonnen muur. De schade was groot, en de teleurgestelde Lawson werd opgepikt door de medical car. Voor Lawson was het een pijnlijk moment, want op vrijdag crashte hij ook in de tweede vrije training.

Verkeerde timing voor Verstappen

Voor Max Verstappen kwam de crash van Lawson op een verkeerd moment. De Nederlandse regerend wereldkampioen was namelijk net de baan opgekomen toen zijn voormalig teamgenoot de muur in reed. Toen het licht weer op groen schoot, was Verstappen dan ook één van de coureurs die direct de baan op kwam. Hij was niet helemaal tevreden, en stelde dat hij de achterkant van zijn auto niet helemaal onder controle kon houden.

Kleine probleempjes

Hij was niet de enige coureur die ontevreden was, want meerdere van zijn collega's klaagden tijdens de training. Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda had een probleem met het drinksysteem, waardoor hij naar eigen zeggen bijna verdronk. Esteban Ocon had het ook niet naar zijn zin, en stelde dat zijn auto een 'ramp' was. 

Voor Lewis Hamilton werden de problemen mogelijk groter, want hij had mogelijk een overtreding gemaakt onder de rode vlag. Verstappen had er op zijn beurt moeite mee om een snelle ronde te rijden, want her en der schoten er auto's de uitloopzones in toen hij bezig was met zijn snelle rondjes.

Snelle rondjes

In het laatste kwartiertje schroefden de teams de zachte banden onder de auto's, en werd het tijd voor een aantal snelle rondjes. De McLarens deelden de eerste tikjes uit, maar Max Verstappen leek geen problemen meer te hebben. Zijn eerste run op de zachte band was zeer goed, en hij was direct de snelste coureur.

Wie zijn de uitdagers van Verstappen?

Opvallend genoeg kwamen ook de Mercedessen in de buurt van Verstappen, George Russell en Andrea Kimi Antonelli oogden snel. Net als een dag eerder maakte ook het team van Williams weer een aardige indruk. Eén foutje kan dus fataal gaan worden in de kwalificatie van later vandaag.

De McLarens leken naar huis te worden gereden door de Mercedessen, maar in de absolute slotfase van de training trapten Piastri nog even het gas in. Franco Colapinto lette op zijn beurt totaal niet op, en duwde bijna Verstappen in de muur.

F1Grand Prix Singapore - Vrije training 3

SG Marina Bay Street Circuit - 04 oktober 2025

nr 76

Posts: 6.958

Deelt een tik uit. Bam! 0.017 recht op Oscars kin!!

  • 8
  • 4 okt 2025 - 12:35
Foto's Grand Prix van Singapore 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (29)

Login om te reageren
  • Joseph1000

    Posts: 201

    Ligt dichtbij elkaar .Norris toch niet best vergeleken met weken geleden.
    Benieuwd naar de kwalificatie

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 12:33
  • nr 76

    Posts: 6.957

    Deelt een tik uit. Bam! 0.017 recht op Oscars kin!!

    • + 8
    • 4 okt 2025 - 12:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.460

      Das niet zomaar 'n tik op de kin.....maar lijkt wel of Max de knuppel van zijn vader heeft mogen lenen.
      BAM op de kin met maar liefst bijna tweehonderdste ja.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 12:40
    • Hourpower

      Posts: 724

      Lawson deelt hier ook maar weer een tik uit en slaat zichzelf knock out.
      Benieuwd of hij nog de kwalificatie kan rijden?

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 12:49
  • NyckVrieskast

    Posts: 932

    Verstappen reed maar 1 snelle ronde, de rest 2 of meerdere. Durf hem wel aan. Max op pole

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 12:36
    • Larry Perkins

      Posts: 60.399

      Max was o zo gemotiveerd, maar is nu te lui om meer dan één snel rondje te rijden...
      Tijd dat Helmut hem bij een tankstation uit het busje gooit!

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 12:43
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.465

    5 man op minder dan 0.100 dat belooft voor kwali.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 12:37
  • Larry Perkins

    Posts: 60.399

    Hamilton zou zomaar een gridstraf van drie, vijf of tien plaatsen kunnen krijgen...

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 12:37
    • zoefroef

      Posts: 1.549

      Dat zou terecht zijn.

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 12:46
    • da_bartman

      Posts: 6.148

      Het zou wel heel vreemd zijn als hij die niet kreeg. Wel grappig die bias van Palmer met zijn " he was fully in control" . Gaat gewoon bij rood geen milimeter van het gas en doet gewoon een pit entry test. Om de hoek kan al een stewart op de baan staan.

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 13:09
  • Avb1

    Posts: 130

    De andere coureurs hebben op het einde nog een snelle ronde gereden en Max niet daarom zit het dichtbij elkaar.

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 12:38
  • Skoda F1

    Posts: 370

    Het zou nu toch onderhand wel eens klaar zijn met lawson..ik bedoel Marco schopt zijn personeel voor minder al de deur uit!

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 12:41
  • schwantz34

    Posts: 40.950

    Ik heb nog nooit 2 coureurs zo mooi en synchroon aan de kant zien gaan als Max en Colapinto deden toen Gasly eraan kwam denderen! ;)

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 12:50
  • SennaS

    Posts: 10.495

    Het wk is weer open ;-) die rbr auto met Max is gewoon top, blijkt wel weer, en kennelijk halen ze er nu wel uit wat erin zit.
    De quali wordt wel in warmere omstandigheden gereden en de vraag is of mcl alles heeft laten zien.
    Ze lijken wel in te kakken nu het WCC wk bijna zeker binnen is.
    En als Williams al zo dichtbij is vraag ik mij af of dit representatief is.

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 12:54
    • Joseph1000

      Posts: 201

      Vooral Norris kakt in . piastri staat er gewoon

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 13:04
    • SennaS

      Posts: 10.495

      Lijkt er wel op terwijl hij m.i, de snellere coureur is maar minder bestand tegen druk.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 13:07
    • NyckVrieskast

      Posts: 932

      Senna jij hebt er ook de balle verstand van he. Het wordt donker dus het wordt juist koeler.

      • + 6
      • 4 okt 2025 - 13:24
    • nr 76

      Posts: 6.957

      Niemand kan tippen aan de Waché raket!

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:22
  • mario

    Posts: 14.201

    Een tik van 17 duizendste... Daar zal Oscar wel ff van bij moeten komen....

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 13:01
    • nr 76

      Posts: 6.957

      Misschien valt ie niet meteen om, maar hij staat wel even te duizelen denk ik!

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 14:23
  • Larry Perkins

    Posts: 60.399

    Yuki, de kleine boef, is weer eens aan het sandbaggen...

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 13:07
    • nr 76

      Posts: 6.957

      Iemand had stiekem de stoel in de achterste stand gezet, en nu kon de kleine Yuki niet meer bij de tdappers.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:24
    • Snork

      Posts: 21.867

      Reed hij per ongeluk zijn beste tijd op intermediates? Question?

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:08
  • Pietje Bell

    Posts: 31.347

    En weer heeft Yuki de updates niet gekregen die Max heeft gekregen.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 14:41
    • nr 76

      Posts: 6.957

      Ze hadden ze eerst op Yuki's wagen moeten zetten?

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 14:48

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar