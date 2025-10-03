Alexander Albon kende een valse start van zijn Grand Prix-weekend in Singapore. Tijdens de eerste vrije training liep het voor de Britse Thai bij Williams al meteen mis. De remmen van zijn FW47 werden zo heet dat de achterkant van de wagen bijna in brand vloog. Albon moest zich noodgedwongen melden in de pitstraat en kon de rest van de sessie vergeten.

De omstandigheden in Singapore speelden hierin een grote rol. Het Marina Bay Street Circuit staat bekend als een van de zwaarste races van het seizoen. De combinatie van hoge temperaturen, enorme luchtvochtigheid en het stratencircuit zelf maken het voor coureurs en auto’s een ware slijtageslag. Rondom het circuit loopt de temperatuur richting de 40 graden, terwijl het in de cockpit van de Williams zelfs richting de 50 graden ging. Voor Albon betekende dat al direct problemen bij de eerste run. Zijn remmen raakten oververhit en dat leverde vonken en rook op, waardoor hij via de boardradio alarmeerde: “Vuur, vuur!”.

Albon mist restant van FP1

Het team van Williams nam geen enkel risico en haalde de auto direct binnen. Albon kon daardoor niet meer deelnemen aan de resterende minuten van de training. Daarmee liep hij belangrijke track time mis, iets wat in Singapore extra kostbaar is. Het stratencircuit vraagt om precisie, vertrouwen en een auto die goed in balans is. Elke ronde ervaring kan het verschil maken voor de rest van het weekend.

Domper voor Williams

Voor Williams is de tegenvaller des te pijnlijker, omdat de Britse renstal met ambitie naar Singapore is afgereisd. De podiumplaats van Carlos Sainz in Azerbeidzjan, waar hij in een Williams verrassend derde werd, gaf het team een flinke boost. Met dat vertrouwen hoopte men ook in Singapore een rol van betekenis te spelen, zeker met Albon die eerder dit seizoen regelmatig punten wist te scoren.

De valse start zal Williams en Albon echter dwingen om in de resterende sessies snel de verloren tijd goed te maken. Op een circuit waar fouten keihard worden afgestraft, kan elk detail het verschil maken.