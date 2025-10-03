user icon
icon

Albon zijn Williams vliegt bijna in brand in Singapore: 'Vuur!'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Albon zijn Williams vliegt bijna in brand in Singapore: 'Vuur!'
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 11:54
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Alexander Albon kende een valse start van zijn Grand Prix-weekend in Singapore. Tijdens de eerste vrije training liep het voor de Britse Thai bij Williams al meteen mis. De remmen van zijn FW47 werden zo heet dat de achterkant van de wagen bijna in brand vloog. Albon moest zich noodgedwongen melden in de pitstraat en kon de rest van de sessie vergeten.

De omstandigheden in Singapore speelden hierin een grote rol. Het Marina Bay Street Circuit staat bekend als een van de zwaarste races van het seizoen. De combinatie van hoge temperaturen, enorme luchtvochtigheid en het stratencircuit zelf maken het voor coureurs en auto’s een ware slijtageslag. Rondom het circuit loopt de temperatuur richting de 40 graden, terwijl het in de cockpit van de Williams zelfs richting de 50 graden ging. Voor Albon betekende dat al direct problemen bij de eerste run. Zijn remmen raakten oververhit en dat leverde vonken en rook op, waardoor hij via de boardradio alarmeerde: “Vuur, vuur!”.

Meer over Williams 'Aardverschuiving op komst: Red Bull wil Albon als teamgenoot van Verstappen'

'Aardverschuiving op komst: Red Bull wil Albon als teamgenoot van Verstappen'

1 okt
 Sainz vertelt over reisavontuur met Leclerc: "Charles wilde hem vermoorden!"

Sainz vertelt over reisavontuur met Leclerc: "Charles wilde hem vermoorden!"

1 okt

Albon mist restant van FP1 

Het team van Williams nam geen enkel risico en haalde de auto direct binnen. Albon kon daardoor niet meer deelnemen aan de resterende minuten van de training. Daarmee liep hij belangrijke track time mis, iets wat in Singapore extra kostbaar is. Het stratencircuit vraagt om precisie, vertrouwen en een auto die goed in balans is. Elke ronde ervaring kan het verschil maken voor de rest van het weekend.

Domper voor Williams

Voor Williams is de tegenvaller des te pijnlijker, omdat de Britse renstal met ambitie naar Singapore is afgereisd. De podiumplaats van Carlos Sainz in Azerbeidzjan, waar hij in een Williams verrassend derde werd, gaf het team een flinke boost. Met dat vertrouwen hoopte men ook in Singapore een rol van betekenis te spelen, zeker met Albon die eerder dit seizoen regelmatig punten wist te scoren.

De valse start zal Williams en Albon echter dwingen om in de resterende sessies snel de verloren tijd goed te maken. Op een circuit waar fouten keihard worden afgestraft, kan elk detail het verschil maken.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Alexander Albon Williams GP Singapore 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 310
  • Podiums 2
  • Grand Prix 122
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (29)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar