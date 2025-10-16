Aankomend weekend staat de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma op het Circuit of the Americas. In Austin hebben VCARB, Aston Martin en McLaren al aangekondigd in een speciale livery te rijden, en nu sluit ook Williams zich daarbij aan. Carlos Sainz en Alexander Albon zullen aantreden in een opvallend fraaie F1-bolide.

Williams verschijnt in Austin met een livery in de kleuren van 2002, ter ere van de samenwerking met sponsor Atlassian. De auto werd gepresenteerd door Sainz, Atlassian-CEO Mike Cannon-Brookes en oud-coureur Juan Pablo Montoya, die in 2002 voor het Britse team reed in de Formule 1.

Sainz kan niet wachten om te racen in Austin

Zowel Cannon-Brookes, Montoya als Sainz reageerden enthousiast op de nieuwe look van Williams. “Atlassian en Williams zijn beide gebouwd op teamwork”, vertelt Cannon-Brookes op de website van het team. “Onze beginjaren waren vergelijkbaar: twee vrienden met grote ideeën en een enorme passie, klaar om iets groots te doen. We zijn dan ook ontzettend blij dat Atlassian nu samenwerkt met Williams, terwijl ze een nieuw tijdperk van succes ingaan en technologie gebruiken om hun opmars op de grid te ondersteunen.”

Montoya, die van 2001 tot en met 2004 voor Williams reed, krijgt warme gevoelens bij het zien van de retro-look. “Williams heeft altijd voor deze waarden gestaan, en het is duidelijk dat ze in Atlassian een partner hebben gevonden die deze waarden deelt. De retro-livery ziet er geweldig uit en is een perfecte manier om de samenwerking met Atlassian te vieren en de ambitie van het team te tonen om weer op de hoogste trede van het podium te staan.”

Sainz, die sinds dit jaar voor Williams rijdt en onlangs zijn eerste podium behaalde in Bakoe, kijkt reikhalzend uit naar het weekend in Texas. “De FW47 ziet er fantastisch uit in deze retro-livery uit 2002. Ik weet zeker dat dit een favoriet zal zijn bij de fans. Ik kan niet wachten om ermee te racen in Austin. Ik heb met eigen ogen gezien hoe de software en de aanpak van Atlassian op het gebied van teamwork het team vooruithelpen, en ik ben enthousiast over wat de toekomst brengt.”

Check hieronder de speciale livery van Williams: