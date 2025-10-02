Bizarre cijfers: Slechts 2 F1-coureurs finishten dit seizoen niet op top zes

Het huidige seizoen is het laatste seizoen onder de huidige reglementen, en dat zorgt voor spannende duels. Door de dominantie van McLaren lijkt dat mee te vallen, maar wie een blik werpt op de statistieken ziet dat er dit seizoen al negentien (!) verschillende coureurs in de top zes zijn gefinisht.

De onderlinge verschillen in de Formule 1 zijn dit jaar zeer klein. In het middenveld kan een klein foutje grote gevolgen hebben, en een goed weekend kan direct een grote hoeveelheid punten betekenen. De onderlinge verschillen zijn vaak klein, en zelfs de teams van Sauber en Williams hebben dit jaar een podiumplek gepakt. Dat kwam niet alleen door geluk, maar ook door pure performance.

Wie vallen er buiten de boot?

De kleine verschillen zorgen ervoor dat al negentien coureurs dit seizoen een keertje in de top zes zijn gefinisht. Alle teams hebben wel een keertje een auto in de top zes gehad, en dat geldt dus ook voor het kwakkelende Alpine. Daar vertrouwt men volledig op Pierre Gasly, want zijn teamgenoten Franco Colapinto en Jack Doohan zijn de enige coureurs die dit seizoen geen top zes-notering hebben gepakt. Beide coureurs hebben ook geen WK-punten achter hun naam staan. Doohan reed alleen de eerste races van het seizoen, en werd daarna vervangen door Colapinto.

Veel verschillende uitdagers

In totaal hebben er dit jaar negen verschillende coureurs op het podium gestaan, vier coureurs wisten ook races te winnen. Bij de podiumklanten staan ook Carlos Sainz, Isack Hadjar en Nico Hülkenberg, die vanuit het middenveld de stap naar voren wisten te zetten.

Voor Lance Stroll, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman was de zesde plaats dit seizoen hun beste finishpositie. Met nog een handjevol races te gaan, kunnen er nog meer coureurs een stap gaan zetten. Het seizoen is nu al uniek, want het feit dat er negentien coureurs in de top zes zijn gefinisht, is al twintig jaar niet meer voorgekomen in de Formule 1.