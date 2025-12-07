Er is twijfel ontstaan over de toekomst van Helmut Marko bij het team van Red Bull Racing. Max Verstappen gaf er na afloop al ontwijkende antwoorden op, en nu bevestigt Marko zelf ook dat er nog niets besloten is. Hij stelt dat hij zich comfortabel wil voelen bij het team.

Marko geldt als één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse teamadviseur is een vertrouweling van de familie Verstappen, en had altijd een grote vinger in de pap als het aankwam op rijderskeuzes en de invulling van het talentenprogramma. In de afgelopen jaren leek zijn macht af te nemen, maar toch bleef hij een belangrijke rol spelen binnen het team.

Blijft Marko bij Red Bull?

Marko weet nog niet of hij in 2026 weer met het Red Bull-logo op de borst door de paddock zal lopen. Na de race in Abu Dhabi sprak Marko zich uit bij De Telegraaf: "Of je me volgend jaar terugziet? Nou, we zullen interne gesprekken gaan voeren en we hebben geen haast. In de jaren van Dietrich Mateschitz had ik geen eens een contract. Voor mij is het het belangrijkste dat ik me comfortabel voel."

Marko beschikt over een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2026. Eerder dit jaar werd er gespeculeerd over Sebastian Vettel als eventuele opvolger, maar dat lijkt nu weer van de baan te zijn.

Trots op het resultaat

Marko blijft er kalm over, en kijkt terug op de titelstrijd die dit weekend werd verloren door Verstappen: "Tuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld dat we de titel op twee punten zijn misgelopen. Maar het geeft ons tegelijkertijd ook veel vertrouwen dat we zo zijn teruggekomen. Het laat zien dat we de technische expertise in huis hebben. Het zat er vandaag niet echt in, ook omdat Mercedes en Ferrari niet snel genoeg waren en ons niet konden helpen. Het is mooi dat we de meeste races hebben gewonnen, maar over tien jaar weet iedereen alleen nog wie er wereldkampioen is geworden."