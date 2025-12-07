user icon
Toekomst Marko onzeker: vertrek bij Red Bull niet uitgesloten

Toekomst Marko onzeker: vertrek bij Red Bull niet uitgesloten

Er is twijfel ontstaan over de toekomst van Helmut Marko bij het team van Red Bull Racing. Max Verstappen gaf er na afloop al ontwijkende antwoorden op, en nu bevestigt Marko zelf ook dat er nog niets besloten is. Hij stelt dat hij zich comfortabel wil voelen bij het team.

Marko geldt als één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse teamadviseur is een vertrouweling van de familie Verstappen, en had altijd een grote vinger in de pap als het aankwam op rijderskeuzes en de invulling van het talentenprogramma. In de afgelopen jaren leek zijn macht af te nemen, maar toch bleef hij een belangrijke rol spelen binnen het team.

Blijft Marko bij Red Bull?

Marko weet nog niet of hij in 2026 weer met het Red Bull-logo op de borst door de paddock zal lopen. Na de race in Abu Dhabi sprak Marko zich uit bij De Telegraaf: "Of je me volgend jaar terugziet? Nou, we zullen interne gesprekken gaan voeren en we hebben geen haast. In de jaren van Dietrich Mateschitz had ik geen eens een contract. Voor mij is het het belangrijkste dat ik me comfortabel voel."

Marko beschikt over een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2026. Eerder dit jaar werd er gespeculeerd over Sebastian Vettel als eventuele opvolger, maar dat lijkt nu weer van de baan te zijn.

Trots op het resultaat

Marko blijft er kalm over, en kijkt terug op de titelstrijd die dit weekend werd verloren door Verstappen: "Tuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld dat we de titel op twee punten zijn misgelopen. Maar het geeft ons tegelijkertijd ook veel vertrouwen dat we zo zijn teruggekomen. Het laat zien dat we de technische expertise in huis hebben. Het zat er vandaag niet echt in, ook omdat Mercedes en Ferrari niet snel genoeg waren en ons niet konden helpen. Het is mooi dat we de meeste races hebben gewonnen, maar over tien jaar weet iedereen alleen nog wie er wereldkampioen is geworden."

meister

Posts: 4.136

Schande, hij is pas 82

  • 8
  • 7 dec 2025 - 18:04
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.269

    Groetjes aan Jaime.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 18:02
  • meister

    Posts: 4.136

    Schande, hij is pas 82

    • + 8
    • 7 dec 2025 - 18:04
  • delange

    Posts: 2.584

    Jammer want volgend jaar is HET JAAR waarin hij 7488 voorspellingen kon doen.

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 18:20
  • elflitso

    Posts: 1.643

    Dacht al zo iets te merken bij een interview wat gaf vanmiddag.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 18:38
  • BoerTeun

    Posts: 1.508

    Zo is het, een frisse wind erdoor, afscheid nemen van het voor oorlogse.
    Ik lees in al die artikelen “een van de belangrijkste mensen, een onmisbare schakel enz, enz” maar niemand die precies vermeld wat zijn aandeel is behalve “nieuwe talenten ontdekken” en jonge coureurs onnodig veel druk opleggen zodat ze nog minder gaan presteren als dat ze al deden.

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 19:05
    • Freek-Willem

      Posts: 6.527

      De boel een beetje opruimen en anderen uit de wind houden. Toen Marko Horner niet meer uit de wind kon houden ging het bij RBR mis. Bij Mekkies lijkt dat wat minder nodig en wellicht dat Marko het wel mooi vind zo.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 20:48
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.992

    Verdikkie, ouwvriend Helmut gaat 'm pleite?

    Oke, hij heeft de leeftijd om te gaan rentenieren...of het loodje te leggen.....maar verdomme, ik zal die ouwe donder gaan missen.
    Ik hoop dan ook dattie tot minstens 2028 naast Max blijft.

    Als dát gaat gebeuren pink ik 'n traantje weg hoor.

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 19:10
  • jd2000

    Posts: 7.497

    Zal hem missen die oude strijder. 82 jaar en zo'n job hebben en de hele wereld over vliegen. Diepe, diepe buiging voor deze ouwe baas.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 19:11
  • Larry Perkins

    Posts: 61.987

    Ik lees slechts voorbarige conclusies, Marko zegt: "Voor mij is het het belangrijkste dat ik me comfortabel voel." Eerder sprak hij ongeveer dezelfde woorden, zoals: "Zolang ik me fit voel en gezond ben..."

    Bovendien wordt het de ouwe reus meteen na de race gevraagd, op een moment dat hij nog baalt van de uitslag...

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 19:25
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.122

    Geen fan van Marko, ongeacht wat hij RBR gebracht heeft. Maar hij zag er ook oud, vermoeid en verslagen uit in dat interview.

    Wellicht tijd voor hem, om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten?

    Dit verlies, deed hem zeer, denk ik gezien te hebben. Ook al heeft de Bull een hoop gegeven na de zomerstop

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 21:07

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

