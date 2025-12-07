user icon
Verstappen twijfelt aan Red Bull-toekomst van Marko

Verstappen twijfelt aan Red Bull-toekomst van Marko

Max Verstappen heeft het niet voor elkaar gekregen om zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 te pakken. Hij wist de Grand Prix van Abu Dhabi wel te winnen, maar zag dat Lando Norris als derde over de streep kwam. Hierdoor heeft de Brit de titel gepakt, en moet Verstappen gaan jagen. Na afloop van de race deed hij mysterieus over de toekomst van Helmut Marko.

Het team van Red Bull heeft een bijzonder jaar achter de rug. In 2024 verlieten veel hoofdrolspelers het team, waarna vroeg in het seizoen duidelijk werd dat ze een achterstand hadden op McLaren. Verstappen wist nog te winnen in Suzuka en Imola, maar viel daarna terug. Na de Britse Grand Prix was de chaos compleet, en werd teambaas Christian Horner ontslagen.

Onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies wist Red Bull de rug te rechten, en maakte Verstappen de strijd weer spannend. In Abu Dhabi deed Verstappen precies wat hij moest doen, maar dat was net niet genoeg. Norris werd derde, en dat was genoeg voor zijn eerste titel.

Hoe zit het met Marko?

Bij Red Bull heerste er na afloop teleurstelling, ook bij teamadviseur Helmut Marko. De Oostenrijkse adviseur is een zeer belangrijke schakel binnen het team, en is ook belangrijk voor Verstappen. Toen de Nederlander na afloop door de Duitse tak van Sky Sports naar Marko's toekomst werd gevraagd, gaf hij ontwijkende antwoorden: "Ik hoop dat hij blijft, ja. Dat moet je echt aan hem vragen. Ik heb geen idee."

Trots op de zege

Verstappen wilde daarna het liefst over zijn zege praten: "Ik denk dat onze race heel sterk en dominant was. Dat is natuurlijk het positieve van dit weekend. Ik denk dat wat we in de afgelopen paar maanden hebben gedaan, echt ongelooflijk is. Dat we uiteindelijk maar twee punten te kort komen..."

"Oké, dat is wel jammer, maar dat komt natuurlijk doordat de eerste seizoenshelft niet optimaal was voor ons. Maar in de tweede seizoenshelft hebben we als team goed werk geleverd en natuurlijk ook een paar cadeautjes gekregen."

mario

Posts: 14.715

Ik twijfel aan de toekomst van Max bij RBR..... Niets ten nadele van Max, maar met het hele nieuwe Ford project denk ik niet dat ze meteen mee gaan doen voor de overwinningen.....

  • 5
  • 7 dec 2025 - 18:12
  • Jos van het Grind

    Posts: 64

    Het ontslag van Horner was de ommekeer. Kon echter pas toen Mateschitz en co. de aandelenmeerderheid hebben behaald. Toen is er ook meteen actie ondernomen. Horner zat er veel te lang, net als Wolff bij Mercedes.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 17:59
    • Joeppp

      Posts: 8.154

      Goh, je noemt wel de twee meest succesvolle teams van de afgelopen 25 jaar. Die twee hebben juist stabiliteit en lange termijnvisie gebracht ipv wat bijvoorbeeld Ferrari doet om de paar jaar wisselen. Dat ze op het juiste moment Horner hebben ontslagen ben ik het mee eens maar dat kwam meer omdat het steeds meer om Horner ging, in combinatie met negatieve verhalen, en de prestaties van RedBull echt dramatisch waren. Ik zie dat niet bij Wolf en als Horner wat meer met Redbull bezig was geweest ipv Horner dan had hij er nu nog gezeten.

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 18:12
  • mario

    Posts: 14.709

    Ik twijfel aan de toekomst van Max bij RBR..... Niets ten nadele van Max, maar met het hele nieuwe Ford project denk ik niet dat ze meteen mee gaan doen voor de overwinningen.....

    • + 5
    • 7 dec 2025 - 18:12
    • NicoS

      Posts: 19.808

      Het is geen Ford project……

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 19:40

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

