Max Verstappen heeft het niet voor elkaar gekregen om zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 te pakken. Hij wist de Grand Prix van Abu Dhabi wel te winnen, maar zag dat Lando Norris als derde over de streep kwam. Hierdoor heeft de Brit de titel gepakt, en moet Verstappen gaan jagen. Na afloop van de race deed hij mysterieus over de toekomst van Helmut Marko.

Het team van Red Bull heeft een bijzonder jaar achter de rug. In 2024 verlieten veel hoofdrolspelers het team, waarna vroeg in het seizoen duidelijk werd dat ze een achterstand hadden op McLaren. Verstappen wist nog te winnen in Suzuka en Imola, maar viel daarna terug. Na de Britse Grand Prix was de chaos compleet, en werd teambaas Christian Horner ontslagen.

Onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies wist Red Bull de rug te rechten, en maakte Verstappen de strijd weer spannend. In Abu Dhabi deed Verstappen precies wat hij moest doen, maar dat was net niet genoeg. Norris werd derde, en dat was genoeg voor zijn eerste titel.

Hoe zit het met Marko?

Bij Red Bull heerste er na afloop teleurstelling, ook bij teamadviseur Helmut Marko. De Oostenrijkse adviseur is een zeer belangrijke schakel binnen het team, en is ook belangrijk voor Verstappen. Toen de Nederlander na afloop door de Duitse tak van Sky Sports naar Marko's toekomst werd gevraagd, gaf hij ontwijkende antwoorden: "Ik hoop dat hij blijft, ja. Dat moet je echt aan hem vragen. Ik heb geen idee."

Trots op de zege

Verstappen wilde daarna het liefst over zijn zege praten: "Ik denk dat onze race heel sterk en dominant was. Dat is natuurlijk het positieve van dit weekend. Ik denk dat wat we in de afgelopen paar maanden hebben gedaan, echt ongelooflijk is. Dat we uiteindelijk maar twee punten te kort komen..."

"Oké, dat is wel jammer, maar dat komt natuurlijk doordat de eerste seizoenshelft niet optimaal was voor ons. Maar in de tweede seizoenshelft hebben we als team goed werk geleverd en natuurlijk ook een paar cadeautjes gekregen."