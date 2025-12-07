user icon
icon

Woeste Verstappen maakt ruzie met verslaggever: "Met je stomme grijns"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Woeste Verstappen maakt ruzie met verslaggever: "Met je stomme grijns"

Max Verstappen is twee punten tekort gekomen voor de wereldtitel. Hij won de race in Abu Dhabi, maar dat was niet genoeg om Lando Norris van de titel af te houden. Na de race werd Verstappen tijdens de persconferentie gewezen op het incident met George Russell in Barcelona, en daar was de Nederlander niet blij mee...

Verstappen heeft een ijzersterke periode achter de rug. Weinig mensen hadden verwacht dat hij überhaupt nog kans zou maken op de wereldtitel, want in de zomer stond hij nog ruim honderd punten achter op de WK-leider. Verstappen stond sinds Zandvoort in elke race op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en dit weekend dus in Abu Dhabi.

Meer over Max Verstappen Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

5 dec

Na de race ging men kijken waar Verstappen het had laten liggen. Er werd direct gewezen naar de Grand Prix van Spanje, waar een gefrustreerde Verstappen een zware tijdstraf kreeg nadat hij de Mercedes van George Russell ramde. Als hij deze straf niet had ontvangen, dan was hij nu wereldkampioen geweest.

Hoe kijkt Verstappen hiernaar?

Tijdens de persconferentie na de race besloot een verslaggever Verstappen hiermee te confronteren. De Red Bull-coureur reageerde als door een adder gebeten: "Je vergeet al het andere dat is gebeurd tijdens mijn seizoen! Het enige wat je nu noemt, is Barcelona. Ik wist dat dat zou komen... Tsja."

'Zit je nu te lachen?'

De verslaggever zou na Verstappens antwoord hebben gelachen, en dat pikte de Nederlander niet: "Geef je me nu zo'n stomme grijns? Ik weet het niet hoor. Het hoort gewoon bij de autosport. Je leeft en je leert. Een wereldkampioenschap wordt beslist over 24 races. Ik heb ook een heleboel vroege kerstcadeautjes ontvangen in de tweede helft van het seizoen, dus daar kan je net zo goed vragen over gaan stellen!"

De kerstcadeautjes

Verstappen verwees hiermee naar de races in Las Vegas en Qatar, waar hij en Red Bull profiteerden van problemen en fouten bij McLaren. In Vegas werden beide papajakleurige bolides gediskwalificeerd, en in Qatar gingen ze de mist in met de strategie.

ScuderiaSjonno

Posts: 2.122

En terecht dat Max daar boos over is. Heeft hij helemaal gelijk in. 1 fout, 1 zwakte noemen in een verder geweldig seizoen, ere wie ere toekomt, dan is het gewoon uitermate kinderachtig juist dat moment eruit te pikken.
Mensen, die andere mensen, bewust !zo! het bloed onder je nagels vandaan ... [Lees verder]

  • 47
  • 7 dec 2025 - 18:25
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (65)

Login om te reageren
  • gronkspike

    Posts: 95

    Typische Verstappen reactie.. Just saying..

    • + 6
    • 7 dec 2025 - 18:22
    • elflitso

      Posts: 1.643

      Ze hebben het alleen maar over Barcelona. Blijkbaar is iedereen Oostenrijk al vergeten dat Max een DNF kreeg van Kimi. En hij dat zelfs nog sportief opvatte.

      • + 22
      • 7 dec 2025 - 18:45
    • Remco_F1

      Posts: 3.281

      Als je uit bent op een media hype dan krijg je inderdaad een Verstappen antwoord.

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 18:47
    • jd2000

      Posts: 7.497

      Verstappen is een parel voor de sport. Zoals hij zelf ook meerdere keren heeft aangegeven was Spanje niet slim. De man heeft verder geen verkeerd woord gezegd en ook geen wiel verkeerd gezet. Dank zij hem was het een mooi seizoen. Vervolgens gaan we dit highlighten. Te triest voor woorden. Als dit je sport beleving is moet je gewoon op tijd naar bed gaan in je gestreepte pyjama zodat je morgenvroeg weer naar je geestdodende baantje kan gaan..... Just saying.

      • + 22
      • 7 dec 2025 - 19:08
    • Pipje

      Posts: 654

      ‘ Not just saying’ zuigende flapdrol. Zeer waarschijnlijk het iq van een amoebe.

      • + 6
      • 7 dec 2025 - 20:13
    • Rogier hier

      Posts: 6.750

      Laat me raden…. Een Engelse verslaggever?

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 20:17
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.121

    En terecht dat Max daar boos over is. Heeft hij helemaal gelijk in. 1 fout, 1 zwakte noemen in een verder geweldig seizoen, ere wie ere toekomt, dan is het gewoon uitermate kinderachtig juist dat moment eruit te pikken.
    Mensen, die andere mensen, bewust !zo! het bloed onder je nagels vandaan halen, dat is gewoon walgelijk.

    • + 47
    • 7 dec 2025 - 18:25
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.356

      Journalisten zijn er niet om je te pamperen, Max moet niet zich gewoon niet zo laten kennen. Het is namelijk geen rare vraag.

      • + 11
      • 7 dec 2025 - 18:26
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.121

      Nou ben ik zelf ook een meester van dubbele standaarden maar dit is gewoon een naaistreek van die betreffende akelige kutjournalist. Volledig ongepast, onnodig, en onterecht ook.

      • + 24
      • 7 dec 2025 - 18:28
    • Stoffelman

      Posts: 6.224

      Er is ook niemand anders verantwoordelijk voor die 9 punten dan Max Verstappen zelf.

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 18:30
    • hupholland

      Posts: 9.497

      gewoon een luie journalist, hij had dezelfde vraag ook aan de McLaren coureurs kunnen stellen, maar dan was het meer een boekwerk geworden denk ik dan een simpele korte vraag...

      • + 9
      • 7 dec 2025 - 18:32
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.186

      Alle droevige zure anti Max fanboys inclusief deze journalist hebben het stokje weer gevonden om mee te slaan. Haha. Lachwekkend.

      • + 22
      • 7 dec 2025 - 18:35
    • Stoffelman

      Posts: 6.224

      @Adenauer Forst


      "Alle droevige zure anti Max fanboys inclusief deze journalist hebben het stokje weer gevonden om mee te slaan. "

      -----

      In Barcelona was de enige anti maxboy, max verstappen zelf.

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 18:40
    • MustFeed

      Posts: 10.440

      Het is gewoon van het toxische niveau wat je verwacht van een trolletje op twitter. Maar dit is helaas waar veel Britten ook om smullen. Ieder klein foutje van Verstappen enorm uitvergroten. Het is iets wat je keer op keer terugziet bij de Britse media. En tuurlijk zit die persoon daarbij te lachen, want die vind zichzelf helemaal geweldig dat die een beetje kan lopen stangen. Dat is hetzelfde gedrag wat je hier ook bij sommige figuren terugziet.

      Iemand hier voorspeelde al dat als Verstappen niet kampioen zou worden dat bepaalde figuren weer uit hun trollengrot zouden kruipen. Er is helemaal niks meer voorspelbaar dan dat soort simpele figuren. Altijd dezelfde namen, altijd van hetzelfde lage niveau.

      • + 31
      • 7 dec 2025 - 18:48
    • Snork

      Posts: 22.187

      Bijvoorbeeld een type als Politik die 2 maanden hier niet reageert en vandaag op zijn accountje inlogt om te sarren. Sneu gedrag.

      • + 23
      • 7 dec 2025 - 18:53
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.186

      Zoals Max zelf zegt: je leeft en je leert. Maar als je na zo’n seizoen nu hier zo de nadruk op wilt leggen heb je zelf geen leven en nog een hoop te leren. Als dit dat zus zo is altijd erg lachwekkend na zo’n seizoen van 24 races.

      • + 6
      • 7 dec 2025 - 18:54
    • Larry Perkins

      Posts: 61.987

      Het was een loser van The Guardian als ik het goed verstaan heb. De vraag komt na ongeveer 19,40 minuten in de persconferentie...

      F1 Post Race Press Conference - Max Verstappen, Oscar Piastri | Abu Dhabi GP 2025!
      (24,42 minuten)

      https://youtu.be/WpP2h6RwTDg

      • + 8
      • 7 dec 2025 - 18:59
    • Snork

      Posts: 22.187

      Dank Larry, de vraag wordt rond 19:40s aan Max gesteld.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 19:06
    • Snork

      Posts: 22.187

      Oh sorry, ik dacht dat je 19:20s schreef. My bad 🤫

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 19:07
    • Larry Perkins

      Posts: 61.987

      Als je de hele persco luistert dan weet je meteen hoe mega-misplaatst de vraag van die eilandbewoner was...

      • + 10
      • 7 dec 2025 - 19:15
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.029

      Volgens mij is het een doodnormale vraag. Had de journalist andere dingen kunnen vragen? Ja natuurlijk. Is het iets om over te spreken? Ja natuurlijk.

      Meteen op je teentjes getrapt zijn lijkt me geen handige eigenschap.

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 19:31
    • hupholland

      Posts: 9.497

      ok, maar Max ziet de gezichtsuitdrukking van de journalist er ook bij hè.. en ze kennen elkaar wellicht al wat langer.. bovendien is het antwoord alsnog redelijk beschaaft, dat wil zeggen het valt echt wel prima binnen de grenzen, wat ook precies de intentie en de achtergrond moge zijn.

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 19:41
    • Canson Po

      Posts: 2.895

      Dat heb je natuurlijk de schoolmeesters rollen weer naar buiten om te zeggen ja maar kwek kwek, er moeten van soorten zijn zeggen ze wel eens, nu ja ;)

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 19:44
    • gronkspike

      Posts: 95

      Op dit moment zijn het de zure Max fanboys die zich hier weer volledig laten kennen. Heerlijk! Hoop dat jullie je helemaal opvreten. Na al die jaren hier het forum besmeuren met fanboys comments en dan nu lekker het deksel op je neus. Geniet ervan!

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 19:48
    • NicoS

      Posts: 19.813

      Mensen die niet snappen dat dit puur een provocerende vraag was, snappen het niet.
      Natuurlijk ging het die journalist precies daarom, gewoon stoken zoals dat heet, en als je dat ook nog eens met een domme grijns op je gezicht doet, is het zo duidelijk als wat.
      En dan zijn er figuren die het een doodnormale vraag vinden…….die zijn net zo dom.
      Max laat niet met zich sollen, die voelt precies aan wat zijn doel was, en zet hem even op z’n plek……prima!
      Er zijn zoveel mensen die deze stok al wekenlang klaar hadden liggen, om het moment af te wachten dat ze ermee konden slaan. Best wel triest eigenlijk om een mega prestatie uit kansloze positie op die manier de grond in te menen trappen.

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 19:50
    • ILMOP

      Posts: 1.212

      Sorry, maar het ontbreekt Max aan goed fatsoen! Waarom er altijd met gestrekte been ingaan. Hij staat de hele tijd op scherp. Nergens voor nodig.

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 20:05
    • Canson Po

      Posts: 2.895

      ,Niet iedereen is zo perfect als jij, iedereen hier op dit forum moest zelf het interview niet zien, je weet wat er ging komen, en laat dat nu net het probleem zijn, het grebrek aan sociaal intellect bij die Engelse wanker van een journalist, net na een kampioenschap even willen jennen, mag van geluk spreken dat ie geen beuk krijgt van opa Marko :p

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 20:12
    • Stoffelman

      Posts: 6.224

      Max Verstappen bezweek dan uiteindelijk, ook onder de mentale druk van een journalist.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 20:47
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.356

    Dit is nou weer onnodig hè Max 🤣

    • + 5
    • 7 dec 2025 - 18:25
    • hupholland

      Posts: 9.497

      het is namelijk helemaal geen raar antwoord.

      • + 9
      • 7 dec 2025 - 18:28
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.356

      Dat hij daar boos om wordt, bedoel je?

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 18:31
    • hupholland

      Posts: 9.497

      hij bleef ijzig kalm hoor, de grijns van die Guardian journalist zal gerust onuitstaanbaar zijn geweest.

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 18:40
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.356

      @hupholland

      En dan roep je maar ‘are you giving me a stupid grin now’ ik vind dit weer zo onnodig. Het antwoord was prima maar deze reactie is niet nodig. Een beetje zelfbeheersing kan geen kwaad.

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 18:42
    • 919

      Posts: 3.914

      Niets mis met af en toe iemand even terug op zijn plek zetten.

      Dat is op zijn tijd zeker wel nodig, anders neemt men een loopje met je, dus als je ergens niet van gediend bent mag je dat met alle liefde laten weten.

      • + 8
      • 7 dec 2025 - 18:50
    • hupholland

      Posts: 9.497

      jij vind hierboven de vraag terecht of logisch, maar gaat dan lopen miepen over dit antwoord? heb je de beelden uberhaupt gezien? keurig gedaan van Max hoor, als dit het enige is van dit seizoen wat hij fout heeft gedaan en deze reactie het enige is wat je vandaag kunt vinden als een stok om mee te slaan.. Heb je de interviews van Lewis gezien de laatste weken? die geeft zelfs nog amper antwoord als er een vraag wordt gesteld, terwijl de journalisten hem met fluwelen handschoenen de vragen stellen...

      • + 9
      • 7 dec 2025 - 18:58
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.356

      @hupholland

      Ja ik heb het gezien. Prima dat jullie dat allemaal geweldig vinden wat Max doet. Ik houd er niet zo van. En ik heb al helemaal geen idee wat Lewis hiermee te maken heeft.

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 19:09
    • 919

      Posts: 3.914

      ’Ik houd er niet zo van.’

      Dat mag, maar ook jij laat je niet zomaar weg zetten. Je beoordeeld daarmee dus een ander op zijn gedrag maar jezelf op je intenties.

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 19:15
    • Ferdi12

      Posts: 793

      @FM
      Ik houd er wel van, Max is hier typisch NL. Niet om de hete brij heen draaien.
      Recht voor z'n raap, en vooral niet politiek correct, wees respectvol naar mij, dan ben ik het ook naar jou. Barcelona was ook zijn fout, had ie niet moeten doen.Gaf ie ook toe en daarmee is de kous af, omdat het geen zin heeft om terug te kijken.

      • + 6
      • 7 dec 2025 - 19:19
  • schwantz34

    Posts: 41.555

    Het blijft toch gewoon zo kortzichtig en zart/wit als wat, dat er blijkbaar altijd weer één of andere domoor opstaat en doodleuk zegt dat een coureur de titel in één specifieke race heeft misgelopen. Terwijl diegene alle andere 23 races daarmee gewoon simply lovely compleet buiten beschouwing laat, waar diezelfde coureur, maar ook zijn concullega's natuurlijk, soms net zo vaak, of zelfs nog vaker pech en geluk hebben gehad.

    • + 8
    • 7 dec 2025 - 18:28
  • red slow

    Posts: 3.273

    Monza de 3 punten voor Norris. Dat knakte Piastri en is nu wat Verstappen te kort kwam. Achja het is wat het is.

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 18:30
  • meister

    Posts: 4.136

    Max is de Trump van de Formule 1.

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 18:33
    • schwantz34

      Posts: 41.555

      Klopt als een bus, Max made F1 great again!

      • + 22
      • 7 dec 2025 - 18:34
  • Politik

    Posts: 9.560

    Je hebt fouten en fouten.
    Als je de intentie hebt om te racen, om.een inhaalactie te plaatsen, maar die mislukt en hetb s jouw fout. Dan moet je op de balren zitten. Als je wijd gaat in kwalificatie, wat je een paar plekken op de startgeld kost. Of een foute strategie, die je de overwinning kost. Gebrekkige communicatie met je coureur en hem opdraagt zijn positie terug te geven, terwijl dat achteraf niet nodige bleek

    Allemaal hebben deze situaties één ding gemeen: de intentie was goed, met de beste bedoelingen.

    Iemand doelbewust een beuk geven tijdens het racen, is van een ander kaliber. Daar zitten geen goede intenties bij.
    Dat is de reden dat het incident in Barcelona nu zo pijnlijk blijkt. De beste en meest foutloze coureur, maakte de domste actie, die hem, naar nu blijkt, het WDC 2025 heeft gekost.

    Verstappen beseft dat als geen ander, vandaar dat hij zo reageert.

    • + 5
    • 7 dec 2025 - 18:35
    • schwantz34

      Posts: 41.555

      De zeer wisselvallige en grillige seizoenstart, met als dieptep.nt het waardeloze weekend in Hongarije, de beuk met uitvalbeurt van Kimi in Oostenrijk, zo lust ik nog wel een paar races en aanleidingen die het verschil hebben gemaakt voor Max en RBR dit seizoen.

      • + 8
      • 7 dec 2025 - 18:43
    • SEN1

      Posts: 2.696

      Wk gekost? Wat je dan ook kunt zeggen is dat Norris het kampioenschap van Piastri heeft gekregen in Monza.

      Slaat dus helemaal nergens op.


      Max heeft de titel niet verloren, hij had alleen maar te winnen. McLaren heeft overduidelijk de beste wagen dit jaar gehad, dat Max heeft kunnen vechten tot het einde was puur te danken door geblunder bij de anderen. Max heeft 1 fout dit jaar gemaakt tov de talloze fouten bij McLaren, Norris en Piastri.

      En dan ga jij constant zitten roepen dat Max door Spanje niet WK geworden is. Koekoek.

      • + 17
      • 7 dec 2025 - 18:46
    • 919

      Posts: 3.914

      ’Verstappen beseft dat als geen ander, vandaar dat hij zo reageert.’

      Zijn eerste reactie wellicht, de reactie waarop hij de journalist weg zet, is puur omdat duidelijk werd dat de vraag gesteld werd om te zuigen.

      • + 5
      • 7 dec 2025 - 18:56
    • NicoS

      Posts: 19.813

      Deze figuren die dit nu roepen, en daar kon je op wachten, zo voorspelbaar zijn ze, kijken nooit verder dan hun neus lang is, het zijn ook dezelfde figuren die het constant weer over AD2021 moeten hebben.
      Max heeft daar inderdaad een fout begaan, wat hijzelf nooit zal ontkennen, maar om dat als hetgeen benoemen dat hij daardoor de titel is misgelopen, is nogal kortzichtig.
      Maar goed, zo zitten mensen in elkaar, om op die manier hun gram te halen, en verder al het andere wat tijdens het seizoen is gebeurd naast hun neer te leggen.
      Daarmee verlagen ze zichzelf tot het niveau waar ze zo’n hekel aan hebben als anderen het doen, dus enorm hypocriet….
      Je kon vooraf al die namen invullen die erover zouden beginnen, daar zaten ze al wekenlang handenwrijvend op te wachten tot ze eindelijk los konden….
      Wekenlang zie je bepaalde figuren hier niet, maar de race is nog niet voorbij, en ja hoor daar zijn de holbewoners uit hun grot gekomen.

      • + 9
      • 7 dec 2025 - 19:23
    • hupholland

      Posts: 9.497

      da's toch best een kromme conclusie: meest foutloze coureur verliest door een fout de titel? ik krijg dan toch meer het idee dat hij de titel op een ander front heeft verloren. De fout kan nooit de doorslaggevende factor zijn geweest, want hij maakte er minder dan de anderen. Dus wellicht stel je het verkeerd, heeft de fout zeker niet geholpen, maar waren er ook andere dingen die een rol speelden bij het niet winnen van de titel?

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 19:51
  • Joeppp

    Posts: 8.154

    Een journalist kan er naar vragen en ik ken de intonatie niet en hoe die gesteld is. Maar k denk dat het normaal is dat je terugkijkt op je seizoen en in wat als scenario's denkt als je de titel op 2 punten mis bent gelopen. Als de vraag was van de journalst: Denk je ook dat je de titel hebt verloren door je eigen domme fout in Barcelona? Dan snap ik Max zijn reactie. Als de vraag was: Nadat je bijna het onmogelijke hebt gedaan door een gat van meer dan 100 punten dicht te rijden baal je dan nog wel eens van barcelona? Dan snap ik Max zijn reactie niet.

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 18:40
    • Snork

      Posts: 22.187

      Eens Joeppp. Maar ik denk dat Max dondersgoed aanvoelde hoe de vraag bedoeld was.

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 19:00
    • ILMOP

      Posts: 1.212

      Helemaal mee eens @Joeppp. Ik vond de vraag absoluut niet ongepast. De reactie van Max Verstappen daarentegen was overtrokken. Onbegrijpelijk dat sommigen hiervoor applaudisseren🤔

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 20:02
    • Larry Perkins

      Posts: 61.987

      De vraag zou terecht en logisch zijn in een (exclusief) interview waarin het hele seizoen besproken zou worden met Max. Dan had Verstappen het ook geen probleem gevonden. Nu kwam de vraag met bewuste geniepige bijbedoelingen uit het niets, en was zeer misplaatst. Dat gaf Max met andere woorden ook aan.

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 20:18
    • Pipje

      Posts: 654

      Serieus ilmop??

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 20:26
  • This Guy 33

    Posts: 329

    Weet je wat ik niet snap?

    Dat Redbull niet een ervaren goede coureur naast Max zet! Als hij dit jaar een teamgenoot had gehad die een paar puntjes af gesnoept had van de Mclaren rijders was hij makkelijk kampioen geworden.

    Volgend jaar wederom niet de zekerheid dat een jonge hond als Hadjar dat gaat lukken.

    Ik hoop het van harte voor Hadjar, maar ik denk het niet.

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 18:57
    • 919

      Posts: 3.914

      Zekerheid heb je nooit, maar Hadjar heeft wel een pracht seizoen achter de rug, ja, het is een rookie, maar wel het beste wat je in jaren bij het tweede RB team hebt langs zien komen.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 19:26
    • Canson Po

      Posts: 2.895

      We zien wel, hoop in ieder geval niet dat hadjar ook gaat afgeserveerd worden, het is echt wel een talent.

      En een ervaren rijder buiten Hulkenberg waar even sprake van was wou de rest niet komen of waren ze niet vrij, Yuki was dan een goede optie op papier helaas kon Yuki niet uit de auto halen wat Max eruit kreeg.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 20:08
  • Pleen

    Posts: 800

    Max had hem effe een van Gaaltje moeten geven joh: "Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij nou zo dom!!!" Hoppaaa!!! :-)

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 19:18
    • Larry Perkins

      Posts: 61.987

      Dan had de loser in ieder geval dom gekeken @Pleen, want hij verstaat vast geen Nederlands...

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 19:29
    • Pleen

      Posts: 800

      Lol. Het woordje dom had hij heus wel verstaan hoor LP maar daarna zou de vertaling vast wel op een engelstalige F1 site hebben bereikt. :-D

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 19:57
  • monzaron

    Posts: 725

    Goedkoop scoren door deze site…..

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 19:43
    • schwantz34

      Posts: 41.555

      Het is juist die Britse journalist die ff goedkoop dacht te scoren met zijn domme en suggestieve vraag, maar die door Max ff vakkundig in zijn hampie werd gezet!

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 19:48
  • AUDI_F1

    Posts: 3.449

    Voortaan de vragen van de journalisten op papier vragen. De dubbele (vaak tienvoudig) wordt 1 vraag en de slechte vragen gaan de versnipperaar in.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 19:58
  • Pipje

    Posts: 654

    100% gelijk jd2000

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 20:14
  • Inspect her Gadget

    Posts: 11

    Tja wat als. Wat als red Bull in Miami max niet te vroeg naar buiten stuurt na depitstop, hij niet Antonelli hindert en 10sec straf krijgt. Dat waren 6 punten verloren door het team. Dan als Antonelli niet een stuurfout maakt vorige week, dan was Norris 3e plek vandaag een kampioenschap voor Max. Maar ja zo zijn er veel

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 20:35
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.575

    Wat een hopeloze vraag. Max bleef rustig maar in gedachte stond ie op om de reporter een ferme douw op zijn smoel te verkopen.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 21:06

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×