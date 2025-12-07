Max Verstappen is twee punten tekort gekomen voor de wereldtitel. Hij won de race in Abu Dhabi, maar dat was niet genoeg om Lando Norris van de titel af te houden. Na de race werd Verstappen tijdens de persconferentie gewezen op het incident met George Russell in Barcelona, en daar was de Nederlander niet blij mee...

Verstappen heeft een ijzersterke periode achter de rug. Weinig mensen hadden verwacht dat hij überhaupt nog kans zou maken op de wereldtitel, want in de zomer stond hij nog ruim honderd punten achter op de WK-leider. Verstappen stond sinds Zandvoort in elke race op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en dit weekend dus in Abu Dhabi.

Na de race ging men kijken waar Verstappen het had laten liggen. Er werd direct gewezen naar de Grand Prix van Spanje, waar een gefrustreerde Verstappen een zware tijdstraf kreeg nadat hij de Mercedes van George Russell ramde. Als hij deze straf niet had ontvangen, dan was hij nu wereldkampioen geweest.

Hoe kijkt Verstappen hiernaar?

Tijdens de persconferentie na de race besloot een verslaggever Verstappen hiermee te confronteren. De Red Bull-coureur reageerde als door een adder gebeten: "Je vergeet al het andere dat is gebeurd tijdens mijn seizoen! Het enige wat je nu noemt, is Barcelona. Ik wist dat dat zou komen... Tsja."

'Zit je nu te lachen?'

De verslaggever zou na Verstappens antwoord hebben gelachen, en dat pikte de Nederlander niet: "Geef je me nu zo'n stomme grijns? Ik weet het niet hoor. Het hoort gewoon bij de autosport. Je leeft en je leert. Een wereldkampioenschap wordt beslist over 24 races. Ik heb ook een heleboel vroege kerstcadeautjes ontvangen in de tweede helft van het seizoen, dus daar kan je net zo goed vragen over gaan stellen!"

De kerstcadeautjes

Verstappen verwees hiermee naar de races in Las Vegas en Qatar, waar hij en Red Bull profiteerden van problemen en fouten bij McLaren. In Vegas werden beide papajakleurige bolides gediskwalificeerd, en in Qatar gingen ze de mist in met de strategie.