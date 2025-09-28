Williams-teambaas Vowles kraakt idee van Domenicali: "Kortere races zijn onnodig"

Williams-teambaas James Vowles is geen voorstander van de ideeën van F1-baas Stefano Domenicali. De Italiaanse F1-CEO wil kortere races om het spannender te maken.

James Vowles was in gesprek met Business of Sport. De teambaas legt uit waarom hij het niet eens is met de verkorte races. De Brit vindt het huidige format goed genoeg en dus vindt hij het onnodig om het aan te passen.

Meer sprintraces of kortere races?

"Er was onlangs iets interessants dat werd geopperd door de Formule 1, namelijk de vraag of we de races korter moeten maken of meer sprintraces moeten houden", vertelt de Williams-teambaas aan Business of Sport. "Nou, ik ben aan de oudere kant, maar ik zou over het algemeen zeggen: nee. Het product is wat het is. Sterker nog, wat maakt het product echt goed?"

"Neem Zandvoort. Alex verwoordde het het beste. Hij zei: 'Ik heb gewoon iedereen om me heen zien crashen.' Het was gewoon onvoorspelbaar wat er van start tot finish gebeurde, maar je moest wel de volledige anderhalf uur [van de race] kijken om het uiteindelijke resultaat eruit te halen."

'Nu spelen we spelletjes'

"Je zou het als een spektakel kunnen beschouwen als je dat wil, maar eigenlijk eindigden we waar we gekwalificeerd waren - behalve dat we tegelijkertijd wat spelletjes op de baan speelden. Mijn mening is dat dit niet per se is hoe ik wil racen. Het aantal kijkers zou meer leidend moeten zijn. Mijn punt is: het hoeft niet per se korter te zijn, maar de consumptie ervan verschuift weg van de traditionele tv en daarom moeten we anders gaan denken over hoe we uitzenden."

"We vragen de mensen thuis nu om er een half jaar bij te zijn. De helft van je weekenden kijk je naar Formule 1. Ik denk dat dat het uiterste is van wat je kunt doen. Ik zou overstappen naar tweedaagse weekenden, zaterdag en zondag." Dit is het idee van Vowles om het interessanter te maken voor de fans. Vowles ziet dit idee als de beste optie.

'Je kan dan meer doen'

"En hier is waarom: we kunnen dan meer doen in die tijd. Ik weet dat ik net zei dat 24 het maximum is, maar ik zou me daar eigenlijk niet druk om maken als we vrijdag weglaten, wat één dag is. Als je dat 24 keer doet, is dat 24 dagen per jaar. Als je nog twee raceweekenden toevoegt, heb je net zoveel tijd als je voorheen had. Ik denk dat het product beter zal zijn, omdat we nu veel trainen."

"Maar nu, als je ons forceert met 'je hebt maar één uur voorafgaand aan de kwalificatie'... Dat is een heel andere situatie. Dus ik denk dat je meer variabiliteit en willekeurigheid krijgt. Ik denk dan aan de sport, niet aan ons als ingenieurs. Onze coureurs willen elke minuut in de auto, onze ingenieurs willen elk moment in de auto benutten. Maar de sport is beter als een McLaren op P15 kwalificeert, omdat ze het verkeerd hebben gedaan - omdat dat gaat gebeuren - en je krijgt meer variabiliteit op de grid."