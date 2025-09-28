user icon
icon

Williams-teambaas Vowles kraakt idee van Domenicali: "Kortere races zijn onnodig"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams-teambaas Vowles kraakt idee van Domenicali: "Kortere races zijn onnodig"
  • Gepubliceerd op 28 sep 2025 14:43
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Williams-teambaas James Vowles is geen voorstander van de ideeën van F1-baas Stefano Domenicali. De Italiaanse F1-CEO wil kortere races om het spannender te maken. 

Meer over Williams Heeft Verstappen een trend gezet op Nordschleife? Ook Vowles stapt in GT-wagen

Heeft Verstappen een trend gezet op Nordschleife? Ook Vowles stapt in GT-wagen

17 sep
 Albon voelt mee met Tsunoda: "Verstappen is de beste aller tijden"

Albon voelt mee met Tsunoda: "Verstappen is de beste aller tijden"

27 sep

James Vowles was in gesprek met Business of Sport. De teambaas legt uit waarom hij het niet eens is met de verkorte races. De Brit vindt het huidige format goed genoeg en dus vindt hij het onnodig om het aan te passen. 

Meer sprintraces of kortere races?

"Er was onlangs iets interessants dat werd geopperd door de Formule 1, namelijk de vraag of we de races korter moeten maken of meer sprintraces moeten houden", vertelt de Williams-teambaas aan Business of Sport. "Nou, ik ben aan de oudere kant, maar ik zou over het algemeen zeggen: nee. Het product is wat het is. Sterker nog, wat maakt het product echt goed?"

"Neem Zandvoort. Alex verwoordde het het beste. Hij zei: 'Ik heb gewoon iedereen om me heen zien crashen.' Het was gewoon onvoorspelbaar wat er van start tot finish gebeurde, maar je moest wel de volledige anderhalf uur [van de race] kijken om het uiteindelijke resultaat eruit te halen."

'Nu spelen we spelletjes'

"Je zou het als een spektakel kunnen beschouwen als je dat wil, maar eigenlijk eindigden we waar we gekwalificeerd waren - behalve dat we tegelijkertijd wat spelletjes op de baan speelden. Mijn mening is dat dit niet per se is hoe ik wil racen. Het aantal kijkers zou meer leidend moeten zijn. Mijn punt is: het hoeft niet per se korter te zijn, maar de consumptie ervan verschuift weg van de traditionele tv en daarom moeten we anders gaan denken over hoe we uitzenden."

"We vragen de mensen thuis nu om er een half jaar bij te zijn. De helft van je weekenden kijk je naar Formule 1. Ik denk dat dat het uiterste is van wat je kunt doen. Ik zou overstappen naar tweedaagse weekenden, zaterdag en zondag." Dit is het idee van Vowles om het interessanter te maken voor de fans. Vowles ziet dit idee als de beste optie.

'Je kan dan meer doen'

"En hier is waarom: we kunnen dan meer doen in die tijd. Ik weet dat ik net zei dat 24 het maximum is, maar ik zou me daar eigenlijk niet druk om maken als we vrijdag weglaten, wat één dag is. Als je dat 24 keer doet, is dat 24 dagen per jaar. Als je nog twee raceweekenden toevoegt, heb je net zoveel tijd als je voorheen had. Ik denk dat het product beter zal zijn, omdat we nu veel trainen."

"Maar nu, als je ons forceert met 'je hebt maar één uur voorafgaand aan de kwalificatie'... Dat is een heel andere situatie. Dus ik denk dat je meer variabiliteit en willekeurigheid krijgt. Ik denk dan aan de sport, niet aan ons als ingenieurs. Onze coureurs willen elke minuut in de auto, onze ingenieurs willen elk moment in de auto benutten. Maar de sport is beter als een McLaren op P15 kwalificeert, omdat ze het verkeerd hebben gedaan - omdat dat gaat gebeuren - en je krijgt meer variabiliteit op de grid."

F1 Nieuws James Vowles Stefano Domenicali Williams

Reacties (1)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.929

    Die Domenicali is helemaal van het padje af

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 17:39

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB James Vowles -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 20 jun 1979 (46)
  • Geb. plaats Felbridge, West Sussex, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar