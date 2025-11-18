Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner is al maanden het middelpunt van geruchten. Horner zou graag willen terugkeren in de Formule 1, maar de vraag is op welke manier dit zou moeten gebeuren. Volgens nieuwe verhalen zou Horner met F1-CEO Stefano Domenicali hebben gesproken over het oprichten van een nieuw team.

Horner was sinds 2005 de teambaas van het team van Red Bull Racing. De Brit maakte van het feestteam een absolute toprenstal, en wist wereldtitels te winnen met Max Verstappen en Sebastian Vettel. In de afgelopen anderhalf jaar ging het echter steeds minder met Red Bull, en was Horner het onderwerp van meerdere relletjes.

De Brit werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, werd uiteindelijk vrijgesproken maar was wel zijn goede imago kwijt. Horner werd uiteindelijk enkele dagen na de Britse Grand Prix ontslagen, en onder zijn opvolger Laurent Mekies vond Red Bull de weg omhoog.

Nieuw F1-team voor Horner?

Horner bereikte vervolgens een overeenkomst met Red Bull over een afkoopsom, waardoor hij nu een F1-comeback kan maken. Horner werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met Haas, Alpine en Aston Martin, maar volgens het Italiaanse FunoAnalisiTechnica stelt nu dat een andere optie veel serieuzer is. Horner zou volgens het Italiaanse medium serieus nadenken over het oprichten van een nieuw F1-team.

Horner voert gesprekken

De Brit werd recent gespot in New York, en zou de steun hebben van veel investeerders. Volgens het Italiaanse medium zou Horner al gesprekken hebben gevoerd met Formule 1-CEO Stefano Domenicali over het oprichten van een nieuw F1-team. Hij zou ook al een informeel diner hebben gehad met FIA-president Mohammed Ben Sulayem, waarbij ook McLaren-CEO Zak Brown aanschoof. Ben Sulayem deelde hier vervolgens zelf beelden van via Instagram.

Wat gaat er nu gebeuren?

Wat de uitkomst is geweest van de gesprekken van Horner, is niet duidelijk. Eerder werd wel duidelijk dat Domenicali niet staat te springen om nóg een team toe te voegen aan de Formule 1. Volgend jaar groeit het veld al, als Cadillac debuteert. Ben Sulayem heeft een andere mening, en stelde eerder al dat hij de komst van een nieuw team wél ziet zitten.