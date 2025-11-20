Max Verstappen heeft een klein wonder nodig om dit jaar zijn vijfde wereldtitel te pakken in de Formule 1. De Nederlander lijkt er zelf niet meer in te geloven, maar Formule 1-CEO Stefano Domenicali wél. De Italiaan is enthousiast over de opmars van Verstappen.

In Las Vegas moet Verstappen scoren om de titeldroom in leven te houden. De Nederlandse Red Bull-coureur lijkt er zelf niet zoveel meer in te geloven. Hij speculeerde in Vegas al uitgebreid over met welk startnummer hij volgend jaar gaat rijden. Verder gaf hij al aan dat hij niets te verliezen heeft, hij lijkt de titel al uit zijn hoofd te hebben gezet.

Verstappen heeft een achterstand van 49 WK-punten op kampioenschapsleider Lando Norris. Tussen de Brit en Verstappen in staat ook nog Oscar Piastri, die aast op een goed resultaat in Sin City. Verstappens enige voordeel is dat McLaren vorig jaar slecht voor de dag kwam in Las Vegas. Dat betekent echter niet dat hij aan borstklopperij doet; de titel is theoretisch gezien nog mogelijk, maar het is niet realistisch.

Maakt Verstappen nog een kans?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali lijkt daar iets anders over te denken. In gesprek met De Telegraaf klinkt hij enorm enthousiast: "Als de geschiedenis van deze sport één ding heeft laten zien, dan is het dat alles mogelijk is. En het is niet zo dat ik dat hoef te verkondigen in mijn functie. Nee, dat is gewoon een feit!"

Domenicali droomt van een spannende ontknoping van het seizoen, en rekent op Verstappen: "Ik denk zeker dat Max nog een kans maakt op de wereldtitel. Dat heb ik ook tegen hem gezegd na de sprintrace in Brazilië. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan, plus nog een sprintrace. Er liggen nog genoeg punten op tafel. En als ik niet zou geloven dat het mogelijk zou zijn, ik het ook niet zou zeggen."

Het wonder van Räikkönen

Domenicali is een ervaringsdeskundige, want in 2007 maakte hij zelf een wonder mee bij Ferrari: "We lagen toen met Kimi Räikkönen ver achter op leider Lewis Hamilton, met nog twee races te gaan. Maar in China vloog Lewis eraf in de pitlane, weet je nog? Niemand dacht ooit dat zoiets zou gebeuren, maar uiteindelijk werd Kimi met één puntje voorsprong wereldkampioen."

"Nu kunnen er ook gekke dingen voorvallen, zeker op een stratencircuit zoals in Las Vegas. En de betrouwbaarheid kan ook een rol gaan spelen. Dat zag je alleen al aan de uitvalbeurt van Lando in de race op Zandvoort."