Mick Schumacher gaat in oktober zijn eerste meters maken in een IndyCar. De Duitser, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, krijgt bij Rahal Letterman Lanigan Racing de kans om zich te bewijzen en onderzoekt daarmee zijn toekomst in de Amerikaanse raceklasse.

De 26-jarige Schumacher rijdt dit jaar voor Alpine in het World Endurance Championship, maar een terugkeer naar de Formule 1 bleef tot dusver uit. Sinds hij eind 2022 zijn stoeltje bij Haas verloor, is de jonge Duitser vooral actief geweest in de endurance-racerij en als reservecoureur van Mercedes. Geruchten over een mogelijke F1-comeback bij het nieuwe Cadillac-team voor 2026 bleken loos: de zitjes gingen naar Sergio Pérez en Valtteri Bottas.

Schumacher naar Indianapolis

Op 13 oktober reist Schumacher af naar Indianapolis, waar hij zijn eerste IndyCar-test zal afwerken op het iconische circuit van de Brickyard. “Ik kijk er erg naar uit om mijn eerste IndyCar-test te rijden”, reageerde Schumacher enthousiast. “Ik ben het Rahal Letterman Lanigan Racing-team dankbaar voor deze kans. Het wordt bijzonder om hier te rijden, zeker op de Indianapolis Motor Speedway, een circuit met zoveel historie waar mijn vader ook al heeft geracet.”

Schumacher verwacht een unieke ervaring. “Ik ben benieuwd naar de speciale eigenschappen van deze auto. Hij verschilt natuurlijk van de wagens waarin ik normaal race, maar er zijn ook overeenkomsten. IndyCar staat bekend om hoe fysiek zwaar het is en ik hoor daar vaak verhalen over. Het is voor mij een geweldige kans om die uitdaging zelf aan te gaan.”

Schumacher kijkt uit naar IndyCar

De jonge Duitser geniet zichtbaar van zijn veelzijdige loopbaan, maar benadrukt dat de liefde voor single-seaters groot blijft. “Het is geen geheim dat ik een fan ben van racen in eenpersoonswagens. Deze eerste IndyCar-test wordt een ervaring om te koesteren. Ik kijk er enorm naar uit om in een auto te stappen waarin ik de wielen kan zien.”

Zijn vader Michael kende in Indianapolis de nodige successen: hij won er vijf keer in zeven starts tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten begin jaren 2000.