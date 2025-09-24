user icon
Sainz wil wereldkampioen worden met Williams: "Weet dat ik het kan"

Sainz wil wereldkampioen worden met Williams: "Weet dat ik het kan"
  Gepubliceerd op 24 sep 2025 14:47
  • comments 8
  Door: Jeroen Immink

Carlos Sainz heeft grote ambities met Williams. De 31-jarige Spanjaard greep afgelopen weekend zijn eerste podium met de Britse renstal, maar zelf wil hij nog veel meer. Sainz sprak uitgebreid over zijn overstap naar Williams, zijn doelen en de mogelijkheden voor de toekomst.

Het Formule 1-seizoen 2024 begon voor Sainz met een mokerslag. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen kreeg van Ferrari te horen dat hij in 2025 plaats moest maken voor de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Nadien sprak hij met Sauber – dat in 2026 Audi wordt – Mercedes en Alpine, maar uiteindelijk koos hij verrassend voor Williams.

Ommekeer voor Sainz in Baku

Tot dusver verliep het avontuur van Sainz bij het historische F1-team in 2025 nog niet naar wens. In de kwalificaties kon hij vrij gemakkelijk meekomen met teamgenoot Alexander Albon, maar in de races bleven goede resultaten uit. In Baku vond echter het kantelpunt plaats. Daar kwalificeerde Sainz zich als tweede achter Verstappen en finishte hij zondag als derde. Vijftien punten én een podiumplek zorgden voor euforie bij de Spanjaard.

“Voor mij is de rechtvaardiging niet zozeer de overstap naar Williams. Ik heb altijd in dit project geloofd”, zei Sainz tegenover Sky Sports. “Ik heb het al vaak gezegd en ik zeg het nogmaals: dit is mijn levensproject.”

Kan Sainz Williams naar de top brengen?

Sainz is vastberaden om Williams onder leiding van James Vowles weer naar de top te brengen. “Als ik Williams weer competitief kan maken en races kan laten winnen, dan is dat het enige dat ik wil. Ik zal de komende drie jaar van mijn leven al mijn energie daarin steken en me daaraan committeren. Ik weet dat ik het kan, omdat ik denk dat ik goed ben in het vooruithelpen van een team.”

Volgend jaar gaan de reglementen in de Formule 1 volledig op de schop. De aerodynamica, motor en het chassis veranderen drastisch. Voor Sainz en Williams de uitgelezen kans om zich opnieuw te vestigen in de top van de koningsklasse.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

