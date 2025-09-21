Carlos Sainz beleefde ongetwijfeld zijn beste race in Baku van 2025 tot nu toe. De Spanjaard slaagde erin om zijn Williams naar het podium te rijden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Na afloop van de race in Baku was Sainz in alle staten.

Voor Sainz was het Formule 1-weekend in Azerbeidzjan een behoorlijke opsteker. Nadat hij van Ferrari overkwam in 2025, had hij de nodige moeite met de auto van Williams en moest hij meerdere keren zijn meerdere erkennen in teamgenoot Alexander Albon. Maar in Baku waren de kaarten anders geschud en wist Sainz achter Max Verstappen en George Russell naar een knappe derde plaats te rijden.

Sainz in opperbeste stemming

“Het voelt geweldig, echt een van de beste momenten uit mijn carrière tot nu toe in de F1”, aldus een opgetogen Sainz tegenover Viaplay. “Het is een hoogtepunt voor mij om Williams naar het podium te kunnen brengen. Het was ook op eigen kunnen, we deden een hele goede kwalificatie en vandaag lukte het weer in de race. Niemand kon ons inhalen behalve George (Russell) die beter was. Voor de rest was het een ongelofelijke race en alles wat we vandaag goed konden doen, hebben we gedaan. Ik ben heel trots en dit laat zien dat als je hard blijft werken, dat je dat dan terugbetaald krijgt.”

Sainz heeft met deze knappe prestatie ook een aantal plekken veroverd in het rijdersklassement. De Spanjaard bevindt zich nu met 31 punten op de twaalfde plaats, op één puntje van Lance Stroll. Albon is nog wel ver uit zicht, de Britse Thai staat op een achtste plaats met een indrukwekkend aantal van 70 punten.

Verstappen en Red Bull Racing waren heer en meester in de straten van Baku. In een chaotisch weekend slaagde de viervoudig wereldkampioen erin om - net als eerder in Monza - met een ruime afstand te winnen.