Sainz in alle staten: "Een van mijn beste prestaties ooit in F1"
  Gepubliceerd op 21 sep 2025 16:36
  • comments 6
  Door: Jeroen Immink

Carlos Sainz beleefde ongetwijfeld zijn beste race in Baku van 2025 tot nu toe. De Spanjaard slaagde erin om zijn Williams naar het podium te rijden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Na afloop van de race in Baku was Sainz in alle staten. 

Voor Sainz was het Formule 1-weekend in Azerbeidzjan een behoorlijke opsteker. Nadat hij van Ferrari overkwam in 2025, had hij de nodige moeite met de auto van Williams en moest hij meerdere keren zijn meerdere erkennen in teamgenoot Alexander Albon. Maar in Baku waren de kaarten anders geschud en wist Sainz achter Max Verstappen en George Russell naar een knappe derde plaats te rijden. 

Sainz in opperbeste stemming

“Het voelt geweldig, echt een van de beste momenten uit mijn carrière tot nu toe in de F1”, aldus een opgetogen Sainz tegenover Viaplay. “Het is een hoogtepunt voor mij om Williams naar het podium te kunnen brengen. Het was ook op eigen kunnen, we deden een hele goede kwalificatie en vandaag lukte het weer in de race. Niemand kon ons inhalen behalve George (Russell) die beter was. Voor de rest was het een ongelofelijke race en alles wat we vandaag goed konden doen, hebben we gedaan. Ik ben heel trots en dit laat zien dat als je hard blijft werken, dat je dat dan terugbetaald krijgt.” 

Sainz heeft met deze knappe prestatie ook een aantal plekken veroverd in het rijdersklassement. De Spanjaard bevindt zich nu met 31 punten op de twaalfde plaats, op één puntje van Lance Stroll. Albon is nog wel ver uit zicht, de Britse Thai staat op een achtste plaats met een indrukwekkend aantal van 70 punten. 

Verstappen en Red Bull Racing waren heer en meester in de straten van Baku. In een chaotisch weekend slaagde de viervoudig wereldkampioen erin om - net als eerder in Monza - met een ruime afstand te winnen. 

Sainz wist op eigen prestatie in Q3 te komen. Hij had een klein beetje geluk met de touch van een kleine weersverandering, maar hij profiteerde er optimaal van. Met iets meer druppels had hij pole gehaald.

Reacties (6)

  • Maximo

    Posts: 9.536

    Driver of the day wat mij betreft.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 16:53
  • Snork

    Posts: 21.813

    Waar zijn de organisatoren van de Sainz dag nou? Bill, Paulie? Waar en wanneer?

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 17:51
  • snailer

    Posts: 29.789

    Sainz wist op eigen prestatie in Q3 te komen. Hij had een klein beetje geluk met de touch van een kleine weersverandering, maar hij profiteerde er optimaal van. Met iets meer druppels had hij pole gehaald.

    Uiteindelijk werd het P2. En van daar uit kan het niet anders zijn dat hij een foutloze en fantastische race reed.

    Zelf het geluk afgedwongen en dik verdiend.

    • + 2
    • 21 sep 2025 - 18:00
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.397

    Mooi

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 18:05
  • Joeppp

    Posts: 8.050

    Toch snap ik af en toe niet meer waar ik naar zit te kijken. Mclaren was zoveel sneller dan de rest van het veld het eerste half jaar en hun banden sleten niet. Verstappen had de grootst mogelijke moeite met de RB en Yuki kwam met moeite in Q2. Van de 1 op de andere dag komt Mclaren Yuki niet eens voorbij en eindigen ze zelfs achter een Williams en Alpha Tuari of hoe dat ding ook heet. Ik heb dit slechts 1x eerder gezien qua verval en dat was met Ferrari en het magische kabeltje. Doet overigens niks af aan de prestatie van Sainz want dat is hem gegund maar bijzonder blijft het wel.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 18:21
    • Tifoso-01

      Posts: 3.814

      McLaren houdt de banden nog altijd goed, Norris reed het langst door van iedereen op de mediums (iets van 35 ronden) maar daarna zat hij vast op de witte banden in een treintje.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 19:08

