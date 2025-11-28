user icon
Sainz bang voor Williams-problemen: "We zijn de langzaamste"

Carlos Sainz vreest voor de Grand Prix van Qatar, aangezien hij denkt dat Williams niet sterk gaat zijn in Lusail. De Spanjaard verwacht dat de Grand Prix de lastigste of een van de lastigste van het seizoen zal gaan worden voor hem. 

Williams was de afgelopen jaren niet sterk in Lusail, maar de auto van 2025 is een enorme verbetering ten opzichte van de voorgaande modellen. Het team heeft nog nooit punten gehaald in de Grand Prix van Qatar, wel twee punten in de sprintrace van 2023. Sainz legde in ieder geval haarfijn uit waarom de Williams-bolide niet tot zijn recht komt in Qatar.

Waarom is Sainz bang voor een slecht resultaat?

Voorafgaand aan de eerste vrije training in Qatar, was Sainz sceptisch over zijn verwachtingen: "Nou, het is gewoon het snelheidsbereik waar we op elk circuit het langzaamst zijn in dat soort bochten. Het zijn bochten van 150 tot 200 km/u, met gemiddelde en hoge snelheid – in de vierde, vijfde en zesde versnelling. Op elk circuit dat we rijden, zien we de gps-gegevens, en we zijn meestal een van de langzaamste auto's of een van de langzaamste teams. En in Qatar heb je alleen die bochten."

Toch geeft Sainz de GP niet op. Hij wil graag leren waarom Williams hier langzaam zou zijn: "Tenzij we iets magisch bedenken qua afstelling die de auto klaar maakt voor dit soort bochten – wat we op andere circuits niet kunnen doen – vrees ik dat dit het moeilijkste of een van de moeilijkste weekenden van het seizoen gaat worden."

"Dat gezegd hebbende, denk ik dat het een geweldige kans is voor het team en voor mezelf om te leren waarom we zwak zijn in dit soort bochten, waarom onze auto dit soort bochten niet fijn vindt, en om toch te proberen een goed weekend neer te zetten op een lastig circuit", vertelt Sainz. 

Sainz heeft geen goede geschiedenis in Qatar

De resultaten van Sainz in de voorgaande Qatar-edities zijn niet om over naar huis te schrijven. Zijn beste resultaat dateert uit 2024, toen hij voor Ferrari de zesde plek wist binnen te hengelen.

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Williams GP Qatar 2025

