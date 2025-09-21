Piastri haalt opgelucht adem en ontloopt gridstraf na zware crash

De kwalificatie op het circuit van Bakoe was gisteren één grote chaos. Er waren zes rode vlaggen, en veel teams moesten doorwerken om de auto weer af te krijgen voor de race van vandaag. Bij de teams van Alpine en McLaren hebben ze zelfs het chassis moeten vervangen.

De kwalificatie in de Azerbeidzjaanse hoofdstad werd op zaterdag ontsierd door een aantal harde crashes. Onder meer Franco Colapinto en Oscar Piastri parkeerden hun auto's in de muur. De schade was groot, en hun teams Alpine en McLaren moesten flink sleutelen. Het waren de hardste crashes van de dag, en de gevolgen waren bij hen dan ook het grootst.

Wat hebben Alpine en McLaren gedaan?

Beide teams hebben besloten om het chassis te vervangen, zo blijkt uit de documenten van de FIA. De FIA laat weten dat Alpine en McLaren een survival cell hebben vervangen, en dat alles volgens de regels is verlopen. Aangezien beide teams geen specificaties hebben vervangen, lijkt het er niet op dat ze vanuit de pitlane aan de race moeten beginnen. Vooralsnog zal alleen de gediskwalificeerde Esteban Ocon de Grand Prix aanvangen vanuit de pitlane.

Geen straffen

Voor Piastri is dit een flinke opluchting, want een start vanuit de pitlane zou niet goed zijn voor zijn titelkansen. De Australiër voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en hij start vandaag achter zijn teamgenoot en titelrivaal Lando Norris. Ook titeloutsider Max Verstappen start ver voor hem, de Nederlandse Red Bull-coureur pakte gisteren de pole position. Piastri wist door zijn crash geen tijd neer te zetten, en zal als negende aan de race beginnen.

Alpine-coureur Colapinto kwalificeerde zich als zestiende, en zal ook vanaf deze positie aan de race gaan beginnen. Hij heeft het reservechassis van Alpine gekregen, en kan dus zelfs voor zijn teamgenoot Pierre Gasly starten. De Fransman spinde en kwam niet verder dan de achttiende tijd.