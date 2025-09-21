user icon
Piastri haalt opgelucht adem en ontloopt gridstraf na zware crash
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

De kwalificatie op het circuit van Bakoe was gisteren één grote chaos. Er waren zes rode vlaggen, en veel teams moesten doorwerken om de auto weer af te krijgen voor de race van vandaag. Bij de teams van Alpine en McLaren hebben ze zelfs het chassis moeten vervangen.

De kwalificatie in de Azerbeidzjaanse hoofdstad werd op zaterdag ontsierd door een aantal harde crashes. Onder meer Franco Colapinto en Oscar Piastri parkeerden hun auto's in de muur. De schade was groot, en hun teams Alpine en McLaren moesten flink sleutelen. Het waren de hardste crashes van de dag, en de gevolgen waren bij hen dan ook het grootst.

Wat hebben Alpine en McLaren gedaan?

Beide teams hebben besloten om het chassis te vervangen, zo blijkt uit de documenten van de FIA. De FIA laat weten dat Alpine en McLaren een survival cell hebben vervangen, en dat alles volgens de regels is verlopen. Aangezien beide teams geen specificaties hebben vervangen, lijkt het er niet op dat ze vanuit de pitlane aan de race moeten beginnen. Vooralsnog zal alleen de gediskwalificeerde Esteban Ocon de Grand Prix aanvangen vanuit de pitlane.

Geen straffen

Voor Piastri is dit een flinke opluchting, want een start vanuit de pitlane zou niet goed zijn voor zijn titelkansen. De Australiër voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en hij start vandaag achter zijn teamgenoot en titelrivaal Lando Norris. Ook titeloutsider Max Verstappen start ver voor hem, de Nederlandse Red Bull-coureur pakte gisteren de pole position. Piastri wist door zijn crash geen tijd neer te zetten, en zal als negende aan de race beginnen.

Alpine-coureur Colapinto kwalificeerde zich als zestiende, en zal ook vanaf deze positie aan de race gaan beginnen. Hij heeft het reservechassis van Alpine gekregen, en kan dus zelfs voor zijn teamgenoot Pierre Gasly starten. De Fransman spinde en kwam niet verder dan de achttiende tijd.

F1 Nieuws Oscar Piastri Franco Colapinto McLaren Alpine GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

  • Pietje2013

    Posts: 9.154

    Nou nou. Piastri kom niet slapen vannacht...

    Kom op man, een straf was nooit aan de orde omdat teams reserve onderdelen met dezelfde specs hebben.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 11:57

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

