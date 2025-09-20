user icon
Sainz kijkt uit naar gevecht met Verstappen: "Een van de beste ooit"

Sainz kijkt uit naar gevecht met Verstappen: "Een van de beste ooit"
  Gepubliceerd op 20 sep 2025 19:54
  comments 7
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen en Carlos Sainz starten zondag vanaf de eerste startrij bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Voor beiden een sterk resultaat na een knotsgekke kwalificatie in Baku, maar vooral voor Sainz voelt het bijzonder. De Spanjaard loofde zijn oud-teamgenoot en rivaal na afloop uitgebreid.

Toen Sainz werd gevraagd hoe het voelt om naast Verstappen te staan op de grid, mengde de Nederlander zich meteen in het gesprek. “Ik weet eigenlijk niet wanneer de laatste keer was. We moeten dat even checken,” grapte Verstappen op de persconferentie. Sainz herinnerde zich dat het in zijn Ferrari-tijd moest zijn geweest. “We hebben een paar keer samen vooraan gestaan op de grid. Ik heb altijd genoten van het racen met Max, vanaf onze periode bij Toro Rosso toen we daar samen zaten. Dat was een spannend jaar waarin we allebei enorm veel hebben geleerd.”

Sainz bewondert Verstappen

De Spanjaard sprak openlijk zijn bewondering uit voor Verstappen, die dit seizoen opnieuw richting de wereldtitel koerst. “Hij wordt een mega Formule 1-coureur en waarschijnlijk een van de beste en meest succesvolle ooit,” aldus Sainz. “Ik ben er trots op dat ik samen met hem de eerste startrij kan delen. We racen al ons hele leven tegen elkaar en om dat nu hier in Baku weer te doen is geweldig. Dit is precies waar Formule 1 om draait: competitie op het allerhoogste niveau.”

Verstappen zelf hield zich bescheiden, maar zal ongetwijfeld tevreden zijn met zijn prestatie. In een chaotische kwalificatie, met zes rode vlaggen en verraderlijke omstandigheden, hield de Nederlander het hoofd koel en pakte overtuigend de pole. Daarmee lijkt Red Bull weer de overhand te hebben gevonden, terwijl Ferrari zich met Sainz duidelijk in de strijd mengt. De fans kunnen zich dus opmaken voor een boeiend duel tussen twee oud-teamgenoten die elkaar door en door kennen.

HoekieWoutstra

Posts: 2.174

Ik weet niet wat Jeroen gedronken heeft vandaag. Maar volgens mij gaat Max echt geen titel pakken dit jaar, en rijdt Sainz inmiddels voor Williams.

  • 4
  • 20 sep 2025 - 20:22
Reacties (7)

  • Snorremans

    Posts: 7

    Leuk voor Sainz en Lawson dat ze zo ver vooraan staan. Toch mag je aannemen dat het voir Verstappen weinig impact zal hebben. Denk dat de spiegels voor hen belangrijker zijn dan het remlicht van Max.

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 19:58
    • elflitso

      Posts: 1.470

      Op de rechte stukken is de RB niet bij te houden. Rap naar de 340km/h dus ja spiegels kijken:-)

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 20:19
  • HoekieWoutstra

    Posts: 2.174

    Ik weet niet wat Jeroen gedronken heeft vandaag. Maar volgens mij gaat Max echt geen titel pakken dit jaar, en rijdt Sainz inmiddels voor Williams.

    • + 4
    • 20 sep 2025 - 20:22
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.288

    Dit wordt een walk in the park voor Max. Norris en Piastri zijn veel te ver weg.

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 20:29
    • Erik FW34

      Posts: 3.746

      Plus twee Racing Bulls er tussen die ook niet aan de kant gaan wat bij Max wel het geval had geweest

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 20:31
    • Vallie

      Posts: 458

      Ik dnek het niet. Een of twee safety cars en het is gedaan.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 21:10
    • Max wereldkampioen

      Posts: 365

      @Vallie Of sc voor Norris en Piastri dan loopt ie 25p in

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 21:19

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

