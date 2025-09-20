Max Verstappen en Carlos Sainz starten zondag vanaf de eerste startrij bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Voor beiden een sterk resultaat na een knotsgekke kwalificatie in Baku, maar vooral voor Sainz voelt het bijzonder. De Spanjaard loofde zijn oud-teamgenoot en rivaal na afloop uitgebreid.

Toen Sainz werd gevraagd hoe het voelt om naast Verstappen te staan op de grid, mengde de Nederlander zich meteen in het gesprek. “Ik weet eigenlijk niet wanneer de laatste keer was. We moeten dat even checken,” grapte Verstappen op de persconferentie. Sainz herinnerde zich dat het in zijn Ferrari-tijd moest zijn geweest. “We hebben een paar keer samen vooraan gestaan op de grid. Ik heb altijd genoten van het racen met Max, vanaf onze periode bij Toro Rosso toen we daar samen zaten. Dat was een spannend jaar waarin we allebei enorm veel hebben geleerd.”

Sainz bewondert Verstappen

De Spanjaard sprak openlijk zijn bewondering uit voor Verstappen, die dit seizoen opnieuw richting de wereldtitel koerst. “Hij wordt een mega Formule 1-coureur en waarschijnlijk een van de beste en meest succesvolle ooit,” aldus Sainz. “Ik ben er trots op dat ik samen met hem de eerste startrij kan delen. We racen al ons hele leven tegen elkaar en om dat nu hier in Baku weer te doen is geweldig. Dit is precies waar Formule 1 om draait: competitie op het allerhoogste niveau.”

Verstappen zelf hield zich bescheiden, maar zal ongetwijfeld tevreden zijn met zijn prestatie. In een chaotische kwalificatie, met zes rode vlaggen en verraderlijke omstandigheden, hield de Nederlander het hoofd koel en pakte overtuigend de pole. Daarmee lijkt Red Bull weer de overhand te hebben gevonden, terwijl Ferrari zich met Sainz duidelijk in de strijd mengt. De fans kunnen zich dus opmaken voor een boeiend duel tussen twee oud-teamgenoten die elkaar door en door kennen.