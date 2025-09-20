Lewis Hamilton kende een teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Ferrari-coureur, die nog vol vertrouwen uit de vrije trainingen kwam, moest het uiteindelijk doen met slechts de twaalfde startpositie en viel daarmee vroegtijdig uit in Q2.

Het contrast met de vrijdag kon bijna niet groter zijn. Tijdens de tweede vrije training was Hamilton nog de snelste man op het stratencircuit van Baku. De zevenvoudig wereldkampioen leek daarmee de perfecte basis te hebben gelegd voor een sterke kwalificatie, maar toen het erop aankwam, miste de Brit de snelheid om zich in de top tien te nestelen. Waar teamgenoot Charles Leclerc moeiteloos naar Q3 doorstootte, verloor Hamilton ruim zes tienden op de Monegask.

Drama voor Hamilton in Baku

Het resultaat zorgt voor gefronste wenkbrauwen binnen Ferrari, want het leek erop dat Hamilton na Monza opnieuw een rol van betekenis zou kunnen spelen. In Azerbeidzjan blijft de Scuderia echter met gemengde gevoelens achter. Leclerc houdt de eer hoog, terwijl Hamilton zich zal moeten herpakken in de race zelf, waar kansen op dit listige stratencircuit zeker nog aanwezig zijn.

Hamilton was niet de enige gevestigde naam die in Q2 het onderspit delfde. Ook Fernando Alonso, die normaliter altijd op zijn best is wanneer er chaos uitbreekt, strandde vroegtijdig. Verder wisten ook Gabriel Bortoleto, Lance Stroll en Oliver Bearman zich niet te plaatsen voor het laatste deel van de kwalificatie.

De twaalfde plek van Hamilton is een fikse domper, zeker gezien zijn status en de hoge verwachtingen vooraf. Toch is in Baku niets onmogelijk: de lange rechte stukken, de smalle muren en de onvoorspelbare races in het verleden geven genoeg aanleiding om te hopen op een inhaalrace. Hamilton zal in elk geval alles moeten geven om vanaf P12 alsnog iets moois neer te zetten.