Alexander Albon heeft een rode vlag veroorzaakt tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Formule 1-coureur van Williams reed zijn wagen kapot tijdens Q1. Albon stapte echter ongedeerd uit nadat hij de rode vlag had veroorzaakt.

Albon reed zijn auto in Q1 al kapot. In de tweede sector van Baku, kwam de Williams-coureur licht in aanraking met de muur. Dat kleine tikje was dusdanig dat zijn wielophanging linksvoor gebroken was. Albon kon daarom meteen uitstappen en zo kwam zijn kwalificatie ten einde. “Ik ben eruit, sorry”, zo reageerde hij op de boardradio.

Voor Albon en Williams zal de lichte crash een hard gelach zijn. Alle drie de vrije trainingen in Baku, was de Britse Thai keurig te vinden in de top-10. Door deze kleine stuurfout, zal hij op zondag achteraan moeten starten in de race.

Voor Albon en Williams is de crash een stevige tegenvaller. Het team had gehoopt op een degelijke kwalificatie, zeker omdat de vrije trainingen lieten zien dat het middenveld in Baku dicht bij elkaar zit. Voor de race van zondag betekent dit dat Albon achteraan zal moeten starten.

Ondanks dat Albon hier te betrappen was op een fout, beleeft hij met Williams een ijzersterk seizoen. Door zijn indrukwekkende puntenaantal van 70 stuks, staat de Britse renstal maar liefst vijfde bij de constructeurs. Zijn teamgenoot Carlos Sainz valt tegen, de Spanjaard heeft tot nu toe slechts 16 punten.

📻 "I'm out. Sorry"



Gutting for Alex Albon 😖___Escaped_link_68ceae9d0d605___ ___Escaped_link_68ceae9d0d608___ pic.twitter.com/4Vy8aAPqfD — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_68ceae9d0d60a___

🔴 RED FLAG 🔴



Albon has hit the barriers at Turn 1 and is out of the session 😔___Escaped_link_68ceae9d0d60b___ ___Escaped_link_68ceae9d0d60c___ pic.twitter.com/xq0nzhZkRD — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_68ceae9d0d60e___