Rode vlag in Baku: Albon rijdt zijn Williams kapot in Azerbeidzjan

Rode vlag in Baku: Albon rijdt zijn Williams kapot in Azerbeidzjan
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 14:20
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Alexander Albon heeft een rode vlag veroorzaakt tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Formule 1-coureur van Williams reed zijn wagen kapot tijdens Q1. Albon stapte echter ongedeerd uit nadat hij de rode vlag had veroorzaakt. 

Albon reed zijn auto in Q1 al kapot. In de tweede sector van Baku, kwam de Williams-coureur licht in aanraking met de muur. Dat kleine tikje was dusdanig dat zijn wielophanging linksvoor gebroken was. Albon kon daarom meteen uitstappen en zo kwam zijn kwalificatie ten einde. “Ik ben eruit, sorry”, zo reageerde hij op de boardradio. 

Voor Albon en Williams zal de lichte crash een hard gelach zijn. Alle drie de vrije trainingen in Baku, was de Britse Thai keurig te vinden in de top-10. Door deze kleine stuurfout, zal hij op zondag achteraan moeten starten in de race. 

Voor Albon en Williams is de crash een stevige tegenvaller. Het team had gehoopt op een degelijke kwalificatie, zeker omdat de vrije trainingen lieten zien dat het middenveld in Baku dicht bij elkaar zit. Voor de race van zondag betekent dit dat Albon achteraan zal moeten starten. 

Ondanks dat Albon hier te betrappen was op een fout, beleeft hij met Williams een ijzersterk seizoen. Door zijn indrukwekkende puntenaantal van 70 stuks, staat de Britse renstal maar liefst vijfde bij de constructeurs. Zijn teamgenoot Carlos Sainz valt tegen, de Spanjaard heeft tot nu toe slechts 16 punten.

Reacties (2)

  • MoonlandMenace

    Posts: 234

    Een hard gelach.... Ik denk dat ze bij Williams niet gelachen hebben om dit hard gelag. Het niveau zakt maar verder weg hier.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 14:58
    • Pietje Bell

      Posts: 31.039

      "Het niveau zakt maar verder weg hier."

      Omdat de schrijver in het hele artikel deze schrijffout/vergissing maakt?
      Een 'ch' ipv een 'g' schrijven?

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 15:19

