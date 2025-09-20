user icon
icon

Uitslag VT3 Azerbeidzjan: Norris nipt sneller dan Verstappen, wind zorgt voor problemen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag VT3 Azerbeidzjan: </b> Norris nipt sneller dan Verstappen, wind zorgt voor problemen
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 11:30
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

De derde en laatste vrije training in de straten van Bakoe is een feit. In deze sessie werd de snelste tijd neergezet door Lando Norris. Achter hem stond de naam van Max Verstappen op de tweede plaats, terwijl  Lewis Hamilton de top drie compleet maakte.

Na een vrijdag zonder vreemde weersomstandigheden, was het zaterdagochtend een ander liedje. Het was een druilige ochtend met een flinke wind. Toen de lichten op groen schoten, was het droog, maar de wind was niet verdwenen. Na een paar minuutjes kwamen Liam Lawson, Oliver Bearman en Isack Hadjar als eerste de baan op.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Harde wind

Hadjar merkte direct op dat de wind voor problemen zorgde. Hij liet zijn team weten dat hij naar rechts werd gedrukt door de windvlagen, en ook Bearman merkte op dat het een extra uitdaging vormde. De Brit zorgde voor de eerste gele vlag van de dag door rechtdoor te schieten in bocht 4.

De sessie begon rustig, en Max Verstappen bevond zich nog niet eens in de pitbox toen de training van start ging. Na een paar minuten kwam hij door de paddock aan wandelen. Ook zijn concurrenten hadden geen haast, en Lando Norris was na een kwartiertje de eerste topper op de baan. Hij trapte hiermee de sessie echt af, want in zijn kielzog kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Alleen Verstappen en de Mercedessen wachtten langer.

Verstappen de baan op

Na ruim twintig minuten draaide ook Max Verstappen de baan op, en kregen de fans voor het eerst echt actie te zien. De twintig coureurs waren allemaal op de baan te vinden, en dat betekende dat er van alles gebeurde. Charles Leclerc miste de laatste bocht, terwijl Lewis Hamilton de uitloopzone in bocht 3 in dook.

Verstappen begon goed aan de training, en noteerde een snelle tijd. Al snel zakte hij terug op de tijdenlijst, omdat veel coureurs het gas in trapten. Hoe meer ze de limiet opzochten, hoe meer incidentjes er waren. Pierre Gasly raakte als eerste coureur de muur, en dat leverde hem ook een pijnlijke duim op. In bocht 16 hadden de coureurs te maken met de wind, en dat bleek ook een uitdaging te zijn.

De limiet opzoeken

Verstappen wist zich op zijn beurt te verbeteren, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc halverwege de sessie de snelste man op de baan was. Wat ook opviel, was dat de harde banden het beter deden dan mensen hadden verwacht. De snelle tijd die Bearman op de harde banden neerzette aan het begin van de training, zorgde ervoor dat hij geruime tijd hoog in de tijdenlijsten bleef staan.

Leclerc zocht op zijn beurt steeds meer en meer de limieten op. De Monegask raakte de muur, en vreesde voorproblemen. Hij wilde dat het team checkte of er grote problemen waren, maar er was geen lekke band te vinden. Of er schade was aan de ophanging, was niet helemaal duidelijk.

Snelle tijden, opvallende fouten

Verstappen raakte de muur niet, hij trapte keurig door. De regerend wereldkampioen reed een razendsnel rondje, en was sneller dan de rest van het veld. Het beloofde veel goeds voor de kwalificatie van later vandaag. De tijd van Verstappen werd al snel uit de boeken gereden, want in de slotfase van de training volgden de snelle tijden. Norris was ruim een halve seconde sneller, maar Verstappen ging er zelf ook goed voor zitten.

Kampioenschapsleider Oscar Piastri had het op zijn beurt niet makkelijk, en hij had een uitglijder waarbij hij bijna de muur raakte. Even later schoot hij ook rechtdoor in de eerste bocht, en dat was niet goed voor zijn zelfvertrouwen. Zijn teamgenoot Norris vond zichzelf op dat moment nog terug aan de top van de tijdenlijst.

Snellere tijden

Piastri wist zich in de slotfase nog wel te verbeteren, maar hij verloor zijn tweede tijd aan Verstappen. De Nederlander had niet het beste rondje, en reed enkele millimeters langs de muur. De verschillen waren niet heel erg groot, en dat gaf de burger moed. Bij Mercedes liep het wat minder goed, en de grieperige George Russell klaagde over het gedrag van zijn auto in de bochten.

F1Grand Prix Azerbeidzjan - Vrije training 3

AZ Baku City Circuit - 20 september 2025

da_bartman

Posts: 6.105

Onder het kopje vreemd: midden FP3, volop actie op de baan. Bij F1TV besluiten ze Hinch Heatcliff te laten zien , die een rondje in een simulator doet. Toch maar even op internationaal (sky) geswitched.

  • 6
  • 20 sep 2025 - 11:44
Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.334

    "Bij Mercedes liep het wat minder goed, en de geniepige George Russell klaagde over het gedrag van zijn auto in de bochten".

    Nou, das lekker.
    Gaar de red*cti* ook al vriend uitschelden.

    • + 5
    • 20 sep 2025 - 11:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.334

      Verkeerde bril op....het was 'grieperige' George Russell.

      • + 3
      • 20 sep 2025 - 11:39
    • Larry Perkins

      Posts: 60.009

      Antonelli nieuwe teamleider Mercedes!

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 11:46
  • John6

    Posts: 11.002

    Max zit er goed bij, dat kan nog wel een spannende kwalificatie gaan worden.

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 11:38
  • da_bartman

    Posts: 6.107

    Onder het kopje vreemd: midden FP3, volop actie op de baan. Bij F1TV besluiten ze Hinch Heatcliff te laten zien , die een rondje in een simulator doet. Toch maar even op internationaal (sky) geswitched.

    • + 6
    • 20 sep 2025 - 11:44
    • Pietje Bell

      Posts: 31.033

      Je hebt helemaal gelijk. Was heel vreemd.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 12:25
    • DraconianDevil

      Posts: 936

      Dat gaat weer een voorbode zijn voor veel "sfeerimpressies" van de tribune terwijl we de inhaalacties op de baan weer missen.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 12:34
  • gridiron

    Posts: 2.816

    "Uitslag VT3 Azerbeidzjan: Norris nipt sneller dan Verstappen," de positie's zouden moeten omgekeerd zijn was het een gigantische voorsprong in volgens de titel.

    • + 2
    • 20 sep 2025 - 12:01
    • ChrisFerrari15

      Posts: 487

      Ja 0.2 seconden is niet eens nipt 😂 Andersom was het idd geweest ‘Verstappen snelste met mega voorsprong op de rest’

      • + 3
      • 20 sep 2025 - 12:03
  • Larry Perkins

    Posts: 60.009

    "Toen de lichten op groen schoten, was het droog, maar de wind was niet verdwenen."

    Iedereen had last van de lucht van GGG...







    * Grieperige Gluiperige George

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 12:14
  • Beri

    Posts: 6.681

    Wat zit Hamilton er goed bij! Die aanpassingen aan zijn remmen hebben zijn uitwerking?

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 12:25
    • SennaS

      Posts: 10.459

      Wie weet en was ie maar 15 jaar jonger om dit moment, dan was het feest bij Ferrari.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 12:53
    • snailer

      Posts: 29.751

      Ik vermoed dat het de baan is, Beri. Veel langzame bochten, dus weinig voordeel van de downforce omdat een groot deel van de grip mechanisch zal zijn.
      Dus zijn achilleshiel speel niet tegen hem op deze baan.
      Daarbij is onderdeel van zijn rijstijl laat remmen. En bij een start-stop circuit als deze is dat voor Hamilton een echtra voordeel. Hij is daar een meester in. Ik zeg dus niet dat hij de enige is die erg laat kan remmen. Om er een paar te noemen: Leclerc en Verstappen. Maar Hamilton heeft het in zijn rijstijl gebijteld.

      Ik zeg niet dat hij gaat winnen, maar voor de eerste VT heb ik het al benoemd. Dit is een baan waar hij Leclerc minstens moet kunnen matchen. Uiteraard als Ferrari wint, hoop ik op Leclerc.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 13:25
  • Pietje Bell

    Posts: 31.033

    Gaat een interessante kwalificatie worden. Eens kijken wie er op de gele band
    in Q3 gaat kwalificeren.

    i.imgur.com/GEtTx8z.png

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 12:37
  • da_bartman

    Posts: 6.107

    Heeft yuki die nieuwe vloer dit weekend nu wel of niet?

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 13:34

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.254
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar