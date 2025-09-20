De derde en laatste vrije training in de straten van Bakoe is een feit. In deze sessie werd de snelste tijd neergezet door Lando Norris. Achter hem stond de naam van Max Verstappen op de tweede plaats, terwijl Lewis Hamilton de top drie compleet maakte.

Na een vrijdag zonder vreemde weersomstandigheden, was het zaterdagochtend een ander liedje. Het was een druilige ochtend met een flinke wind. Toen de lichten op groen schoten, was het droog, maar de wind was niet verdwenen. Na een paar minuutjes kwamen Liam Lawson, Oliver Bearman en Isack Hadjar als eerste de baan op.

Harde wind

Hadjar merkte direct op dat de wind voor problemen zorgde. Hij liet zijn team weten dat hij naar rechts werd gedrukt door de windvlagen, en ook Bearman merkte op dat het een extra uitdaging vormde. De Brit zorgde voor de eerste gele vlag van de dag door rechtdoor te schieten in bocht 4.

De sessie begon rustig, en Max Verstappen bevond zich nog niet eens in de pitbox toen de training van start ging. Na een paar minuten kwam hij door de paddock aan wandelen. Ook zijn concurrenten hadden geen haast, en Lando Norris was na een kwartiertje de eerste topper op de baan. Hij trapte hiermee de sessie echt af, want in zijn kielzog kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Alleen Verstappen en de Mercedessen wachtten langer.

Verstappen de baan op

Na ruim twintig minuten draaide ook Max Verstappen de baan op, en kregen de fans voor het eerst echt actie te zien. De twintig coureurs waren allemaal op de baan te vinden, en dat betekende dat er van alles gebeurde. Charles Leclerc miste de laatste bocht, terwijl Lewis Hamilton de uitloopzone in bocht 3 in dook.

Verstappen begon goed aan de training, en noteerde een snelle tijd. Al snel zakte hij terug op de tijdenlijst, omdat veel coureurs het gas in trapten. Hoe meer ze de limiet opzochten, hoe meer incidentjes er waren. Pierre Gasly raakte als eerste coureur de muur, en dat leverde hem ook een pijnlijke duim op. In bocht 16 hadden de coureurs te maken met de wind, en dat bleek ook een uitdaging te zijn.

De limiet opzoeken

Verstappen wist zich op zijn beurt te verbeteren, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc halverwege de sessie de snelste man op de baan was. Wat ook opviel, was dat de harde banden het beter deden dan mensen hadden verwacht. De snelle tijd die Bearman op de harde banden neerzette aan het begin van de training, zorgde ervoor dat hij geruime tijd hoog in de tijdenlijsten bleef staan.

Leclerc zocht op zijn beurt steeds meer en meer de limieten op. De Monegask raakte de muur, en vreesde voorproblemen. Hij wilde dat het team checkte of er grote problemen waren, maar er was geen lekke band te vinden. Of er schade was aan de ophanging, was niet helemaal duidelijk.

Snelle tijden, opvallende fouten

Verstappen raakte de muur niet, hij trapte keurig door. De regerend wereldkampioen reed een razendsnel rondje, en was sneller dan de rest van het veld. Het beloofde veel goeds voor de kwalificatie van later vandaag. De tijd van Verstappen werd al snel uit de boeken gereden, want in de slotfase van de training volgden de snelle tijden. Norris was ruim een halve seconde sneller, maar Verstappen ging er zelf ook goed voor zitten.

Kampioenschapsleider Oscar Piastri had het op zijn beurt niet makkelijk, en hij had een uitglijder waarbij hij bijna de muur raakte. Even later schoot hij ook rechtdoor in de eerste bocht, en dat was niet goed voor zijn zelfvertrouwen. Zijn teamgenoot Norris vond zichzelf op dat moment nog terug aan de top van de tijdenlijst.

Snellere tijden

Piastri wist zich in de slotfase nog wel te verbeteren, maar hij verloor zijn tweede tijd aan Verstappen. De Nederlander had niet het beste rondje, en reed enkele millimeters langs de muur. De verschillen waren niet heel erg groot, en dat gaf de burger moed. Bij Mercedes liep het wat minder goed, en de grieperige George Russell klaagde over het gedrag van zijn auto in de bochten.