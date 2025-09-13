user icon
FIA geeft Williams gelijk en neemt ingrijpend besluit over Dutch GP

FIA geeft Williams gelijk en neemt ingrijpend besluit over Dutch GP
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 15:09
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

De FIA heeft een besluit genomen over de right to review die Williams had aangevraagd na de Grand Prix van Nederland. De Britse renstal was het niet eens met de straf die Carlos Sainz daar had ontvangen na een incident met Liam Lawson. Williams heeft goed nieuws ontvangen, maar de uitslag is niet teruggedraaid.

Sainz en Lawson raakten elkaar na de herstart in de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Bij dit incident liepen ze allebei een lekke band op, waarna ze terug hobbelden naar de pitstraat. De stewards openden een onderzoek, en ze gaven Sainz een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie.

Nieuw bewijs van Williams

Bij Williams vonden ze dat onzin, en besloten ze een right to review aan te tekenen. Dit betekent dat er significant nieuw bewijs op tafel moet worden gelegd, en dat er dan wordt bepaald of dit betekent dat er een nieuw onderzoek moet worden geopend. Sainz, Lawson, vertegenwoordigers van de twee teams en de FIA én de stewards uit Zandvoort waren aanwezig bij het beroep.

Williams had een aantal nieuwe camerabeelden meegenomen. Deze beelden waren tijdens de race in Zandvoort nog niet beschikbaar, en de stewards gaven aan dat het hier ging om significant nieuw bewijs. Dat betekende dat er een nieuw onderzoek werd geopend. 

Straf deels teruggedraaid

De stewards gaven toe dat het ging om een race-incident, en dat de schuld van het incident dus niet zozeer bij Sainz lag. De stewards geven echter aan dat ze niet de macht hebben om de tijdstraf van Sainz terug te draaien, maar dat ze wel de strafpunten kunnen kwijtschelden. Dat betekent dat de uitslag van de race in principe blijft staan, maar dat de straf van Sainz deels wordt teruggedraaid. Hij is niet langer de schuldige, en hij is zijn strafpunten weer kwijt.

Regenrace

Posts: 1.962

Maar de hete aardappel blijft liggen - of die regel in zijn algemeenheid niet van tafel moet. Een soort gerechtelijke dwaling dus.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat extra beelden tot nieuw inzicht hebben geleid; de getoonde registratie was nl glashelder. Dat zgn 'nieuwe inzicht' lijkt eerder... [Lees verder]

  • 1
  • 13 sep 2025 - 16:05
Carlos Sainz Jr Williams GP Nederland 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • zoefroef

    Posts: 1.533

    Het kan dus wel, strafpunten kwijtraken, masr alleen als er geen eilandracer bij betrokken is😇😇

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 15:20
  • Pietje Bell

    Posts: 30.917

    "De stewards gaven toe dat het ging om een race-incident, en dat de schuld van het
    incident dus niet zozeer bij Sainz lag."

    Mooi dat ze iig die strafpunten weer verwijderd hebben. Jammer van die 10 sec. die
    onterecht zijn toegekend.

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 15:23
  • HermanInDeZon

    Posts: 192

    Laat ons hopen dat deze uitspraak niet tot gevolg heeft dat ze tijdens de race minder en minder incidenten gaan onderzoeken en in plaats daarvan alles na de race onderzoeken

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 15:27
  • Regenrace

    Posts: 1.962

    Maar de hete aardappel blijft liggen - of die regel in zijn algemeenheid niet van tafel moet. Een soort gerechtelijke dwaling dus.
    Ik kan me bijna niet voorstellen dat extra beelden tot nieuw inzicht hebben geleid; de getoonde registratie was nl glashelder. Dat zgn 'nieuwe inzicht' lijkt eerder op grond van geklaag door rijders dat die regel domweg geen hout snijdt en het meer een achterbakse truc van de voorligger betreft dan een fout van de aanvallende partij.

    • + 1
    • 13 sep 2025 - 16:05
    • snailer

      Posts: 29.652

      Al die nieuwe wiel aan wiel regels moeten van tafel. Overal grindbakken of gras langs de baan en men hoeft alleen nog echte crashes te jureren.
      Vooral de apex regels zijn de belachelijkheid ten top.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 18:04
  • Erik FW34

    Posts: 3.725

    Nou mooi, opgelost. Verkeerde beslissing tijdens de wedstrijd. Gewoon een race incident. Toegegeven, strafpunten weg en weer door.

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 16:24
  • Larry Perkins

    Posts: 59.802

    De f*cking stewards moeten een gigantische boete betalen aan Sainz/Williams van 500 euro en moeten in Baku vijf units verder van het circuit zitten...

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 18:20

