FIA geeft Williams gelijk en neemt ingrijpend besluit over Dutch GP

De FIA heeft een besluit genomen over de right to review die Williams had aangevraagd na de Grand Prix van Nederland. De Britse renstal was het niet eens met de straf die Carlos Sainz daar had ontvangen na een incident met Liam Lawson. Williams heeft goed nieuws ontvangen, maar de uitslag is niet teruggedraaid.

Sainz en Lawson raakten elkaar na de herstart in de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Bij dit incident liepen ze allebei een lekke band op, waarna ze terug hobbelden naar de pitstraat. De stewards openden een onderzoek, en ze gaven Sainz een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie.

Nieuw bewijs van Williams

Bij Williams vonden ze dat onzin, en besloten ze een right to review aan te tekenen. Dit betekent dat er significant nieuw bewijs op tafel moet worden gelegd, en dat er dan wordt bepaald of dit betekent dat er een nieuw onderzoek moet worden geopend. Sainz, Lawson, vertegenwoordigers van de twee teams en de FIA én de stewards uit Zandvoort waren aanwezig bij het beroep.

Williams had een aantal nieuwe camerabeelden meegenomen. Deze beelden waren tijdens de race in Zandvoort nog niet beschikbaar, en de stewards gaven aan dat het hier ging om significant nieuw bewijs. Dat betekende dat er een nieuw onderzoek werd geopend.

Straf deels teruggedraaid

De stewards gaven toe dat het ging om een race-incident, en dat de schuld van het incident dus niet zozeer bij Sainz lag. De stewards geven echter aan dat ze niet de macht hebben om de tijdstraf van Sainz terug te draaien, maar dat ze wel de strafpunten kunnen kwijtschelden. Dat betekent dat de uitslag van de race in principe blijft staan, maar dat de straf van Sainz deels wordt teruggedraaid. Hij is niet langer de schuldige, en hij is zijn strafpunten weer kwijt.