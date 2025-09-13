Marko looft GT-debutant Verstappen en hekelt Duitse bureaucratie

Max Verstappen is op dit moment bezig met zijn eerste race op de Nürburgring Nordschleife. Bij zijn team Red Bull Racing geven ze hem toestemming voor dit avontuur, en Helmut Marko is heel erg trots op de manier waarop Verstappen omgaat met de 'bureaucratie' van de organisatie.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij droomt van het racen in GT3-bolides op de Nordschleife. Om hier in aanmerking voor te komen moet Verstappen over de juiste papieren beschikken. Hij heeft een zogenaamde Permit A nodig, en om die te behalen moet hij vandaag veertien rondjes rijden in de Porsche Cayman in de Cup3-klasse.

Het komt zelden tot nooit voor dat een Formule 1-coureur tijdens het seizoen racet in een andere klasse. Het is zeer uniek dat een coureur uit de koningsklasse ervoor kiest om te gaan rijden op een gevaarlijk circuit als de Nordschleife. Bij Red Bull maken ze zich echter geen zorgen, en laten ze Verstappen zijn dromen najagen. Ze hebben er alle vertrouwen in dat hij zich ook gewoon kan focussen op zijn verplichtingen in de Formule 1.

Bureaucratie

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het prachtig om te zien tot wat Verstappen in staat is. Hij prijst zijn coureur voor zijn geduld met de processen die hij moet doorlopen. Bij F1-Insider spreekt Marko zich uit over Verstappens debuut: "Ondanks de vreselijke bureaucratie op de Nürburgring is hij echt extreem positief en gaat hij overal mee akkoord."

Geen voorkeursbehandeling

Marko stelt dat Verstappen zichzelf niet boven andere coureurs plaatst. Hij wil dezelfde behandeling krijgen als elke andere coureur die wil racen op de 'Groene Hel': "Hij vraagt niet uit zichzelf om een voorkeursbehandeling. Dat is nog iets wat hem echt onderscheidt."

Verstappens race verloopt vooralsnog naar wens. Hij rijdt rustig zijn rondjes, maar kwam enkele minuten wel naar binnen voor een pitstop. De race is te volgen via deze livestream.