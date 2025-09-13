user icon
icon

Marko looft GT-debutant Verstappen en hekelt Duitse bureaucratie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko looft GT-debutant Verstappen en hekelt Duitse bureaucratie
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 13:26
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is op dit moment bezig met zijn eerste race op de Nürburgring Nordschleife. Bij zijn team Red Bull Racing geven ze hem toestemming voor dit avontuur, en Helmut Marko is heel erg trots op de manier waarop Verstappen omgaat met de 'bureaucratie' van de organisatie.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij droomt van het racen in GT3-bolides op de Nordschleife. Om hier in aanmerking voor te komen moet Verstappen over de juiste papieren beschikken. Hij heeft een zogenaamde Permit A nodig, en om die te behalen moet hij vandaag veertien rondjes rijden in de Porsche Cayman in de Cup3-klasse.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Het komt zelden tot nooit voor dat een Formule 1-coureur tijdens het seizoen racet in een andere klasse. Het is zeer uniek dat een coureur uit de koningsklasse ervoor kiest om te gaan rijden op een gevaarlijk circuit als de Nordschleife. Bij Red Bull maken ze zich echter geen zorgen, en laten ze Verstappen zijn dromen najagen. Ze hebben er alle vertrouwen in dat hij zich ook gewoon kan focussen op zijn verplichtingen in de Formule 1.

Bureaucratie

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het prachtig om te zien tot wat Verstappen in staat is. Hij prijst zijn coureur voor zijn geduld met de processen die hij moet doorlopen. Bij F1-Insider spreekt Marko zich uit over Verstappens debuut: "Ondanks de vreselijke bureaucratie op de Nürburgring is hij echt extreem positief en gaat hij overal mee akkoord."

Geen voorkeursbehandeling

Marko stelt dat Verstappen zichzelf niet boven andere coureurs plaatst. Hij wil dezelfde behandeling krijgen als elke andere coureur die wil racen op de 'Groene Hel': "Hij vraagt niet uit zichzelf om een voorkeursbehandeling. Dat is nog iets wat hem echt onderscheidt."

Verstappens race verloopt vooralsnog naar wens. Hij rijdt rustig zijn rondjes, maar kwam enkele minuten wel naar binnen voor een pitstop. De race is te volgen via deze livestream.

NicoS

Posts: 19.355

Ja, of die regels slaan nergens op, dat kan natuurlijk ook…..;)
Een race-licentie zou toch voldoende moeten zijn lijkt mij.
Voor Le-mans of Indy 500 hoeft je toch ook geen “aparte” licentie te hebben voor deze specifieke races?

  • 4
  • 13 sep 2025 - 14:59
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (6)

Login om te reageren
  • huismus

    Posts: 21

    14:20u..... Max heeft z'n rondjes (14) eropzitten.

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 14:24
  • Olav Drol

    Posts: 547

    Tsja Marko, je kunt zeggen dat er een uitzondering voor hem moet worden gemaakt, en hij per direct zijn papieren moet krijgen.

    En dan? Dan moet Hamilton ze ook zo krijgen. En Vettel is ook viermaal kampioen geworden met Red Bull, dus die heeft er dan ook recht op. Trouwens, Alonso is 'maar' tweemaal wereldkampioen, maar heeft wel meer ervaring in de Formule 1 dan wie dan ook, dus...

    Als je uitzonderingen gaat maken, krijg je altijd randgevallen en discussies waarom hij wel en hij niet.

    Dus goed dat die Duitse bureaucraten zich aan de regels houden.

    • + 1
    • 13 sep 2025 - 14:47
    • NicoS

      Posts: 19.356

      Ja, of die regels slaan nergens op, dat kan natuurlijk ook…..;)
      Een race-licentie zou toch voldoende moeten zijn lijkt mij.
      Voor Le-mans of Indy 500 hoeft je toch ook geen “aparte” licentie te hebben voor deze specifieke races?

      • + 4
      • 13 sep 2025 - 14:59
    • Olav Drol

      Posts: 547

      Daar heb je gelijk in.

      Maar als ze er zijn moeten ze gewoon toegepast worden.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 15:03
    • HarryLam

      Posts: 4.865

      Ze maken zichzelf compleet belachelijk die duitse bureaucraten.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 15:45
    • schwantz34

      Posts: 40.838

      Max laat al die Duitse bureaucratie lekker over zich heenkomen, die is door al die Britse stewards in de F1 al zo vaak genaaid dat hij dit als een warm bad ervaart!

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 17:16

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.254
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar