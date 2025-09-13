user icon
Kijk hier live en gratis naar het Nürburgring-debuut van Max Verstappen

Kijk hier live en gratis naar het Nürburgring-debuut van Max Verstappen
  Gepubliceerd op 13 sep 2025 07:36
  22
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat vandaag zijn racedebuut maken op de Nürburgring Nordschleife. Samen met zijn teamgenoot Chris Lulham zal hij in zijn Porsche Cayman GT4 op jacht gaan naar een goed resultaat, maar vooral de benodigde permit om te racen met GT3's. Voor de racefan is er goed nieuws, want Verstappens Nordschleife debuut is gratis te volgen.

Verstappen maakte begin dit jaar zijn eerste meters op de iconische Nordschleife tijdens een testdag. Hij nam plaats in een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen raceteam en verbrak direct een ronderecord. Verstappen maakte er geen geheim van dat hij ook graag wil racen met GT3's op de Nordschleife, maar daar heeft hij een speciale permit voor nodig. Die wil hij gaan halen, en dat gaat vandaag gebeuren.

Vroege tijden

Vrijdag volgde Verstappen een cursus en reed hij zijn eerste meters in de Cayman. Vandaag gaat Lulham en Verstappen zich op een zo goed mogelijke positie proberen te kwalificeren voor de zevende ronde van de Nürburgring Langestrecken-Serie. De kwalificatie begint om 08:30 en duurt tot en met 10:00. De race begint om 12:00 en duurt vier uur.

Gratis livestreams

Het is de verwachting dat er zo'n 50.000 mensen afreizen naar de Nordschleife, maar de thuisblijvers komen ook niets te kort. Meerdere YouTube-kanalen zullen de sessies namelijk live uitzenden. De kwalificatie en de race zijn live te volgen via onderstaande livestream op het YouTube-kanaal van de Nürburgring. Het gaat echter wel om een Duitstalige stream, de Engelstalige stream begint pas om 11:15.

Via deze weg zijn de sessies gratis te volgen, en kan er worden gekeken naar het debuut van Max Verstappen op de Nordschleife. Naast het kanaal van de Nürburgring zendt ook het kanaal Auto Addiction de sessies gratis uit. Ook hier begint de Duitstalige stream eerder dan de Engelse stream, en zijn de verrichtingen van Verstappen gratis en live te volgen.

Skoda F1

Posts: 348

Na twee uurtjes kwalificatie in de regen staat Max op de zesde plaats in de GT3 Cup met een 10:34,800 en 130pk minder dan de rest van de GT3 rijders!..

  • 11
  • 13 sep 2025 - 09:58
Reacties (22)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.296

    50.000 man gaat naar Max kijken op de Nordschleife.
    Onvoorstelbaar wat zo'n jongen teweeg kan brengen.
    Hopelijk voor al die fans gaat Max nog ff persoonlijk 'n handje geven aan iedereen daar die op de tribune zit.

    • + 7
    • 13 sep 2025 - 09:31
    • schwantz34

      Posts: 40.835

      Vooral de speciaal voor dit weekend geopende Schwalbenschwanz tribune is erg in trek onder de Max fans!

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 10:49
    • Larry Perkins

      Posts: 59.794

      Moet jij niet "Swaffelschwanz tribune" schrijven @Schwantz?

      • + 2
      • 13 sep 2025 - 11:04
    • schwantz34

      Posts: 40.835

      Fans die op de Swaffelschwanz tribune zitten kan Max beter overslaan met handje geven...

      • + 1
      • 13 sep 2025 - 11:23
    • Skoda F1

      Posts: 348

      Ome Ben doet mee onder pseudo' Frans swaffelschwanz aan het 24h langtrekken zonder glijmiddel..Bij de amateurs..

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:37
  • Skoda F1

    Posts: 348

    Na twee uurtjes kwalificatie in de regen staat Max op de zesde plaats in de GT3 Cup met een 10:34,800 en 130pk minder dan de rest van de GT3 rijders!..

    • + 11
    • 13 sep 2025 - 09:58
    • Skoda F1

      Posts: 348

      Net weer naar buiten op een droge baan en staat nu derde met 10:21,500

      • + 6
      • 13 sep 2025 - 10:03
    • Larry Perkins

      Posts: 59.794

      Max slechts de zesde tijd, dus zo'n verbetering is die Mekies niet...

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:07
    • Skoda F1

      Posts: 348

      Ja Max uiteindelijk 6de met 10:21,591
      Lulham 2de in de SP2 met 10:41,860 12 uur de race

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:13
    • Skoda F1

      Posts: 348

      * lulham in de SP7 natuurlijk

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:16
    • Drunt

      Posts: 582

      De redding voor de "pro riders" die in deze klasse rijden, als max zijn licentie had gehad werden ze meteen gedeclasseerd...bizar

      • + 1
      • 13 sep 2025 - 11:45
  • Larry Perkins

    Posts: 59.794

    Hè hè, eindelijk een link waar je kunt kijken...

    • + 2
    • 13 sep 2025 - 10:59
    • Pietje Bell

      Posts: 30.894

      En, heb je gekeken?

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:01
    • Larry Perkins

      Posts: 59.794

      Nog niet, beetje uitgeslapen, vanaf 12.00 uur wel...

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:05
    • Larry Perkins

      Posts: 59.794

      Wat gemist?

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:06
    • Pietje Bell

      Posts: 30.894

      www.instagram.com/p/DOiLg47Eapl/

      Niet echt. Heb af en toe een minuutje gekeken en zelfde op de live timing. Hij heeft 4 ronden gereden. Hier beelden van Max.

      • + 1
      • 13 sep 2025 - 11:14
    • red

      Posts: 882

      Max start op P 27
      Echter dat is P 6 van de CUP3 deelnemers.
      Van de 5 die voor hem staan zijn er drie CUP3 (PRO) deelnemers en 2 CUP3(AM) deelnemers
      Max is wel veruit de snelste CUP3(G) deelnemer.
      Ik denk dat de (G) staat voor deelnemers die nog geen licentie hebben en daardoor gereduceerd vermoge.

      livetiming.azurewe(...)/events/20/results/

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:22
    • red

      Posts: 882

      Start grid.

      https://livetiming.azurewebsites(.)net/events/20/results/

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:25
    • red

      Posts: 882

      Sorry, het linkje naar de livetiming is helaas verlopen

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:29
    • red

      Posts: 882

      Live streaming
      www.youtube.com/li(...)llKM?feature=shared

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:37
    • Pietje Bell

      Posts: 30.894

      Ja, ik zag het net ook. Stond nog op een tabblad. Neem aan dat daar zo meteen gewoon de nieuwe tijden verschijnen.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 11:53
    • Larry Perkins

      Posts: 59.794

      Heb nu een half uur gekeken: Pretty boring!

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 12:34

