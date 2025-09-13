Kijk hier live en gratis naar het Nürburgring-debuut van Max Verstappen

Max Verstappen gaat vandaag zijn racedebuut maken op de Nürburgring Nordschleife. Samen met zijn teamgenoot Chris Lulham zal hij in zijn Porsche Cayman GT4 op jacht gaan naar een goed resultaat, maar vooral de benodigde permit om te racen met GT3's. Voor de racefan is er goed nieuws, want Verstappens Nordschleife debuut is gratis te volgen.

Verstappen maakte begin dit jaar zijn eerste meters op de iconische Nordschleife tijdens een testdag. Hij nam plaats in een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen raceteam en verbrak direct een ronderecord. Verstappen maakte er geen geheim van dat hij ook graag wil racen met GT3's op de Nordschleife, maar daar heeft hij een speciale permit voor nodig. Die wil hij gaan halen, en dat gaat vandaag gebeuren.

Vroege tijden

Vrijdag volgde Verstappen een cursus en reed hij zijn eerste meters in de Cayman. Vandaag gaat Lulham en Verstappen zich op een zo goed mogelijke positie proberen te kwalificeren voor de zevende ronde van de Nürburgring Langestrecken-Serie. De kwalificatie begint om 08:30 en duurt tot en met 10:00. De race begint om 12:00 en duurt vier uur.

Gratis livestreams

Het is de verwachting dat er zo'n 50.000 mensen afreizen naar de Nordschleife, maar de thuisblijvers komen ook niets te kort. Meerdere YouTube-kanalen zullen de sessies namelijk live uitzenden. De kwalificatie en de race zijn live te volgen via onderstaande livestream op het YouTube-kanaal van de Nürburgring. Het gaat echter wel om een Duitstalige stream, de Engelstalige stream begint pas om 11:15.

Via deze weg zijn de sessies gratis te volgen, en kan er worden gekeken naar het debuut van Max Verstappen op de Nordschleife. Naast het kanaal van de Nürburgring zendt ook het kanaal Auto Addiction de sessies gratis uit. Ook hier begint de Duitstalige stream eerder dan de Engelse stream, en zijn de verrichtingen van Verstappen gratis en live te volgen.