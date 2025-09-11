Opmerkelijk: Max Verstappen nog niet op Nürburgring-startlijst

Alle ogen van de racewereld zijn dit weekend gericht op de Nürburgring Nordschleife. Het is de verwachting dat Max Verstappen daar gaat debuteren in de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) om zijn permit te halen voor het circuit. Zijn naam staat echter nog niet op de startlijst.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil racen op de Nordschleife. Eerder dit jaar reed hij al een paar rondjes over het iconische circuit tijdens een testdag. Hij nam toen plaats in een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen team. Hij mocht echter nog niet racen op de Nordschleife, want daar heeft een coureur een speciale permit voor nodig. Lees hier wat Verstappen daarvoor moet doen.

De deelnemerslijst

Duitse media meldden begin deze week dat Verstappen dit weekend zijn permit gaat halen. Op vrijdag zal hij zich melden in Duitsland om een cursus te volgen, waarna hij op zaterdag zal deelnemen aan de race van de NLS om aan alle eisen te voldoen. Verstappen wil immers racen in GT3's, maar om daarvoor in aanmerking te komen moet hij eerst in een lagere klasse rijden. De Nürburgring publiceerde op donderdagavond de voorlopige deelnemerslijst voor het evenement, maar opvallend genoeg stond de naam van Verstappen hier niet op.

Eerst de cursus afronden

Het feit dat Verstappens naam ontbreekt op de deelnemerslijst, is niet vreemd. Hij mag officieel gezien nog niet racen op de Nordschleife, en dus staat zijn naam ook niet op de deelnemerslijst. Hij zal eerst zijn cursus moeten afronden voordat hij op de officiële deelnemerslijst kan verschijnen. Het is de verwachting dat zijn naam zaterdagochtend wél op de lijst zal verschijnen.

Met welke auto gaat Verstappen rijden?

Begin deze week werd duidelijk dat Verstappen zal gaan rijden in een Porsche van Lionspeed GP. Deze renstal staat met twee Porsche Caymans ingeschreven, die uitkomen in twee klassen. Het gaat om de auto met startnummer 89 in de SP7-klasse en een inschrijving in de Cup3-klasse. Op beide auto's staan de coureurs Matisse Lismont, Kyle Tilley en Verstappens simracer Chris Lulham ingeschreven. Het is de verwachting dat Verstappen zich bij hen voegt zodra hij zijn cursus heeft afgerond.